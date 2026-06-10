Suspense com Charlize Theron na Netflix é uma aula de sobrevivência no meio da selva

Lançado em 2026 e dirigido por Baltasar Kormákur, “O Jogo do Predador” combina ação e suspense para contar a história de Sasha (Charlize Theron), uma alpinista consumida pela culpa após uma tragédia ocorrida na Noruega. Em busca de isolamento e algum tipo de paz interior, ela embarca sozinha para uma região remota da Austrália. O que deveria ser uma experiência de reconexão se transforma em um pesadelo quando ela percebe que não está tão sozinha quanto imaginava. Perseguida por um homem que a vê como presa, Sasha precisa lutar pela própria sobrevivência em um território onde pedir ajuda não é uma opção.

Sasha chega ao interior australiano carregando muito mais do que equipamentos de aventura. A morte de Tommy (Eric Bana), seu companheiro de vida e de escaladas, ainda pesa sobre seus ombros. A viagem surge como uma tentativa de silenciar lembranças dolorosas e recuperar algum equilíbrio emocional.

O cenário escolhido para essa busca não poderia ser mais hostil. Rios turbulentos, trilhas isoladas e áreas praticamente desabitadas criam uma sensação permanente de vulnerabilidade. Cada passo afasta Sasha da civilização e aproxima a personagem de um ambiente onde qualquer erro pode custar caro.

Baltasar Kormákur já demonstrou interesse por histórias de sobrevivência em produções como “Everest” e “Vidas à Deriva”. Em “O Jogo do Predador”, ele retorna a esse território conhecido, mas acrescenta um elemento ainda mais inquietante. A natureza deixa de ser a principal ameaça quando surge alguém disposto a transformar uma mulher solitária em objeto de uma caçada.

O encontro que muda tudo

Durante a jornada, Sasha conhece Ben (Taron Egerton). A princípio, ele parece apenas mais um viajante familiarizado com a região. Educado, prestativo e aparentemente confiável, o personagem surge nos momentos certos e oferece orientações valiosas.

Aos poucos, porém, pequenas atitudes começam a despertar desconfiança. O que parecia coincidência passa a soar estranho. Informações que deveriam tranquilizar geram desconforto. A presença de Ben deixa de representar companhia e passa a representar perigo.

Taron Egerton trabalha muito bem essa ambiguidade. Seu personagem nunca se revela por completo. Há sempre algo escondido por trás dos gestos contidos e dos comentários aparentemente inocentes. Essa construção mantém a tensão elevada durante boa parte do filme, porque Sasha precisa decidir até que ponto pode confiar em alguém quando não existe mais ninguém ao redor.

O roteiro aproveita bem essa situação. Em vez de recorrer a artifícios exagerados, aposta na insegurança constante. O público observa a mesma realidade da protagonista, mas nunca recebe informações suficientes para relaxar.

A Austrália como armadilha

Grande parte da força do longa está no uso da paisagem australiana. O espaço aberto cria uma sensação paradoxal. Há quilômetros de território disponível, mas nenhuma rota realmente segura.

Quando Sasha atravessa rios ou escolhe novos caminhos, ela não está apenas avançando fisicamente. Cada decisão interfere em suas possibilidades futuras. Um percurso mais curto pode representar maior exposição. Um desvio aparentemente seguro pode significar horas perdidas. A geografia participa ativamente da narrativa.

Kormákur sabe explorar essa característica. Em vez de transformar o cenário em cartão-postal, ele utiliza a vastidão australiana para aumentar a sensação de abandono. A imensidão impressiona e assusta na mesma medida.

Charlize Theron sustenta essa proposta com uma atuação bastante física. A atriz transmite exaustão, medo e determinação sem depender de longos discursos. O desgaste aparece no corpo, na respiração e no modo como Sasha reage a cada novo obstáculo.

A sobrevivência ganha outro significado

À medida que a perseguição se intensifica, Sasha percebe que continuar correndo talvez não seja suficiente. O filme passa então a explorar novas possibilidades para a personagem enfrentar a situação.

O mérito do roteiro está em construir essa mudança de maneira gradual. Sasha não se transforma subitamente em uma heroína invencível. Ela continua vulnerável, continua cometendo erros e continua sentindo medo. A diferença é que passa a utilizar sua experiência, seu conhecimento do ambiente e sua capacidade de observação para aumentar suas chances de permanecer viva.

Essa escolha torna a protagonista mais interessante. O público acompanha alguém que tenta se adaptar às circunstâncias em vez de dominar completamente o cenário. A sensação de risco permanece presente durante toda a narrativa.

Em alguns momentos, “O Jogo do Predador” lembra produções clássicas de perseguição nas quais personagens comuns são obrigados a enfrentar ameaças extraordinárias. A diferença está na forma como o longa utiliza o luto de Sasha para dar profundidade emocional à história sem transformar o drama pessoal no centro absoluto da trama.

Quando o perigo tem rosto

O elemento mais eficaz do filme talvez seja a simplicidade de sua ameaça. Ben não depende de grandes discursos nem de justificativas elaboradas para provocar desconforto. Sua presença basta.

Esse aspecto aproxima a história de medos bastante reais. Há algo perturbador na ideia de estar completamente isolado e perceber que a pessoa mais próxima pode ser justamente aquela da qual se deveria manter distância.

Enquanto acompanha a luta de Sasha para escapar da perseguição, o espectador também observa uma mulher tentando recuperar o controle da própria vida. O trauma que a levou até a Austrália permanece presente durante toda a jornada. Cada escolha feita por ela carrega o peso dessa experiência anterior.

“O Jogo do Predador” transforma uma história relativamente simples em uma experiência de tensão constante. Entre paisagens impressionantes, perseguições angustiantes e uma protagonista que se recusa a desistir, Baltasar Kormákur entrega um suspense eficiente que mantém o interesse até os momentos finais. Mais do que sobreviver à natureza, Sasha precisa sobreviver a alguém que acredita ter encontrado a presa perfeita.