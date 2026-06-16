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Hallow RoadDivulgação / Universal Pictures
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

A atriz indicada ao Oscar encara um terror psicológico seco, tenso e implacável no Prime Video

Os tantos inesperados da vida quase sempre flagram-nos em horas de fraqueza, e então somos acareados com nossos demônios. Nessas ocasiões, vemos o quanto de verdade há na figura que nos arrosta todos os dias ao espelho, e com a qual esbarramos mil vezes por segundo no retiro dos pensamentos tenebrosos. Lamentavelmente, nem tudo é tão simples assim e toda história tem dois lados e uma miríade de versões, incômodo que cresce em “Hallow Road: Caminho sem Volta”, um terror psicológico sobre uma família que desaba sob uma nuvem de ressentimento e frustrações. Experiente no assunto, o britânico-iraniano Babak Anvari ilumina medos de natureza muito particular, e chega a uma lição válida para todos.

Vozes na noite

Um casal atravessa a madrugada cercado pela angústia de não saber o paradeiro da única filha. O roteiro de William Gillies fixa-se em vultos que tomam forma aos poucos, dando pistas sobre a razão do mal-estar que persiste até o desfecho, insinuando a ação de forças sobrenaturais, mas também fazendo questão de ressaltar o peso de escolhas infelizes, de pouca monta no começo, mas que não tardam a revelar sua força ruinosa. Maddie é uma paramédica obrigada a abreviar a carreira por um motivo que o diretor explica no terceiro ato, e talvez por isso, ela crê, Alice tenha feito a ligação que o público acompanha num misto de desconforto e excitação, muito pelo vigor de Rosamund Pike e Megan McDonnell. São elas que acham a justa instabilidade numa relação na qual o amor luta para não morrer.

Filme: Hallow Road: Caminho sem Volta
Diretor: Babak Anvari
Ano: 2025
Gênero: Drama/Suspense/Terror
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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