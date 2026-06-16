Um terror de Babak Anvari, com Matthew Rys e Rosamund Pike, no Prime Video

Em “Hallow Road: Caminho Sem Volta”, suspense dramático de 2025 dirigido por Babak Anvari, uma madrugada comum desanda quando Maddie, vivida por Rosamund Pike, acorda com um alarme de fumaça e recebe uma ligação desesperada da filha, Alice, interpretada por Megan McDonnell. A jovem de 18 anos saiu de casa após uma discussão, pegou o carro do pai, Frank, vivido por Matthew Rhys, e afirma ter atropelado uma garota em uma estrada remota. A partir desse telefonema, o filme acompanha dois pais tentando chegar até a filha antes da polícia, da culpa e de uma noite que parece piorar a cada quilômetro.

A premissa é simples, mas Babak Anvari sabe que simplicidade, quando bem usada, pode ser mais cruel do que qualquer grande aparato de terror. Maddie e Frank entram no carro, ainda com o susto na pele, e passam a viver a emergência por meio da voz de Alice. Eles não veem a estrada, não veem a vítima e não sabem se a filha está dizendo tudo. O público fica na mesma posição incômoda. Escuta, imagina, desconfia e tenta montar a cena sem ter acesso ao quadro completo.

O pânico no viva-voz

Maddie, que trabalhou como paramédica, assume a ligação com a urgência de quem conhece protocolos, ferimentos e segundos perdidos. Ela orienta Alice a verificar a garota atropelada e tenta guiá-la em procedimentos de primeiros socorros, enquanto Frank dirige pelas estradas escuras em busca de Hallow Road. A função materna e a experiência profissional se misturam de um jeito áspero. Maddie quer salvar a vítima, mas também quer salvar a filha, e o filme se alimenta dessa contradição sem transformar a mãe em santa nem em vilã.

Frank reage de outro modo. Ele calcula danos, fala em sair dali, pensa na polícia e no futuro de Alice. Há algo de compreensível e também de profundamente desconfortável em sua postura. Matthew Rhys trabalha bem esse pai acuado, que parece disposto a atravessar uma linha perigosa em nome da proteção familiar. O problema é que cada frase dita por ele pesa mais do que a anterior. O carro avança, mas a família parece cada vez mais longe de uma saída limpa.

O roteiro ganha força quando Alice começa a corrigir a própria versão. Ela admite que está sob efeito de MDMA, que não voltou para o apartamento do namorado, Jakob, e que não chamou socorro, embora tenha dito o contrário. Em poucos minutos, a ligação deixa de ser apenas um pedido de ajuda e vira uma sequência de confissões. O acidente, por si só, já seria grave. Mas o filme acrescenta mentira, medo, droga e uma crise familiar anterior, sempre pela fala interrompida, pelo silêncio e pela reação dos pais.

A briga antes do acidente

A discussão que levou Alice a sair de casa envolve uma gravidez. Maddie e Frank pressionaram a filha a interromper a gestação, e essa informação muda o peso de tudo que se ouve na chamada. Alice não está apenas assustada por ter atropelado alguém. Ela está ferida por uma disputa doméstica que a deixou sem chão, sem apoio e sem muita noção do que fazer. Megan McDonnell, mesmo quando aparece mais pela voz do que pelo corpo em cena, dá à personagem uma mistura convincente de raiva, infantilidade e pavor.

Babak Anvari não transforma essa crise em sermão. Ele prefere deixar os personagens presos às próprias escolhas, o que é bem mais eficiente. Maddie tenta recuperar a autoridade médica que perdeu em outro episódio doloroso de sua vida. Frank tenta controlar uma situação que já escapou da família. Alice quer ajuda, mas teme a reação dos pais e as consequências legais do acidente. O resultado é uma conversa em que ninguém mente por completo, mas ninguém oferece a verdade inteira. Bem familiar, portanto, só que com uma vítima na estrada e uma tempestade como testemunha nada simpática.

Quando a noite muda de tom

O terror entra aos poucos, sem abandonar o drama doméstico. Alice fala de um carro se aproximando e de uma mulher estranha que surge oferecendo ajuda. A princípio, essa presença poderia significar salvação. Logo, porém, a abordagem ganha uma camada ameaçadora. A mulher faz perguntas demais, insiste em ficar por perto e transforma a vulnerabilidade de Alice em armadilha. O filme encontra aí seu ponto mais perturbador, porque o perigo deixa de ser apenas o acidente e passa a incluir uma presença externa, imprevisível, quase folclórica.

Essa virada poderia parecer exagerada em outro contexto, mas “Hallow Road: Caminho Sem Volta” sustenta boa parte da tensão porque mantém Maddie e Frank dentro do carro. Eles dependem do telefone, de ruídos, de respirações e de frases partidas. Não há controle da cena. Não há visão ampla. Há apenas uma família tentando interpretar uma noite que chega em pedaços. É um recurso de encenação econômico e, por isso mesmo, bastante eficaz. O filme não precisa mostrar tudo para nos deixar com a mandíbula um pouco travada.

Rosamund Pike é peça central nessa engrenagem emocional, embora a palavra talvez soe sofisticada demais para uma mãe à beira do colapso. Sua Maddie tem frieza suficiente para falar de primeiros socorros e fragilidade bastante para perder a segurança quando a situação sai do campo médico e entra no campo moral. Pike evita o excesso e faz o medo aparecer no controle que vai se desfazendo. Matthew Rhys acompanha bem, com um Frank nervoso, pragmático e nem sempre fácil de defender. Juntos, eles formam um casal que parece discutir há anos, mesmo quando está falando de uma única noite.

Um suspense de pais culpados

O trunfo do filme está em tratar a maternidade e a paternidade sem verniz. Maddie e Frank amam Alice, mas esse amor não os torna melhores em todas as decisões. Pelo contrário, às vezes os empurra para escolhas ruins com convicção assustadora. O roteiro observa essa zona cinzenta com firmeza, apostando menos em sustos convencionais e mais no desconforto de ouvir pais tentando decidir, em tempo real, se devem procurar ajuda, esconder provas ou acreditar na versão cada vez mais instável da filha.

Nem tudo funciona com a mesma precisão. A passagem do suspense psicológico para uma ameaça mais sombria pode causar estranhamento, sobretudo para quem espera um thriller realista do começo ao fim. Ainda assim, Babak Anvari preserva a unidade da experiência. A estrada permanece distante, a ligação permanece frágil e o carro permanece como cabine de confissão, onde marido e mulher são obrigados a lidar com aquilo que disseram antes, com aquilo que esconderam depois e com aquilo que talvez não consigam reparar.

“Hallow Road: Caminho Sem Volta” é enxuto, tenso e mais interessado em culpa do que em espetáculo. Seu terror nasce daquilo que a família não consegue ver, mas também daquilo que ela já sabia antes de a chamada começar. Quando Maddie e Frank avançam pela madrugada, o filme pergunta até onde pais podem ir para proteger uma filha. A resposta, felizmente, não vem embrulhada para presente. Ela chega pelo som de uma ligação ruim, por uma estrada vazia e por adultos descobrindo tarde demais que amor sem juízo também deixa marcas.