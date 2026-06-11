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As Cores do Mal: Preto
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

A Netflix acaba de lançar um suspense polonês tão frio que parece esconder um crime em cada silêncio

Em Tricidade, núcleo urbano da Polônia, localizado na voivodia da Pomerânia, norte do país, Leopold Bilski averigua um possível assassinato. Nesse balneário entre as cidades de Gdansk, Gdynia e Sopot, o mar Báltico é a única testemunha dos instantes finais de Monika Bogucka, que um longo flashback mostra bebendo numa boate, e o promotor se convence de que por trás da morte da garota há muito mais do que a polícia gostaria de saber. Assim se desenrola “As Cores do Mal: Vermelho” (2024), a versão cinematográfica de “Czerwień” (“vermelho”, em tradução literal), romance policial que a polonesa Małgorzata Oliwia Sobczak levou à praça com sucesso em 2019. Obstinado, Adrian Panek volta a captar a tensão da pena da escritora e faz de “As Cores do Mal: Preto” mais uma sucessão de pequenas reviravoltas, até que todas as evidências alinhem-se e se chegue à solução um tanto estarrecedora. O texto de Panek vale-se do livro de Sobczak para ilustrar o amálgama entre poder, autoridades desonestas e a fauna do submundo, mas confere uma identidade própria ao que se vê — ainda que a trama pareça amarrada em dados momentos. Agora, o desaparecimento de um menino leva Bilski a dividir com o público os mal-estares do primeiro longa, uma sensação que o diretor-roteirista leva ao extremo.

Lobos e cordeiros

Desde a primeira cena, a bruma de um mistério repulsivo vai dominando os personagens. Aqui, o diretor recorre a tomadas lentas a fim de sugerir que nada é o que parece, um dos grandes trunfos do enredo, enfronhando-se, como quem não quer nada, na arqueologia social da Polônia contemporânea de modo a escancarar a ruína das instituições quando da debacle do comunismo na União Soviética, a partir do final dos anos 1980, oficializada em 26 de dezembro de 1991. Nada é explícito, mas logo resta claro que Bilski personifica um esforço de moralização do judiciário. Corajosamente, certo de seu dever e determinado a chegar aos raptores — delinquentes que, acredita, operam fundamentalmente por impulso —, o promotor vê alguma correspondência entre seu novo caso e a fama de Kartuzy, outro lugarejo nebuloso da Pomerânia. Lambanças do jornalismo e crimes de ricaços estreitam-se num amplexo insano, e Jakub Gierszał dá a Bilski a aura de justiceiro que mantém a história quente, sem aquela mesmice exasperante própria das franquias.

Filme: As Cores do Mal: Preto
Diretor: Adrian Panek
Ano: 2026
Gênero: Drama/Policial/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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