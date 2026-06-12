Paranoia, brutalidade e terror: você nunca mais vai confiar em ninguém depois desse filme, na Netflix

Poucos filmes recentes conseguem provocar tanta aflição a partir de situações aparentemente comuns quanto “Não Fale o Mal”. Refilmagem norte-americana do longa dinamarquês lançado em 2022, o suspense dirigido por James Watkins troca sustos fáceis por uma construção lenta de tensão. A história acompanha Louise Dalton (Mackenzie Davis), Ben Dalton (Scoot McNairy) e a filha Agnes (Alix West Lefler), uma família americana que conhece um simpático casal britânico durante as férias e aceita o convite para passar alguns dias em sua casa de campo. O anfitrião Paddy (James McAvoy) e sua esposa Ciara (Aisling Franciosi) parecem acolhedores, divertidos e extremamente generosos. Pelo menos à primeira vista.

Quando chegam à propriedade rural dos novos amigos, Louise e Ben acreditam ter encontrado uma chance de se desconectar dos problemas que carregam em casa. O casamento atravessa dificuldades, a comunicação entre eles já não funciona tão bem e Agnes ainda enfrenta questões ligadas à autoestima e à ansiedade.

Paddy surge como o oposto de tudo isso. Ele fala alto, domina qualquer conversa e parece confortável em qualquer ambiente. Seu jeito expansivo impressiona Ben quase instantaneamente. Ciara transmite serenidade e reforça a imagem de uma família acolhedora. A casa ampla, cercada por paisagens tranquilas, ajuda a criar a sensação de que aquela visita será uma experiência agradável.

Só que pequenos episódios começam a gerar incômodo. Nada parece suficientemente grave para justificar uma ruptura. Ainda assim, algo permanece fora do lugar.

O desconforto cresce em silêncio

O roteiro transforma situações corriqueiras em fontes de tensão. Um comentário inconveniente durante o jantar. Uma decisão tomada sem consultar os convidados. Uma brincadeira que ultrapassa o limite do aceitável. Um gesto que parece invasivo demais para ser ignorado.

Louise percebe esses sinais antes dos demais. Mackenzie Davis constrói a personagem com enorme sensibilidade, transmitindo inquietação através de olhares, silêncios e mudanças sutis de comportamento. Ela percebe que existe algo errado naquela convivência, mas também teme parecer rude ou exagerada.

Ben, interpretado por Scoot McNairy, demora mais para enxergar os problemas. Encantado pela personalidade dominante de Paddy, ele procura justificar atitudes que, vistas de fora, já soariam alarmantes. Essa diferença de percepção entre marido e mulher cria um atrito constante dentro da própria família.

Enquanto isso, Agnes observa tudo à sua maneira. A menina estabelece uma ligação com Ant (Dan Hough), o filho do casal britânico, e essa relação passa a revelar aspectos importantes daquela casa.

James McAvoy domina a tela

Grande parte da força do filme está na atuação de James McAvoy. Seu Paddy é um personagem fascinante justamente porque nunca parece um vilão convencional. Ele pode ser engraçado, carismático e até afetuoso em um momento. Pouco depois, demonstra agressividade, arrogância ou um comportamento que desperta desconforto.

O ator trabalha com mudanças sutis de expressão e de tom de voz para criar uma figura imprevisível. O espectador passa boa parte da narrativa tentando descobrir quem Paddy realmente é. Essa dúvida alimenta a tensão muito mais do que qualquer cena de violência.

Aisling Franciosi também contribui para essa atmosfera ambígua. Sua Ciara transmite calma e delicadeza, mas muitas vezes parece observar os acontecimentos por uma perspectiva diferente daquela apresentada aos visitantes. Isso cria uma sensação constante de insegurança.

Uma armadilha construída aos poucos

James Watkins demonstra habilidade ao transformar a própria educação dos personagens em um elemento dramático. Louise e Ben foram ensinados a ser gentis, educados e compreensivos. O problema é que essas qualidades acabam funcionando contra eles.

A cada situação desconfortável surge uma pergunta simples. Vale a pena criar um conflito? Vale a pena interromper a visita? Vale a pena parecer ingrato diante de pessoas que abriram as portas da própria casa?

Essas dúvidas fazem com que decisões importantes sejam adiadas repetidamente. O espectador observa os sinais de perigo se acumularem enquanto os personagens tentam preservar uma convivência cordial. É uma dinâmica bastante reconhecível porque remete a situações que muitas pessoas já viveram em menor escala.

O longa compreende que o medo nem sempre nasce de uma ameaça explícita. Muitas vezes ele aparece quando alguém percebe que perdeu o controle da situação sem notar exatamente quando isso aconteceu.

Tensão acima dos sustos

Embora seja vendido como terror, “Não Fale o Mal” funciona melhor como suspense psicológico. O interesse está menos em provocar choques repentinos e mais em alimentar uma sensação permanente de desconforto.

A fotografia aproveita a beleza do interior inglês para criar contraste com os acontecimentos. A casa, os campos abertos e as paisagens tranquilas parecem incompatíveis com a inquietação crescente dos visitantes. Essa contradição fortalece a atmosfera do filme.

Watkins também sabe trabalhar a informação. Algumas respostas demoram a surgir. Certos detalhes permanecem ocultos por bastante tempo. Esse controle mantém o público atento sem recorrer a artifícios excessivos.

“Não Fale o Mal” fala sobre hospitalidade, aparência e convivência social, mas acima de tudo sobre aquele momento em que alguém percebe que algo está errado e ainda assim continua procurando motivos para permanecer. Com atuações fortes, especialmente de James McAvoy e Mackenzie Davis, o filme constrói um suspense desconfortável do início ao fim e transforma um simples convite para passar o fim de semana em uma experiência difícil de esquecer.