A maior aventura da literatura ganha vida pelas lentes de Peter Jackson, na Netflix

Em “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, lançado em 2012 sob direção de Peter Jackson, Bilbo Bolseiro deixa o conforto do Condado para acompanhar uma comitiva de anões em uma missão arriscada pela Terra Média.

Bilbo Bolseiro, vivido por Martin Freeman, não parece o tipo de sujeito que acorda sonhando com monstros, espadas e mapas antigos. Ele gosta de comida, silêncio, horários previsíveis e portas fechadas para visitas inconvenientes. Em sua casa no Bolsão, no Condado, a vida segue uma ordem quase sagrada, até Gandalf, o Cinzento, interpretado por Ian McKellen, aparecer com aquela calma de quem já chega mexendo no destino alheio sem pedir desculpas.

É desse encontro que nasce a aventura de “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, primeiro filme da trilogia dirigida por Peter Jackson a partir da obra de J.R.R. Tolkien. A história acompanha Bilbo quando ele é convocado, sem qualquer preparo real, para integrar uma companhia de treze anões liderada por Thorin Escudo de Carvalho, personagem de Richard Armitage. O grupo pretende recuperar Erebor, antigo reino anão tomado pelo dragão Smaug. Para Bilbo, o convite soa menos como chamado heroico e mais como uma quebra de contrato com a própria rotina.

O filme trata essa mudança com certo gosto pela confusão doméstica. A chegada dos anões à casa de Bilbo bagunça pratos, despensa e paciência. Eles comem, cantam, ocupam espaço e tratam o anfitrião como parte de um plano que ele ainda nem aceitou. A graça vem do choque entre a educação aflita do hobbit e a falta de cerimônia dos visitantes. Bilbo tenta preservar alguma compostura, mas sua sala já virou quartel-general antes que ele consiga recuperar o controle da noite.

Thorin carrega um reino perdido

Thorin Escudo de Carvalho entra na história com a gravidade de quem perdeu mais que uma moradia. Para ele, Erebor representa linhagem, pertencimento e autoridade. O reino sob a Montanha Solitária foi tomado por Smaug, e a comitiva acredita que chegou a hora de enfrentar a distância, os inimigos e o medo para tentar recuperar o que foi roubado. Bilbo, porém, não é recebido como guerreiro. Aos olhos de Thorin, ele parece pequeno, inexperiente e pouco confiável para uma missão cercada de ameaças.

Essa desconfiança ajuda o filme a sustentar a tensão entre aventura e deslocamento. Bilbo não entra na jornada porque domina armas ou porque deseja glória. Ele vai porque Gandalf enxerga nele uma habilidade escondida, talvez até uma coragem que o próprio hobbit desconhece. Martin Freeman acerta ao fazer de Bilbo alguém apavorado, curioso e teimoso na medida certa. Sua interpretação evita grandiosidade demais e preserva um encanto simples. O personagem cresce sem deixar de parecer alguém que, em muitos momentos, preferiria estar em casa comendo em paz.

Peter Jackson retorna à Terra Média com ambição larga, paisagens vastas e criaturas que surgem para lembrar que o caminho até Erebor não será uma excursão elegante. A companhia cruza florestas, montanhas, cavernas e territórios hostis. Duendes, orcs e wargs pressionam o grupo em diferentes etapas, enquanto Gandalf aparece como guia, protetor e figura de autoridade. O mago sabe mais do que revela, o que deixa Bilbo e os anões sempre um passo atrás do perigo.

A estrada cobra coragem

A parte mais interessante da aventura está no modo como Bilbo precisa conquistar espaço dentro do grupo. Ele não vira herói por decreto. Precisa agir quando ninguém espera, sobreviver quando fica sozinho e provar alguma utilidade diante de companheiros que duvidam dele. Esse avanço dá ao filme seu eixo mais humano. A fantasia pode ter dragão, espada e reino perdido, mas a pergunta central é bem terrena. O que uma pessoa comum faz quando todos ao redor esperam que ela falhe?

O roteiro trabalha essa questão com bons momentos de ação, ainda que o filme por vezes pareça esticar demais certas passagens. Há sequências em que a grandiosidade da produção pesa sobre a leveza original da aventura. Mesmo assim, Peter Jackson conserva o prazer de visitar aquele universo com atenção aos detalhes. O Condado tem calor de casa habitada. As cavernas dos goblins têm sujeira, ruído e perigo. As montanhas parecem belas até cobrarem resistência física de quem precisa atravessá-las.

Gandalf, vivido por Ian McKellen com elegância serena e ironia discreta, funciona como o adulto da sala, embora seja justamente ele quem coloca todos em apuros. Sua presença dá segurança ao grupo, mas também cria perguntas. Ele escolhe Bilbo por uma razão que os outros não alcançam de saída. Já Thorin, com a intensidade firme de Richard Armitage, guarda orgulho e ferida na mesma postura. O anão quer seu reino de volta, mas nem sempre trata seus aliados com a generosidade que a missão exige.

Gollum muda a aventura

Quando Bilbo se separa da companhia e cruza o caminho de Gollum, interpretado por Andy Serkis, a história se desenvolve melhor. A criatura vive nas profundezas, às margens de um lago subterrâneo, presa a uma solidão que mistura ameaça, esperteza e miséria. A cena entre Bilbo e Gollum dá ao filme uma pausa preciosa. Em vez de apostar apenas em correria, Jackson deixa o medo crescer na conversa, nos enigmas e na diferença de força entre os dois.

É ali que Bilbo encontra o anel de ouro que Gollum chama de precioso. Para quem conhece a saga de “O Senhor dos Anéis”, o objeto carrega um peso enorme. Para Bilbo, naquele instante, ele é antes de tudo uma chance de escapar. O mérito do filme está em manter essa dupla leitura sem transformar a cena em explicação pesada. O anel entra na história de maneira pequena, quase acidental, mas muda a relação de Bilbo com o perigo e com a própria astúcia.

Andy Serkis oferece a Gollum uma presença impressionante, mesmo envolta em tecnologia. A criatura é assustadora, sim, mas também tem algo de infantil, quebrado e imprevisível. Seu encontro com Bilbo mistura ameaça e estranheza com uma energia que falta a algumas passagens mais barulhentas do longa. Quando os dois disputam respostas, o filme fica mais concentrado. A sobrevivência depende de atenção, palavra certa e sangue-frio, não de exército ou espada.

Uma fantasia com coração caseiro

“O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” funciona melhor quando lembra que sua grande aventura começa com alguém que não queria sair de casa. Bilbo é pequeno diante dos anões, dos monstros e das paisagens, mas essa escala favorece a história. Ele não ocupa o centro por imponência. Ocupa porque aprende a agir com medo mesmo, o que é mais interessante que bravura decorada.

O filme também se beneficia do contraste com “O Senhor dos Anéis”, embora nem sempre escape da tentação de soar maior do que precisa. A aventura de Bilbo tem natureza mais leve, mais curiosa e mais picaresca. Quando Jackson permite que essa leveza respire, o resultado ganha charme. Quando insiste em elevar tudo a uma solenidade permanente, a jornada perde um pouco da malícia e do frescor.

Ainda assim, há prazer em acompanhar a companhia rumo à Montanha Solitária. Os anões têm rostos, temperamentos e pequenas vaidades. Gandalf guarda segredos com a tranquilidade de quem já viu séculos passarem. Thorin avança carregando a dor de um povo sem reino. E Bilbo, no meio disso tudo, tenta descobrir se cabe em uma aventura que nunca pediu.

A força de “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” está nessa passagem entre o conforto e o risco. O filme mostra um personagem arrancado de sua mesa posta e colocado diante de inimigos, pactos e escolhas maiores que seu próprio tamanho. Bilbo sai do Bolsão sem saber exatamente o que pode perder. Quando a jornada ganha corpo, ele já descobriu algo ainda mais perigoso. Talvez consiga ser mais corajoso do que imaginava.