Uma história real transformada em uma aventura fantástica: o filme com Keanu Reeves no Prime Video

Lançado em 2013, “47 Ronins” é um drama de ação e fantasia dirigido por Carl Rinsch, ambientado no Japão feudal e inspirado na célebre lenda dos samurais sem mestre. A trama acompanha Kai (Keanu Reeves), um jovem mestiço criado à margem da nobreza de Ako, e Oishi (Hiroyuki Sanada), o chefe dos samurais de Lord Asano (Min Tanaka). Depois de uma conspiração envolvendo Lord Kira (Tadanobu Asano) e a feiticeira Mizuki (Rinko Kikuchi), o grupo perde seu senhor, sua casa e sua posição. Resta decidir se aceita a ordem imposta pelo Shogun Tsunayoshi (Cary-Hiroyuki Tagawa) ou parte em busca de vingança, mesmo sabendo que esse caminho cobra um preço alto.

A história começa quando Lord Asano encontra Kai ainda jovem, abandonado na floresta, e decide levá-lo para viver em Ako. O gesto salva o rapaz, mas não lhe garante pertencimento. Kai cresce dentro do castelo, observa os treinamentos, aprende a ler o ambiente e convive com guerreiros que o toleram por obediência ao lorde, não por respeito pessoal. Para eles, sua origem mestiça basta para mantê-lo afastado das decisões, das armas e da honra reservada aos samurais.

Esse lugar ambíguo define boa parte do filme. Kai não é criado como servo comum, mas também não recebe o reconhecimento de um guerreiro. Ele vive perto de Mika (Kô Shibasaki), filha de Asano, e o sentimento entre os dois cresce sob uma regra simples e cruel. Ela pertence a uma linhagem nobre, ele continua sendo visto como alguém de fora. “47 Ronins” trabalha esse romance com discrição, sem transformar o casal no centro absoluto da trama. O amor existe, mas a política do castelo sempre chega antes, com a delicadeza de uma porta batendo no nariz.

A corte arma sua cilada

A paz de Ako muda quando Lord Kira chega ao castelo para uma visita oficial ligada à presença do Shogun. Kira não está ali apenas para cumprir protocolo. Ele observa a força de Asano, mira sua posição e conta com Mizuki, uma feiticeira capaz de manipular aparências e criar confusão dentro da corte. A fantasia entra nesse ponto, misturada aos rituais de poder. Não há apenas duelo de espadas, há também veneno político, ilusão e uma disputa por domínio.

Durante o torneio organizado para receber o Shogun, Kai tenta agir quando percebe uma ameaça à honra de Ako. Sua intervenção, porém, revela o quanto sua presença ainda é considerada indevida. Mesmo quando ajuda, ele paga por atravessar uma linha que os outros jamais esqueceram de demarcar. O filme deixa bem marcada essa ironia. Kai tem habilidade suficiente para defender o castelo, mas não tem autorização social para ser tratado como defensor. É o tipo de contradição que faz a aventura respirar para além das armaduras.

A conspiração de Kira ganha força quando Asano é levado a cometer um ato grave contra o rival. Diante do Shogun, o fato pesa mais do que as circunstâncias, e a punição cai sobre Ako com o peso de uma sentença pública. Asano perde sua posição, Mika fica vulnerável aos interesses de Kira, e os samurais de Oishi deixam de ter um senhor. A partir daí, eles passam a ser ronins, guerreiros sem mestre, sem casa e sem proteção oficial.

Oishi reúne os sobreviventes

Hiroyuki Sanada dá a Oishi uma presença firme, contida, sempre pressionada pela diferença entre dever e sobrevivência. Ele não interpreta um líder espalhafatoso, daqueles que resolvem tudo com meia dúzia de frases grandiosas antes de sair derrubando portas. Oishi carrega a derrota em silêncio, avalia perdas concretas e precisa reunir homens quebrados por uma decisão que tirou deles honra, salário, teto e voz política.

Kai volta a ser necessário. Oishi sabe que o rapaz conhece perigos ignorados pelos samurais tradicionais, inclusive forças ligadas ao passado misterioso que ele carrega desde a infância. A relação entre os dois é uma das partes mais interessantes de “47 Ronins”. O chefe samurai precisa admitir, mesmo sem muito entusiasmo, que o homem rejeitado pelo grupo pode ser peça decisiva para recuperar algum controle. Kai, por sua vez, não entra nessa missão apenas por desejo de aceitação. Ele também quer proteger Mika e honrar Asano, o homem que lhe deu abrigo quando todos preferiam distância.

A vingança não aparece como impulso desordenado, mas como uma escolha perigosa contra uma ordem superior. O Shogun proibiu qualquer retaliação, e isso coloca os ronins numa situação sem saída confortável. Se obedecem, aceitam a queda de Asano e deixam Kira colher os frutos da trama. Se agem, desafiam a maior autoridade do território e caminham para uma punição quase certa. A honra, aqui, tem menos brilho de cartaz e mais cara de conta vencida.

Fantasia entre espadas e dever

A direção de Carl Rinsch investe numa versão híbrida da lenda. Há castelos, armaduras, duelos e ritos de lealdade, mas também criaturas, florestas ameaçadoras e magia. Essa mistura nem sempre é equilibrada. Em alguns momentos, os elementos fantásticos ocupam espaço demais e deixam o drama humano um pouco menos afiado. Ainda assim, quando a aventura volta para Kai, Oishi, Mika e Kira, o filme recupera sua força. A história funciona melhor quando a espada tem motivo, endereço e consequência.

Keanu Reeves interpreta Kai com uma contenção que combina com o personagem. Ele fala pouco, observa muito e guarda no corpo a sensação de quem passou a vida pedindo licença para existir. Não é uma atuação expansiva, e talvez isso frustre quem espera um protagonista mais tempestuoso. Mas há coerência nessa economia. Kai é alguém treinado pela rejeição a não chamar atenção além do necessário. Quando age, o gesto vale mais do que a frase.

Kô Shibasaki dá a Mika uma dignidade serena, mesmo quando a personagem fica presa às decisões dos homens ao redor. Tadanobu Asano faz de Kira um vilão elegante e venenoso, enquanto Rinko Kikuchi entrega a Mizuki um ar de ameaça calculada, quase felino. A feiticeira é a ponte entre intriga e fantasia, e sua presença deixa Kira mais perigoso porque transforma ambição em armadilha. O Shogun de Cary-Hiroyuki Tagawa completa esse quadro com a rigidez de uma autoridade que julga pelos fatos aparentes, ainda que a verdade esteja contaminada por magia.

Uma aventura solene e irregular

“47 Ronins” tem falhas visíveis. A narrativa às vezes se apressa onde deveria respirar mais e se alonga onde bastaria confiar nos personagens. Também há certa solenidade pesada, uma vontade de grandeza que, em alguns trechos, deixa tudo mais rígido do que emocionante. Ainda assim, o filme possui charme. É uma aventura de honra, exílio e reparação, feita para quem gosta de histórias em que o destino parece escrito por autoridades de cara fechada, mas ainda depende de gente disposta a desobedecer.

O melhor do longa está na ideia de pertencimento negado. Kai passa a vida fora do círculo, mas é chamado quando o círculo desmorona. Oishi defende uma tradição que primeiro exclui e depois precisa aceitar ajuda para sobreviver. Mika permanece como elo afetivo e político, pressionada por alianças que podem decidir seu futuro. Entre castelos, feitiçaria e lâminas, “47 Ronins” fala de homens que perdem nome, casa e função, mas ainda tentam escolher o modo de cair. A vingança move a história, porém o que fica é o custo de atravessar uma ordem fechada quando todas as portas já foram trancadas.