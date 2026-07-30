6 vinhos de até R$ 50 que ganharam ouro em degustações internacionais às cegas

O Metropolitano Cabernet Sauvignon 2024 custa R$ 27,90 em algumas lojas. É o tipo de preço que costuma decidir o destino de uma garrafa antes mesmo que ela seja aberta: vinho para o almoço de terça-feira, para uma visita sem cerimônia, para o carrinho em que ninguém está disposto a correr grandes riscos. No Concours Mondial de Bruxelles de 2026, porém, ele chegou à mesa dos jurados sem etiqueta de preço, sem rótulo e sem a aparência modesta que poderia condená-lo por antecipação. Ganhou ouro.
Uma degustação às cegas não elimina o gosto pessoal, as preferências por determinadas uvas nem as divergências entre especialistas. Elimina pelo menos o sujeito que já entra na taça convencido de que uma denominação famosa, uma garrafa pesada e uma cifra de três algarismos devem obrigatoriamente conter alguma grandeza. Diante dos jurados havia apenas vinho — cassis, cereja, pimenta-preta, taninos macios, equilíbrio — e isso bastou.
Os outros rótulos premiados chegaram ao Brasil por caminhos igualmente pouco aristocráticos. Há Malbec vendido em kit, Carménère encontrado por menos de R$ 30 e garrafas cuja embalagem dificilmente sobreviveria a uma disputa de beleza. Algumas entregam apenas um vinho correto e bem-feito; outras avançam um pouco além, com concentração, madeira discreta e persistência inesperada. Nenhuma precisa fingir que saiu de uma adega centenária.
A única exigência é conferir a safra, porque medalhas não passam automaticamente de um ano para outro. No caso do Cabernet chileno mais barato da seleção, o ouro pertence à safra 2024.
Metropolitano Cabernet Sauvignon 2024
Criado para ocupar a faixa mais acessível das prateleiras, o Metropolitano Cabernet Sauvignon poderia passar despercebido entre dezenas de tintos chilenos semelhantes. A garrafa simples e o preço próximo de R$ 35 sugerem um vinho cotidiano, feito para acompanhar refeições sem exigir cerimônia. Foi justamente esse rótulo que recebeu medalha de ouro no Concours Mondial de Bruxelles de 2026.
A avaliação ocorreu às cegas, sem que os jurados tivessem acesso ao nome do produtor, à marca ou à aparência da garrafa. Apresentado apenas por suas características técnicas, o Cabernet Sauvignon chileno foi reconhecido pelos aromas de cassis, cereja, pimenta-preta e especiarias. Na boca, mostrou equilíbrio, fruta madura e taninos macios, sem a aspereza encontrada em alguns exemplares muito baratos da variedade.
Não é um Cabernet de grande profundidade, feito para envelhecer durante muitos anos ou revelar sucessivas camadas na taça. Seu mérito está justamente em entregar aquilo que promete: fruta evidente, boa estrutura, taninos civilizados e versatilidade à mesa. Encontrar esse conjunto por cerca de R$ 35 explica por que a medalha chama mais atenção do que o próprio rótulo.
Características
Tinto seco elaborado com 85% de Cabernet Sauvignon e 13,4% de álcool. Tem corpo médio, boa acidez e taninos presentes, mas macios. Os aromas lembram cassis, cereja, frutas vermelhas, pimenta-preta e especiarias. Deve ser servido entre 15 e 17 graus.
Harmonização
Acompanha churrasco, picanha, hambúrguer artesanal, carne assada, estrogonofe, massas com molho de tomate e lasanha de berinjela. Os taninos lidam bem com a gordura das carnes, enquanto a fruta e a acidez combinam com molhos de tomate e temperos moderadamente intensos.
Terranova Brut Rosé
A viticultura do Vale do São Francisco tem a vantagem rara de colher uvas em diferentes períodos do ano, contrariando a lógica das regiões de clima temperado. É nesse cenário que nasce o Terranova Brut Rosé, um espumante pensado para ser acessível, fresco e descomplicado, mas que acabou chamando atenção muito além de sua faixa de preço.
Na Grande Prova Vinhos do Brasil de 2026, o rótulo alcançou 92 pontos, medalha de ouro e o título de campeão na categoria Brut Rosé elaborado pelo método Charmat. A prova foi realizada às cegas, o que torna o resultado ainda mais significativo para um espumante encontrado em promoções perto de R$ 50. O desempenho se explica pela combinação entre fruta nítida, borbulhas agradáveis e equilíbrio geral.
À mesa, o Terranova Brut Rosé mostra versatilidade e facilidade de consumo. Não é um espumante solene, daqueles que exigem concentração absoluta; seu papel é oferecer vivacidade, limpeza de boca e expressão frutada com excelente relação entre preço e qualidade. É um dos casos mais claros de rótulo acessível que realmente justifica a fama recebida.
Características
Espumante brut rosé elaborado com Grenache pelo método Charmat. Tem corpo leve para médio, acidez viva, borbulhas delicadas e perfil fresco. Os aromas remetem a morango, framboesa, flores e discretas notas cítricas. Deve ser servido entre 6 e 8 graus.
Harmonização
Combina com entradas frias, saladas, carpaccios, sushi, frutos do mar, canapés, queijos leves e pratos de inspiração mediterrânea. Também funciona como aperitivo, sobretudo em dias quentes, graças à acidez refrescante e à leveza do conjunto.
Metropolitano Carménère 2024
Durante muito tempo confundida com a Merlot nos vinhedos chilenos, a Carménère acabou transformada em uma das variedades mais identificadas com o país. No Metropolitano 2024, ela aparece em uma interpretação direta e acessível, voltada para quem prefere tintos menos agressivos e mais macios que muitos Cabernet Sauvignon da mesma faixa.
O vinho recebeu medalha de prata no Concours Mondial de Bruxelles de 2026. Os jurados encontraram um perfil marcado por framboesa, morango e outras frutas vermelhas, acompanhado por textura suculenta, taninos dóceis e final elegante. O resultado é particularmente expressivo porque veio de uma prova às cegas, na qual a simplicidade da embalagem e o baixo preço não interferiram na avaliação.
É o mais simples dos tintos desta seleção, mas também um dos mais baratos. Não oferece a concentração do Epic Wines nem a estrutura do Arcadia. Em compensação, entrega fruta limpa, facilidade de consumo e boa adaptação à rotina. Por menos de R$ 35, funciona como um tinto cotidiano que não tenta aparentar uma complexidade que não possui.
Características
Tinto seco elaborado com 85% de Carménère e 13,3% de álcool. Tem corpo médio, textura suculenta e taninos macios. Apresenta aromas de framboesa, morango, frutas vermelhas e discretas notas condimentadas. Deve ser servido entre 15 e 17 graus.
Harmonização
Pode acompanhar carne de panela, lombo suíno, pizza, massas à bolonhesa, nhoque, linguiça assada e queijos semiduros. A textura macia combina particularmente bem com pratos temperados que não exijam um tinto excessivamente estruturado.
Arcadia Malbec 2024
Na mitologia grega, a Arcádia era imaginada como um território de tranquilidade, natureza e abundância. A referência serve bem a este Malbec produzido em Gualtallary, na região mendocina de Tupungato, uma zona de altitude conhecida por combinar maturação de fruta com noites frias e acidez preservada.
A safra 2024 foi avaliada no Gilbert & Gaillard International Challenge de 2025. Na degustação, apresentou cor granada intensa e um perfil mais maduro que simplesmente frutado. Café, caramelo, figo e especiarias aparecem em primeiro plano, enquanto a boca combina textura sedosa, intensidade e estrutura. É um Malbec mais concentrado que os exemplares argentinos elementares encontrados na mesma faixa.
O preço abaixo de R$ 50 normalmente depende da aquisição de um kit, o que o transforma em uma oportunidade específica, e não em valor permanente de prateleira. Ainda assim, há poucos rótulos capazes de unir concentração, redondeza e tipicidade argentina por esse custo unitário. É um daqueles casos em que a compra de várias garrafas faz sentido.
Características
Tinto seco elaborado exclusivamente com Malbec. Apresenta corpo médio, taninos macios, textura sedosa e boa concentração. Os aromas remetem a ameixa, figo, café, caramelo e especiarias. Recomenda-se servi-lo entre 16 e 18 graus.
Harmonização
Combina com empanadas de carne, hambúrguer, rosbife, carnes assadas, massas à bolonhesa, arroz de costela e queijos curados. A fruta madura acompanha molhos encorpados, enquanto os taninos macios permitem servi-lo com preparações menos gordurosas.
Epic Wines Malbec Old Vine Selection 2024
O Epic Wines Malbec Old Vine Selection nasce de uma seleção de vinhas antigas cultivadas em Mendoza. A combinação entre altitude, noites frias e baixa produtividade costuma favorecer uvas mais concentradas, preservando acidez e aromas mesmo em safras de maior maturação. É essa promessa de densidade sem peso excessivo que orienta o estilo do rótulo.
Produzido pela Belhara Estate, o Malbec 2024 recebeu medalha de ouro no Gilbert & Gaillard International Challenge de 2025. O vinho começa com aromas florais, cereja madura e framboesa. Com algum tempo na taça, surgem mirtilo, amora, café torrado e canela. Os taninos são macios, e o final é mais longo do que seu preço faria supor.
A expressão “vinhas velhas” aparece com frequência em rótulos como ferramenta de sedução, mas aqui ela se traduz em maior concentração e persistência. Trata-se de um tinto mais cheio e expressivo que muitos Malbecs básicos do mercado brasileiro, sem cair no excesso de madeira ou doçura. O preço promocional depende da compra em conjunto.
Características
Tinto seco elaborado com 100% de Malbec e 13% de álcool. Tem corpo de médio a encorpado, taninos sedosos e final persistente. Destacam-se aromas de cereja, framboesa, amora, mirtilo, flores, café torrado e canela. Pode ser servido entre 16 e 18 graus.
Harmonização
Vai bem com cordeiro assado, bife ancho, costela bovina, carnes grelhadas, pizza de calabresa, massas com ragu e queijos curados. Sua concentração suporta pratos intensos, enquanto a maciez dos taninos evita que o conjunto se torne pesado.
Rio Valley Frisante Natural Moscatel Branco
O Rio Valley Frisante Natural Moscatel Branco é daqueles rótulos que costumam ser subestimados à primeira vista. A categoria dos frisantes, por muito tempo tratada com algum preconceito, pode produzir bebidas muito agradáveis quando o objetivo é frescor, leveza, expressão aromática e preço baixo. Este é um exemplo eloquente desse potencial.
Na Grande Prova Vinhos do Brasil de 2026, o rótulo alcançou 91 pontos, medalha de ouro e a distinção de Melhor do Estado de Pernambuco. O resultado chama atenção porque o preço encontrado gira em torno de R$ 35. Na taça, apresenta expressão aromática franca, borbulha leve e doçura equilibrada pela acidez, sem perder a sensação de frescor.
Não se trata de um vinho para meditação nem de um branco de grande densidade. Seu encanto está justamente na espontaneidade: é fácil, festivo e bem resolvido dentro da proposta que abraça. Por esse preço, oferece uma experiência honesta para quem gosta de vinhos aromáticos, levemente doces e descontraídos.
Características
Frisante branco suave elaborado com uvas Moscatel, com aproximadamente 7% de álcool. Tem corpo leve, borbulhas suaves, acidez refrescante e perfil aromático exuberante. Aparecem notas de flores brancas, pêssego, pera, melão e frutas cítricas. Deve ser servido entre 5 e 7 graus.
Harmonização
Harmoniza com sobremesas leves, frutas frescas, tortas delicadas, queijos suaves, saladas com frutas, entradas frias e petiscos de fim de tarde. Também é uma boa escolha para brunches, recepções informais e momentos em que se procura um vinho fácil de beber.