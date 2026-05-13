Ficção científica aclamada pela crítica com Tom Cruise e Bill Paxton, na Netflix

“No Limite do Amanhã” parece um filme de desastre militar que logo vira uma experiência de sobrevivência sustentada por repetição, desgaste físico e muito improviso. William Cage (Tom Cruise) trabalha como porta-voz das Forças Armadas. Ele participa de entrevistas, divulga campanhas patrióticas e ajuda a vender esperança para uma população acuada por ataques alienígenas. Cage sabe usar um estúdio de televisão, mas nunca entrou em combate. Quando o general Brigham (Brendan Gleeson) exige sua presença em uma operação decisiva na Europa, o oficial tenta escapar usando influência política e ameaças burocráticas. O plano dá errado em poucos minutos.

Brigham perde a paciência com o comportamento de Cage e manda o militar para um quartel improvisado que funciona mais como depósito humano do que como centro estratégico. Ali, o personagem encontra soldados cansados, oficiais agressivos e um grupo que já embarca para a batalha esperando morrer. O sargento Farrell (Bill Paxton) administra o pelotão aos gritos, mistura intimidação com piadas absurdas e trata qualquer novato como peso extra. Cage percebe que ninguém naquele lugar possui tempo para gentileza.

Doug Liman constrói essa primeira parte com uma energia quase caótica. O espectador acompanha ordens desencontradas, equipamentos defeituosos, aeronaves lotadas e soldados correndo sem entender direito qual será o próximo passo. A guerra já consumiu cidades inteiras e empurrou governos para operações desesperadas. Cage entra nesse cenário sem preparo físico, sem treinamento e sem qualquer vocação heroica. Isso ajuda o filme a escapar daquela figura clássica do protagonista invencível que domina tudo nos primeiros quinze minutos.

A praia que reinicia

O desembarque militar na França é uma armadilha gigantesca. Assim que os soldados chegam à praia, os alienígenas surgem em velocidade brutal, destruindo veículos, helicópteros e linhas de comunicação. Cage entra em pânico, perde o controle da arma e tenta apenas permanecer vivo entre areia, fumaça e corpos espalhados pelo campo de batalha. Pouco depois, ele mata uma criatura rara antes de morrer coberto pelo sangue do alienígena.

Então o filme muda completamente de direção.

Cage acorda novamente no quartel, exatamente no mesmo dia anterior ao ataque. No início, ninguém acredita em suas previsões. Ele tenta avisar soldados sobre acidentes, mortes e movimentos do inimigo, mas parece apenas um homem surtando antes da batalha. Quando percebe que revive o mesmo dia após cada morte, Cage entende que ganhou uma vantagem improvável: memória acumulada. O problema é que morrer continua sendo parte obrigatória do processo.

Essa repetição vira o motor do longa. Cage aprende rotas, memoriza horários, identifica armadilhas e tenta avançar alguns metros a mais em cada tentativa. Há humor nessa construção porque o personagem falha o tempo inteiro. Em alguns momentos, ele morre segundos depois de acordar. Em outros, passa horas tentando convencer pessoas que jamais lembram da conversa no dia seguinte. O filme encontra graça nesse desgaste contínuo sem transformar tudo em paródia.

A soldado que virou símbolo

Rita Vrataski (Emily Blunt) é peça central dessa engrenagem temporal. Conhecida como “Anjo de Verdun”, ela virou símbolo militar após derrotar centenas de alienígenas em batalhas anteriores. Rita reconhece rapidamente os sinais apresentados por Cage porque já viveu situação parecida. Em vez de acolher o protagonista, ela assume posição prática. Treina Cage, impõe disciplina e interrompe qualquer tentativa de sentimentalismo.

Emily Blunt constrói Rita como alguém permanentemente cansada da guerra. A personagem não perde tempo com discursos inspiradores. Ela sabe que qualquer hesitação reduz as chances de sobrevivência. Enquanto Cage ainda tenta entender o que está acontecendo, Rita administra armas, treinamento físico e informações estratégicas como uma comandante pressionada pelo relógio.

Tom Cruise aproveita bem o contraste entre os dois personagens. Cage começa arrogante, covarde e atrapalhado. Aos poucos, o ciclo temporal obriga mudanças concretas. Ele aprende combate, melhora reflexos e passa a compreender detalhes do funcionamento alienígena. O interessante é que o filme não transforma isso em superação gloriosa. Cage evolui porque morre centenas de vezes tentando acertar.

Doug Liman também usa a repetição para alterar pequenas relações humanas. Cage cria vínculos emocionais com pessoas que sequer lembram dele no dia seguinte. Há algo melancólico nisso. Ele carrega memórias afetivas acumuladas enquanto os demais personagens retornam constantemente ao ponto inicial.

Tempo curto e pressão constante

Quando Cage e Rita descobrem uma possível forma de atingir o centro da invasão alienígena, “No Limite do Amanhã” acelera ainda mais. O filme abandona parte dos treinamentos repetitivos e passa a operar como corrida militar contra o tempo. Os personagens precisam atravessar cidades destruídas, fugir de patrulhas e encontrar recursos antes que outra morte reinicie tudo novamente.

O longa acerta ao manter o enredo compreensível mesmo durante as cenas mais movimentadas. O espectador entende quem está tentando chegar a determinado lugar, qual informação precisa ser recuperada e por que aquela missão altera as chances de vitória. Isso mantém a tensão funcionando sem transformar o filme em uma sequência barulhenta de imagens digitais.

Entre batalhas, tiros e reinicializações temporais, “No Limite do Amanhã” encontra espaço para ironia, desgaste emocional e até pequenos momentos de humanidade. Cage continua apavorado em vários momentos, mesmo depois de virar combatente experiente. Rita mantém aparência rígida, mas deixa escapar sinais de cansaço acumulado por anos de guerra. Enquanto o planeta perde território para os alienígenas, os dois tentam ganhar aquilo que o exército inteiro já desperdiçou há muito tempo: algumas horas extras.