6 vinhos de até R$ 50 que ganharam ouro em degustações internacionais às cegas

Rótulos vendidos no Brasil venceram provas às cegas em 2025 e 2026, custando menos que uma refeição comum para dois.

O Metropolitano Cabernet Sauvignon 2024 custa R$ 27,90 em algumas lojas. É o tipo de preço que costuma decidir o destino de uma garrafa antes mesmo que ela seja aberta: vinho para o almoço de terça-feira, para uma visita sem cerimônia, para o carrinho em que ninguém está disposto a correr grandes riscos. No Concours Mondial de Bruxelles de 2026, porém, ele chegou à mesa dos jurados sem etiqueta de preço, sem rótulo e sem a aparência modesta que poderia condená-lo por antecipação. Ganhou ouro.

Uma degustação às cegas não elimina o gosto pessoal, as preferências por determinadas uvas nem as divergências entre especialistas. Elimina pelo menos o sujeito que já entra na taça convencido de que uma denominação famosa, uma garrafa pesada e uma cifra de três algarismos devem obrigatoriamente conter alguma grandeza. Diante dos jurados havia apenas vinho — cassis, cereja, pimenta-preta, taninos macios, equilíbrio — e isso bastou.

Os outros rótulos premiados chegaram ao Brasil por caminhos igualmente pouco aristocráticos. Há Malbec vendido em kit, Carménère encontrado por menos de R$ 30 e garrafas cuja embalagem dificilmente sobreviveria a uma disputa de beleza. Algumas entregam apenas um vinho correto e bem-feito; outras avançam um pouco além, com concentração, madeira discreta e persistência inesperada. Nenhuma precisa fingir que saiu de uma adega centenária.

A única exigência é conferir a safra, porque medalhas não passam automaticamente de um ano para outro. No caso do Cabernet chileno mais barato da seleção, o ouro pertence à safra 2024.