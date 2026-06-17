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A Última Casa à Esquerda
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Antes de “Pânico”, Wes Craven fez no Prime Video um terror brutal que ainda parece proibido

Diretores verdadeiramente talentosos sabem preparar refrescos docinhos de frutas azedas, ácidas até, não sem um esforço muitas vezes inglório, quase sobre-humano, cujas implicações só eles mesmos conhecem. Suspenses talvez sejam as histórias mais marcadamente cheias de altos e baixos, pelos quais, por óbvio, não se espera — ou não deveria se esperar. Para dizer o mínimo, é sutil a diferença entre uma história protocolar e o legítimo clássico, que o passar dos anos só ajuda a cristalizar como um instante de brilho raro de um cineasta habilidoso, tomado pela inspiração. Wes Craven (1939-2015) poderia muito bem acionar o piloto automático e deixar que “A Última Casa à Esquerda” se conduzisse por si só, com os resultados previsíveis que não tocam ninguém. O que se vê, porém, é um dos maiores nomes do terror a ratificar a grandeza de seu ofício, fazendo do banal algo que não perece.

A bomba embaixo da mesa

Aqui, o diretor, eternizado como o gênio por trás dos filmes da série “Pânico” e “A Hora do Pesadelo”, destoa um pouco das produções que o fizeram célebre, cultuado e milionário, mas só um pouco. Craven e a corroteirista Ulla Isaksson socorrem-se do nonsense e dos jumpscares, os sustos repentinos que levam o espectador a pular da cadeira, mas sabem dosar o impacto do recurso com elucubrações pertinentes sobre o pendor juvenil para graves enroscos com a lei, materializados em cenas que colocam à prova a moral da plateia. Não há os banhos de sangue que caem tão bem produções meio artesanais a exemplo de “Verão do Medo” (1978) ou no ainda mais explícito “Convite Para o Inferno” (1984). Craven só transforma a ida de duas garotas a um show de rock num estupro que acaba em morte. E o que choca mesmo é saber que ele nem precisou esforçar-se muito, uma vez que inspirou num episódio verídico. Nada pode ser tão hediondo como a vida real, e Craven se destaca por ter vislumbrado isso já em sua estreia.

Filme: A Última Casa à Esquerda
Diretor: Wes Craven
Ano: 1972
Gênero: Suspense/Terror
Avaliação: 4.5/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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