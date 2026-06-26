Suspense com Keanu Reeves acaba de chegar à Netflix e vai te fazer ficar em casa nessa sexta à noite

Em “Sibéria”, thriller criminal de 2018 dirigido por Matthew Ross, Keanu Reeves vive Lucas Hill, um comerciante americano de diamantes que viaja à Rússia para vender pedras azuis raras e acaba preso entre um parceiro desaparecido, compradores perigosos e uma paixão que complica ainda mais sua tentativa de sobreviver. A história começa em São Petersburgo, passa por uma cidade gelada no interior russo e acompanha um homem que tenta manter um acordo de pé quando quase tudo ao redor já começou a ruir.

Lucas Hill (Keanu Reeves) chega à Rússia com uma missão muito específica. Ele precisa vender diamantes azuis de origem duvidosa a Boris Volkov (Pasha D. Lychnikoff), um comprador poderoso, agressivo e pouco inclinado à paciência. O plano depende de Pyotr (Boris Gulyarin), parceiro russo de Lucas, mas Pyotr desaparece antes da entrega. A ausência dele não é um detalhe de agenda. É o primeiro buraco no gelo. Sem o contato, sem as pedras sob controle e sem garantias confiáveis, Lucas passa a circular por hotéis, reuniões e telefonemas tentando sustentar uma versão aceitável para homens que não parecem interessados em desculpas.

Um acordo começa a desandar

O roteiro coloca Lucas em uma situação simples de compreender e difícil de escapar. Ele vende algo valioso, precisa entregar no prazo e depende de pessoas que já não respondem. Matthew Ross trabalha o suspense a partir desse desgaste. Em vez de transformar a trama em uma corrida barulhenta, ele acompanha o protagonista em ambientes frios, quartos impessoais, ruas pouco acolhedoras e conversas nas quais cada frase parece pesar mais do que deveria. O perigo não chega apenas pela violência. Ele aparece também no silêncio, na espera e na sensação de que qualquer atraso pode custar caro.

Keanu Reeves interpreta Lucas com uma contenção quase mineral, o que combina com um personagem treinado para esconder medo atrás de pouca expressão. Nem sempre essa escolha beneficia o romance, porque certas passagens pedem mais calor emocional. Ainda assim, há coerência nesse homem que tenta parecer calmo enquanto perde domínio sobre o próprio negócio. Lucas fala pouco, observa muito e parece escolher cada palavra para não entregar o tamanho do problema. Só que o mundo ao redor dele cobra mais do que bons modos. Boris Volkov quer as pedras, e a paciência dos russos vai ficando menor a cada nova lacuna.

Katya entra no caminho

A viagem leva Lucas ao interior da Sibéria, onde ele se aproxima de Katya (Ana Ularu), dona de um café local. A personagem entra na história como alguém que percebe a presença deslocada daquele estrangeiro, mas não se limita a recebê-lo com curiosidade turística. Katya tem dureza, desejo e uma espécie de ironia seca, dessas que fazem um homem sofisticado perder um pouco do verniz sem perceber. Entre eles nasce uma relação intensa, marcada por atração, solidão e risco. Lucas encontra nela um refúgio temporário, mas o vínculo também cria mais exposição.

Ana Ularu dá a Katya uma energia mais viva do que a trama ao redor muitas vezes permite. Ela não surge apenas para embelezar a queda de Lucas. Katya tem presença, reage ao ambiente, impõe ritmo próprio e obriga o americano a sair do modo profissional. O romance entre os dois não interrompe o suspense. Ele deixa tudo mais instável. Quanto mais Lucas se envolve com Katya, mais difícil fica separar desejo, mentira e sobrevivência. A vida dela, antes distante do comércio de diamantes, passa a tocar um negócio carregado de ameaça.

A Rússia fecha o cerco

“Sibéria” funciona melhor quando usa a paisagem russa como parte da pressão sobre Lucas. O frio, as longas distâncias e os espaços fechados criam a sensação de que cada deslocamento exige custo. O protagonista sai de São Petersburgo, mas não ganha liberdade. Apenas muda de cenário e encontra novas formas de vigilância. Há sempre alguém olhando, perguntando, esperando uma resposta ou cobrando uma entrega. O filme aproveita bem essa atmosfera de lugar estrangeiro, onde Lucas tem dinheiro, passaporte e experiência, mas pouco controle real sobre as pessoas que decidem seu destino.

A presença de Gabby Hill (Molly Ringwald), esposa de Lucas, também ajuda a revelar a vida que ele deixou do lado de fora dessa operação. As conversas entre os dois sugerem um casamento já atravessado por distância, rotina e ausências. Gabby não precisa aparecer muito para lembrar que Lucas não está arriscando apenas uma transação. Ele carrega uma casa, uma história e uma fachada de normalidade que começam a perder sustentação. O problema é que, na Rússia, nenhuma dessas credenciais tem muito valor diante de diamantes desaparecidos e compradores armados de desconfiança.

Um suspense de baixa temperatura

O ponto mais curioso de “Sibéria” está na maneira como o filme recusa a pressa. Isso pode soar elegante para alguns espectadores e frustrante para outros. Quem espera pancadaria constante, viradas espetaculares e Keanu Reeves resolvendo tudo com a eficiência de um herói de ação talvez estranhe o tom. Lucas Hill está mais perto de um homem cercado por dívidas morais e materiais do que de um salvador armado. Ele tenta ganhar tempo, proteger sua pele e manter Katya fora do alcance daquilo que trouxe consigo, mas cada passo abre uma nova cobrança.

Há falhas no percurso. O roteiro nem sempre aprofunda as relações com a força prometida pela premissa, e alguns personagens secundários surgem mais como sinais de perigo do que como figuras plenamente trabalhadas. Ainda assim, “Sibéria” tem uma aspereza interessante. O filme aposta em um suspense silencioso, adulto, um pouco irregular, mas sustentado pela presença cansada de Keanu Reeves e pela força de Ana Ularu. A melhor parte está nesse atrito entre paixão e comércio ilegal, quando uma mesa de café parece mais acolhedora do que qualquer hotel caro.

Matthew Ross constrói uma história sobre um homem que tenta vender diamantes raros e acaba cercado por pessoas que conhecem melhor o terreno do que ele. Lucas Hill chega à Rússia acreditando que ainda pode administrar o acordo, mas Pyotr some, Boris pressiona, Katya se aproxima e a neve parece guardar menos pureza do que ameaça. “Sibéria” não entrega um suspense perfeito, porém mantém interesse ao acompanhar um protagonista preso entre desejo, medo e uma mercadoria brilhante demais para circular sem sangue frio.