Você jamais imaginaria que Clint Eastwood faria um filme como esse, na Netflix

Em 2018, Clint Eastwood levou ao cinema, em “15h17: Trem para Paris”, a história real de Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos, três amigos americanos que estavam em um trem rumo à capital francesa quando uma ameaça armada colocou mais de quinhentos passageiros em risco. O filme nasce desse episódio ocorrido em 21 de agosto de 2015, no trem Thalys 9364, mas prefere acompanhar antes a formação dos jovens, suas escolhas, seus tropeços e a amizade que os levou até aquele vagão.

“15h17: Trem para Paris” começa longe dos trilhos europeus. Clint Eastwood volta à infância dos protagonistas nos Estados Unidos para apresentar Spencer Stone (interpretado pelo próprio Spencer Stone), Anthony Sadler (interpretado pelo próprio Anthony Sadler) e Alek Skarlatos (interpretado pelo próprio Alek Skarlatos) como meninos comuns, inquietos e ligados por uma amizade que atravessa escola, família, broncas e mudanças de rumo. O diretor mostra os três ainda tentando caber em regras que nem sempre fazem sentido para eles, enquanto adultos ao redor cobram disciplina, desempenho e algum sinal de futuro.

Nesse trecho inicial, Joyce Eskel (Judy Greer), mãe de Spencer, e Heidi Skarlatos (Jenna Fischer), mãe de Alek, aparecem como figuras importantes na formação dos garotos. Elas lidam com advertências escolares, preocupações domésticas e a sensação de que os filhos precisam de direção antes que a vida cobre caro demais. Eastwood observa esse ambiente com sobriedade. Há carinho, mas também há certa secura. O filme não transforma a infância em lembrança dourada. Prefere mostrar meninos tentando achar lugar, e isso ajuda a explicar a força do vínculo entre eles.

Amizade como ponto de partida

A crítica ao filme começa justamente aí, na escolha de Eastwood de dedicar boa parte da narrativa ao cotidiano dos três amigos. Spencer demonstra interesse por treinamento, serviço militar e preparo físico. Anthony ocupa o espaço do amigo leal, mais solto, atento ao grupo e ao clima das conversas. Alek carrega uma postura mais reservada, ligada à experiência militar e ao senso de responsabilidade. Nenhum deles surge como herói pronto. Essa opção aproxima a história de uma vida comum, embora também deixe o ritmo irregular em alguns momentos.

O recurso mais comentado do longa está na escalação dos próprios Spencer, Anthony e Alek para viverem a si mesmos. A decisão tem força e fragilidade. Por um lado, há algo raro em ver pessoas reais retornando a um episódio que marcou suas vidas. Por outro, a falta de experiência dramática pesa em certas cenas de diálogo, principalmente durante os momentos mais leves da viagem. Algumas falas soam ensaiadas demais, com aquela naturalidade de quem sabe que precisa parecer natural, o que é quase uma pequena armadilha do cinema.

A Europa entra no caminho

Quando os amigos chegam à Europa, “15h17: Trem para Paris” assume a aparência de um relato de viagem. Spencer, Anthony e Alek passam por cidades, hostels, bares, monumentos e estações, vivendo a experiência de jovens turistas com mochila, celular, horários apertados e uma confiança muito generosa no improviso. Eastwood acompanha esses deslocamentos com calma, talvez calma demais para quem espera um suspense mais pulsante desde cedo.

Essa parte divide opiniões. Há quem veja excesso de espera até o ataque no trem. Há também quem perceba, nesse acúmulo de cenas comuns, uma tentativa de aproximar o espectador da rotina dos protagonistas antes do episódio que os tornaria conhecidos. O problema é que nem todo passeio rende drama. Algumas passagens parecem mais registro de álbum de viagem do que cinema em plena tensão. Ainda assim, a preparação tem uma função importante. Ela coloca os três amigos dentro de um mundo banal, sem aviso solene, antes que a normalidade seja rasgada dentro do vagão.

O trem fecha o espaço

O suspense cresce quando a viagem chega ao trem Thalys 9364, com destino a Paris. O espaço muda tudo. Já não há ruas abertas, pontos turísticos ou conversas sem pressa. Há passageiros sentados, malas pelos corredores, portas entre vagões e pouca margem para erro. Spencer, Anthony e Alek passam de turistas em deslocamento a homens diante de uma situação extrema, na qual hesitar pode custar vidas.

Eastwood filma esse trecho com contenção. O ataque não vira espetáculo gratuito. O interesse está no tempo curto entre perceber o perigo e agir. Spencer assume uma reação física decisiva. Anthony e Alek entram na ação a partir da mesma urgência, cada um com o que consegue fazer naquele espaço apertado. O trem deixa de ser meio de transporte e passa a ser uma área de sobrevivência. A tensão vem da proximidade dos corpos, da falta de saída e da percepção de que a coragem, quando chega, não pede licença nem oferece ensaio.

Eastwood aposta nos homens reais

“15h17: Trem para Paris” aproxima cinema e memória pessoal. Clint Eastwood não procura transformar Spencer, Anthony e Alek em personagens brilhantes, cheios de frases prontas e pose de cartaz. Ele prefere mostrá-los com certa rigidez, inclusive nos momentos em que essa escolha custa fluidez ao filme. A encenação fica menos elegante, mas ganha uma textura curiosa, quase documental, especialmente quando os três chegam ao episódio central.

O longa, porém, não escapa de problemas. A construção até o trem é longa, e nem sempre as cenas anteriores sustentam o peso prometido pelo caso real. A escolha por uma narrativa tão simples deixa algumas passagens mais pobres do que poderiam ser. Falta densidade dramática em trechos da juventude e da viagem, embora a amizade entre os protagonistas ajude a manter a história de pé. O filme parece acreditar tanto na força do fato que, às vezes, esquece de trabalhar melhor o caminho até ele.

Mesmo assim, há algo respeitoso na maneira como Eastwood trata o episódio. “15h17: Trem para Paris” não busca enfeitar a coragem dos três amigos com grandiosidade artificial. O diretor observa homens comuns diante de uma ameaça concreta, dentro de um trem cheio de passageiros, num fim de tarde que parecia apenas mais uma etapa de viagem. Quando o perigo entra no vagão, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos precisam agir com o corpo, com a memória do treinamento e com a confiança construída ao longo dos anos. O filme pode tropeçar no percurso, mas acerta ao lembrar que, naquele trem, a diferença entre tragédia e sobrevivência coube a poucos segundos.