Loucura, obsessão e suspense no filme mais recente de Shyamalan, na Netflix

“Armadilha”, lançado em 2024 e dirigido por M. Night Shyamalan, transforma um simples passeio entre pai e filha em uma das situações mais desconfortáveis do cinema recente. Ambientado quase inteiramente em uma grande arena durante o show da estrela pop Lady Raven, o filme acompanha Cooper, interpretado por Josh Hartnett, e sua filha Riley, vivida por Ariel Donoghue, que chegam ao local apenas para aproveitar uma noite especial juntos. O que eles não sabem, pelo menos inicialmente, é que milhares de agentes de segurança cercaram o evento por um motivo específico. O local foi transformado em uma gigantesca operação policial para capturar um assassino em série conhecido como The Butcher.

Cooper parece ser apenas um pai dedicado. Ele acompanha Riley pelos corredores da arena, compra produtos da cantora, tira fotos e participa da empolgação coletiva que envolve a apresentação de Lady Raven, personagem interpretada por Saleka Shyamalan. A relação entre pai e filha é apresentada de maneira leve e afetuosa. Riley está radiante por finalmente assistir à artista que admira. Cooper faz o possível para tornar aquele momento inesquecível.

A atmosfera muda quando informações sobre a operação policial começam a circular pelos bastidores. O número incomum de policiais, equipes de segurança e barreiras espalhadas pelo local desperta a curiosidade de Cooper. Aos poucos, ele descobre que o espetáculo musical serve também como uma armadilha cuidadosamente planejada para capturar um criminoso que estaria presente na arena.

Essa revelação vem cedo e é uma das escolhas mais interessantes do roteiro. Em vez de esconder a identidade do suspeito até os minutos finais, Shyamalan prefere construir a tensão em torno de outro elemento. A pergunta deixa de ser quem é o assassino. A questão passa a ser o que ele fará diante de uma situação que se torna cada vez mais sufocante.

Corredores, câmeras e saídas bloqueadas

Grande parte da narrativa acontece longe do palco principal. Enquanto Lady Raven canta para milhares de fãs, Cooper circula pelos corredores internos da arena observando funcionários, seguranças e agentes envolvidos na operação.

Cada nova informação transforma o ambiente. Portões são monitorados. Áreas restritas recebem vigilância reforçada. Pessoas consideradas suspeitas passam a ser observadas com atenção. A arena deixa de ser um espaço de entretenimento e assume a aparência de uma prisão temporária para quem está lá dentro.

O diretor utiliza muito bem a arquitetura do local. Escadas, camarins, passagens de serviço e áreas VIP ganham importância dentro da trama. Lugares que normalmente passariam despercebidos tornam-se peças fundamentais para a construção do suspense.

Josh Hartnett assume praticamente sozinho a responsabilidade de sustentar essa dinâmica. Sua atuação trabalha constantemente com contrastes. Cooper mantém uma postura tranquila diante da filha enquanto lida com uma pressão crescente. O ator consegue transmitir ansiedade, nervosismo e cálculo sem abandonar a aparência de homem comum que o personagem precisa preservar.

Uma estrela pop no centro da história

Lady Raven poderia ser apenas um detalhe decorativo dentro da trama, mas Shyamalan lhe concede uma participação relevante. A cantora não existe apenas para justificar o cenário do show. Sua presença influencia acontecimentos importantes e ajuda a movimentar a história em diferentes momentos.

Saleka Shyamalan demonstra segurança diante das câmeras e aproveita a experiência musical para dar autenticidade à personagem. As apresentações ajudam a criar a sensação de espetáculo que domina a arena durante boa parte do filme.

Ao mesmo tempo, o contraste entre a euforia dos fãs e a operação policial em andamento produz situações curiosas. Enquanto milhares de pessoas cantam e celebram, agentes circulam discretamente tentando localizar um dos criminosos mais procurados da cidade. Essa convivência entre festa e ameaça sustenta boa parte da tensão.

Suspense acima das explicações

M. Night Shyamalan sempre demonstrou interesse por histórias construídas em torno de uma premissa simples. Em “Armadilha”, essa característica aparece de maneira bastante evidente. O diretor pega uma situação relativamente comum, um show de grande porte, e a transforma em um cenário de perseguição.

O filme funciona melhor quando aposta nessa simplicidade. As cenas mais eficientes são aquelas em que Cooper precisa lidar com obstáculos concretos. Um segurança atento. Uma área interditada. Uma informação que chega no momento errado. Uma oportunidade que desaparece antes de ser aproveitada.

Existem momentos em que o roteiro exige certa boa vontade do público. Algumas situações dependem de coincidências e escolhas narrativas bastante convenientes. Ainda assim, o suspense permanece envolvente porque a história nunca perde de vista seu objetivo principal.

Shyamalan também demonstra habilidade ao controlar o fluxo das informações. Novos elementos surgem aos poucos, mantendo a curiosidade ativa sem transformar a narrativa em uma sucessão de explicações excessivas.

Uma armadilha construída para prender o espectador

“Armadilha” não figura entre os trabalhos mais complexos de M. Night Shyamalan, mas talvez esteja entre os mais divertidos. O diretor constrói uma experiência que se apoia menos em sustos e mais na sensação constante de desconforto.

Josh Hartnett entrega uma de suas atuações mais interessantes dos últimos anos ao interpretar um personagem que precisa manter a compostura mesmo quando tudo ao redor parece prestes a desmoronar. Ariel Donoghue acrescenta humanidade à história por meio da relação sincera entre pai e filha. Já Saleka Shyamalan aproveita a oportunidade para dar personalidade à estrela pop que domina a arena.

Ao transformar um show musical em uma gigantesca operação policial, “Armadilha” cria um cenário incomum para o gênero e mantém o público atento durante boa parte da projeção. É um suspense que encontra força na observação dos detalhes, nos corredores escondidos de uma arena lotada e na sensação constante de que alguém está sendo observado a cada passo.