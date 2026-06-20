Itália, Shakespeare e Amanda Seyfried: romance mais encantador que esse é impossível, na Netflix

Lançado em 2010 e dirigido por Gary Winick, “Cartas para Julieta” acompanha Sophie Hall (Amanda Seyfried), uma jovem americana que viaja à Itália com o noivo, Victor (Gael García Bernal), e acaba envolvida numa procura amorosa nascida de uma carta esquecida em Verona. A viagem, que deveria funcionar como uma espécie de lua de mel antecipada, muda de rumo quando Sophie descobre o trabalho das chamadas secretárias de Julieta, mulheres que respondem aos bilhetes deixados por turistas no famoso pátio ligado à heroína de Shakespeare. Entre uma promessa antiga, um noivo ocupado e uma senhora disposta a revisitar o passado, o filme aposta num romance de segunda chance com charme turístico e alguma esperteza afetiva.

Sophie trabalha em Nova York e sonha em escrever histórias com mais substância do que as tarefas pequenas que recebe na redação. A viagem à Itália surge como pausa, celebração e oportunidade de convivência com Victor, que está prestes a abrir um restaurante. O problema é que ele passa boa parte do tempo visitando fornecedores, provando ingredientes, falando de vinhos, queijos e azeites, enquanto Sophie percebe que a programação a dois virou quase uma excursão profissional. Ele não é tratado como vilão, o que ajuda bastante. Victor apenas está tão encantado pelo próprio projeto que deixa a noiva sobrando na agenda, e a sobra vira caminho.

Esse deslocamento leva Sophie ao pátio onde visitantes deixam cartas para Julieta, geralmente pedindo conselhos amorosos. Ali, ela conhece o pequeno grupo de mulheres que responde a essas mensagens. A ideia parece pitoresca, um daqueles costumes turísticos que caberiam num cartão-postal, mas o filme dá a esse detalhe uma função narrativa importante. Sophie encontra uma carta escrita muitos anos antes por Claire Smith (Vanessa Redgrave), uma inglesa que, quando jovem, amou um italiano chamado Lorenzo Bartolini e partiu sem reencontrá-lo. A carta ficou sem resposta por décadas, até cair nas mãos da pessoa mais inquieta daquela viagem.

Sophie encontra uma pauta

Ao responder Claire, Sophie não imagina que está abrindo uma porta que talvez ninguém estivesse preparado para atravessar. A mensagem chega à destinatária e faz Claire voltar à Itália, acompanhada do neto Charlie Wyman (Christopher Egan). Ele aparece desconfiado, irritado e disposto a proteger a avó de uma decepção tardia. Para Charlie, Sophie interferiu numa memória delicada e incentivou uma busca que pode terminar em constrangimento. Para Claire, a carta traz uma chance rara de saber o que aconteceu com Lorenzo. Para Sophie, aquilo deixa de ser curiosidade e começa a parecer a história que ela sempre quis escrever.

A relação entre Sophie e Charlie nasce atravessada por impaciência. Ele a trata com aspereza, ela devolve com firmeza, e Claire observa os dois com aquela elegância tranquila de quem já viveu o bastante para não se assustar com mau humor juvenil. A dinâmica rende leveza ao filme, porque o atrito entre os dois não depende de piadas forçadas. Charlie tenta controlar a viagem, Sophie insiste em seguir as pistas, e Claire avança com uma serenidade que desmonta a resistência do neto. A busca ganha corpo quando os três deixam Verona e partem pela Toscana atrás de homens chamados Lorenzo Bartolini.

A Toscana vira investigação sentimental

É nessa parte que “Cartas para Julieta” assume seu lado mais encantador e também mais previsível. A paisagem italiana entra com força, mas não fica apenas enfeitando a tela. Estradas, vinhedos, vilarejos e casas de campo viram etapas de uma investigação afetiva. O nome Lorenzo Bartolini parece simples no papel, porém se revela pouco útil quando surgem vários homens com o mesmo nome. Cada visita traz uma expectativa, uma pausa e um pequeno desgaste. Claire mantém a esperança, Charlie tenta administrar o risco emocional da avó, e Sophie registra tudo com olhar de repórter em formação.

O filme trabalha bem essa procura porque transforma uma fantasia romântica em algo menos confortável do que parece. Claire não está apenas atrás de um antigo namorado. Ela está encarando uma decisão tomada na juventude e a possibilidade de descobrir que o tempo seguiu sem pedir licença. Vanessa Redgrave dá à personagem uma delicadeza firme, sem exagerar na fragilidade. Claire sabe que pode se decepcionar, mas prefere lidar com uma resposta possível a continuar presa a uma pergunta antiga. Essa escolha dá densidade ao enredo sem pesar demais a sessão.

Sophie, por sua vez, começa a enxergar a própria vida com menos complacência. A convivência com Claire e Charlie escancara o contraste entre uma mulher que viajou para procurar um amor perdido e uma jovem que talvez esteja ignorando os sinais do relacionamento presente. Victor continua absorvido por seus planos gastronômicos, simpático em muitos momentos, mas distante da aventura emocional da noiva. Gael García Bernal interpreta essa distração sem transformar Victor numa caricatura. Ele é charmoso, entusiasmado e quase sempre ocupado, combinação perigosa para quem prometeu dividir uma viagem romântica.

Charlie dificulta a rota

Christopher Egan faz de Charlie um personagem inicialmente antipático, mas funcional para a história. Ele reclama, julga Sophie e tenta impor prudência a Claire. Aos poucos, porém, o filme deixa perceber que sua dureza vem do medo de ver a avó sofrer. A implicância com Sophie, previsível dentro das regras da comédia romântica, ganha alguma graça porque os dois são obrigados a dividir estrada, refeições e silêncios constrangedores. Quando ele baixa a guarda, a mudança não surge do nada. Ela nasce da convivência e do reconhecimento de que Sophie não entrou naquela história por vaidade pura.

Gary Winick dá ao filme ritmo de viagem sentimental, alternando o prazer do passeio com pequenas frustrações na busca por Lorenzo. A direção não tenta esconder que estamos diante de um romance desenhado para agradar. Ainda assim, o longa funciona melhor quando deixa seus personagens tomarem decisões simples e sofrerem efeitos proporcionais. Sophie responde uma carta e precisa lidar com a presença real de Claire. Claire decide procurar Lorenzo e encara a incerteza de cada endereço. Charlie tenta impedir a dor da avó e descobre que cuidado demais também pode virar prisão.

O encanto está na consequência

“Cartas para Julieta” usa bem seus ingredientes da comédia romântica. Há belas paisagens, encontros improváveis, desencontros convenientes e uma crença generosa no amor maduro. O diferencial está na maneira como a história conecta gesto e consequência. Uma carta esquecida tira Sophie da condição de turista entediada, leva Claire de volta ao passado e coloca Charlie diante de uma avó menos frágil do que ele gostaria de imaginar. O filme pode soar açucarado em alguns trechos, mas raramente perde a simpatia.

Amanda Seyfried interpreta Sophie com curiosidade e certa inquietação profissional, fazendo da personagem alguém que observa antes de se comprometer. Vanessa Redgrave dá ao filme sua camada mais bonita, porque Claire carrega a juventude perdida sem parecer refém dela. Gael García Bernal traz leveza a Victor, ainda que o personagem exista mais para marcar uma ausência do que para disputar espaço. Christopher Egan cumpre o papel do neto rabugento que precisa aprender a escutar melhor. Entre todos, Redgrave é quem dá ao romance a autoridade de quem sabe que uma lembrança pode sobreviver ao tempo, mas ainda precisa de coragem para voltar a bater à porta.