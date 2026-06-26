Tom Hanks em aventura histórica espacial que marcou o cinema nos anos 90, na Netflix

Em 1995, Ron Howard voltou à missão Apollo 13 para narrar, com precisão e nervos firmes, a luta de três astronautas da NASA para voltar vivos à Terra depois que a viagem planejada à Lua saiu do controle.

“Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” é um drama histórico de 1995 dirigido por Ron Howard, com Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon nos papéis centrais de uma das missões espaciais mais conhecidas do século 20. O filme acompanha Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) e Jack Swigert (Kevin Bacon), três astronautas da NASA enviados ao espaço em 1970 para pousar na Lua. O plano, já grandioso por natureza, ganha outro peso quando um acidente técnico tira o pouso lunar da pauta e transforma a nave em uma espécie de sala de espera suspensa entre a engenharia e o desespero.

Howard começa a história com a confiança de um país acostumado a olhar para o céu depois do sucesso da Apollo 11. A NASA ainda carrega prestígio, os astronautas falam de órbitas com naturalidade e a ideia de ir à Lua parece quase uma sequência burocrática de uma vitória anterior. Essa sensação é importante porque “Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” trabalha o perigo a partir da rotina. Antes que o espaço mostre seus dentes, há reuniões, treinamentos, famílias se despedindo e homens tentando encaixar uma missão monumental dentro de calendários, exames e procedimentos.

Jim Lovell surge como o centro emocional do filme. Tom Hanks interpreta o comandante com uma calma que nunca parece pose. Lovell sabe o que quer, conhece a máquina em que vai entrar e carrega a autoridade de quem precisa responder por todos. Ao lado dele, Fred Haise, vivido por Bill Paxton, aparece como um piloto competente, mais exposto ao desgaste físico quando a missão se complica. Jack Swigert, interpretado por Kevin Bacon, entra na tripulação depois que Ken Mattingly (Gary Sinise) é afastado por risco de rubéola. A substituição cria uma tensão pequena no papel, mas enorme dentro de um projeto em que até uma vírgula no treinamento pode custar caro.

O acidente muda tudo

Quando a Apollo 13 deixa a Terra, o filme assume seu melhor ritmo. A cabine é apertada, os gestos são técnicos e a comunicação com Houston vira o cordão que mantém aqueles homens ligados ao mundo. Lovell, Haise e Swigert seguem o roteiro previsto até que o rompimento de um tanque de oxigênio altera a missão de maneira brutal. A Lua deixa de ser destino. A Terra passa a ser a única meta possível. É uma virada poderosa porque Howard não transforma o acidente em espetáculo vazio. Ele mostra a pane pelo efeito que ela causa nos rostos, nos painéis, na fala contida dos astronautas e no silêncio inquieto de quem percebe que a margem de erro desapareceu.

A partir desse ponto, “Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” vira um filme de sobrevivência sem monstros, armas ou perseguições. O inimigo é a soma de pouco oxigênio, pouca energia, frio, distância e tempo. O módulo lunar Aquarius, que deveria servir para o pouso, passa a abrigar os três tripulantes. A nave Odyssey, antes centro da operação, perde parte de sua utilidade. O espaço, que tantas vezes no cinema aparece como paisagem de encanto, aqui se torna um lugar de cálculo severo. Cada botão importa. Cada fala no rádio tem peso. Cada escolha feita em Houston chega à cabine com a urgência de quem já não pode desperdiçar nada.

Houston vira linha de frente

Em terra, Gene Kranz (Ed Harris) assume a crise no controle da missão. O personagem poderia cair facilmente no comandante de frases imponentes, mas Ed Harris prefere uma firmeza seca, quase militar, sem enfeite. Kranz precisa coordenar engenheiros, avaliar danos e manter uma sala inteira trabalhando quando a notícia já começa a sair dos relatórios para as televisões. O filme acerta ao tratar Houston não como bastidor, mas como parte vital da ação. Ali, homens de camisa branca, gravata e café frio correm contra relógios, planilhas e simulações. É o tipo de heroísmo pouco fotogênico, mas essencial, feito de gente que não pode errar enquanto todo mundo observa.

Ken Mattingly, afastado do voo, ganha uma função decisiva em terra. Gary Sinise interpreta o astronauta com uma mistura de frustração e disciplina. Ele não embarca, mas ajuda a pensar procedimentos para religar a nave sem gastar a energia que os colegas precisam conservar. Essa escolha narrativa dá ao filme uma elegância rara. A ausência de Mattingly, que primeiro parece uma perda amarga, passa a ter utilidade quando a NASA precisa de alguém treinado, descansado e capaz de simular a volta com precisão. O homem que ficou para trás ajuda a abrir caminho para quem está preso lá em cima.

O drama cabe nos detalhes

Um dos pontos mais fortes de “Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” está na maneira como objetos pequenos ganham valor dramático. Filtros, cabos, peças improvisadas, listas de instruções e vozes no rádio viram ferramentas de vida ou morte. Há uma cena envolvendo o filtro de dióxido de carbono que resume bem a inteligência do filme. A equipe em Houston precisa achar uma solução usando apenas materiais disponíveis na nave. Nada ali soa mágico. É tentativa, erro, fita, plástico, encaixe e pressão. O suspense nasce da matéria comum, da gambiarra organizada, do esforço de fazer o possível caber dentro do impossível.

O filme também dá espaço às famílias sem transformar a dor em espetáculo. Marilyn Lovell (Kathleen Quinlan), esposa de Jim, acompanha as notícias enquanto tenta proteger os filhos e lidar com a presença pública que invade a intimidade da casa. Quinlan interpreta Marilyn com sobriedade. Ela não precisa de grandes arroubos para mostrar o peso de esperar por notícias quando o telefone, a televisão e a NASA dizem apenas parte do que está acontecendo. Esse núcleo em terra ajuda a lembrar que a missão não pertence só aos astronautas. Cada risco assumido no espaço atravessa uma mesa de jantar, uma sala de estar e uma noite sem sono.

Um filme de nervos e precisão

Ron Howard filma “Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” com grande respeito pela clareza do enredo. O espectador compreende onde os astronautas estão, o que perderam, o que ainda resta e por que uma ordem aparentemente simples pode levar minutos de tensão. Essa organização torna o filme acessível sem empobrecer a história. Mesmo quem não domina termos técnicos consegue acompanhar a urgência, porque a direção prende cada dado a uma necessidade concreta. Falta energia. Falta calor. Falta oxigênio. Falta tempo. A soma desses limites sustenta o drama melhor do que qualquer discurso inflamado.

Howard, em alguns momentos, prefere uma solenidade bastante americana, com a música sublinhando a grandeza do episódio e a câmera tratando certos instantes com reverência quase oficial. Ainda assim, o filme se mantém vivo porque seus personagens trabalham mais do que proclamam. Lovell tenta preservar a calma. Haise enfrenta o desgaste do corpo. Swigert carrega a insegurança de ter entrado tarde na equipe. Kranz comanda a sala de controle. Mattingly transforma exclusão em serviço. Ninguém vence sozinho, e essa talvez seja a força mais adulta da narrativa.

“Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo” ainda é envolvente porque transforma um caso conhecido em experiência de tensão renovada. O público pode até saber que a história vem de fatos reais, mas o filme faz cada etapa parecer novamente aberta. A Lua, antes destino glorioso, fica fora de alcance. A Terra, tão familiar, passa a parecer distante demais. Entre uma e outra, três homens dependem de matemática, escuta e teimosia profissional para atravessar o vazio com alguma chance de voltar para casa.