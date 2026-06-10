Samara Weaving e Jason Segel em adaptação de suspense norueguês inteligente e engraçado, no Prime Video

Lançado em 2026 e dirigido por Jorma Taccone, “Por Cima do Seu Cadáver” mistura de ação, suspense e comédia que parte de uma ideia tão absurda quanto irresistível. Em uma cabana isolada à beira de um lago, um casal chega ao limite da convivência e descobre que o desejo de eliminar o parceiro pode ser apenas o menor dos seus problemas. O filme aposta em situações extremas para examinar um casamento desgastado e constrói uma história que se movimenta entre violência, ironia e uma sequência quase ininterrupta de desastres.

Dan Burton (Jason Segel) atravessa uma fase difícil. Anos depois de dirigir seu único filme, ele vive de trabalhos publicitários pouco inspiradores e acumula preocupações financeiras. Casado com Lisa Burton (Samara Weaving), uma atriz que ainda busca reconhecimento profissional, ele decide viajar para a cabana da família com um plano macabro na bagagem.

A intenção de Dan é matar a esposa e receber o dinheiro do seguro de vida. O problema é que Lisa teve exatamente a mesma ideia. Antes que qualquer um consiga executar o próprio plano, ambos descobrem as verdadeiras intenções do outro e passam a discutir assassinato com uma naturalidade quase perturbadora.

É nesse ponto que “Por Cima do Seu Cadáver” encontra sua melhor piada. Em vez de esconder ressentimentos ou fingir afeto, o casal coloca todas as mágoas sobre a mesa. Dívidas, traições, frustrações profissionais e anos de desgaste aparecem sem filtros. A sinceridade chega tarde demais para salvar a relação, mas produz algumas das cenas mais divertidas do longa.

Quando o dinheiro entra em cena

A situação se complica ainda mais com a chegada de Henry (Eric Dane), um ex-presidiário recrutado por Dan para ajudar no crime. O que parecia um plano relativamente simples logo se transforma em uma disputa envolvendo seguros milionários, interesses particulares e uma sucessão de traições.

Ninguém confia em ninguém. Informações surgem a todo instante e mudam completamente o rumo dos acontecimentos. Cada personagem tenta garantir sua parte da fortuna enquanto procura permanecer vivo. A sensação é de que todos estão correndo atrás do mesmo prêmio, mas ninguém possui controle real da situação.

Jason Segel e Samara Weaving aproveitam bem essa dinâmica. Os dois trabalham com ritmos opostos e transformam discussões conjugais em cenas de suspense. O resultado produz uma energia curiosa. Em um momento o público acompanha uma tentativa de homicídio. No seguinte, presencia uma conversa quase doméstica sobre os motivos que levaram cada um àquele ponto.

A chegada de ameaças maiores

Quando a história parece ter encontrado seu eixo principal, o roteiro apresenta uma ameaça ainda mais perigosa. Pete (Timothy Olyphant), Todd (Keith Jardine) e Allegra (Juliette Lewis) surgem na cabana depois de escapar da prisão.

Os três estavam escondidos no local e observavam tudo à distância. A partir desse momento, Dan e Lisa deixam de disputar um contra o outro e passam a lutar pela própria sobrevivência.

A mudança funciona porque obriga os protagonistas a colaborar. Durante boa parte da narrativa eles tentam se destruir. Agora precisam permanecer juntos para enfrentar pessoas muito mais violentas e imprevisíveis.

Timothy Olyphant interpreta Pete com uma calma inquietante. Já Juliette Lewis transforma Allegra em uma figura difícil de antecipar. Suas decisões criam novas ameaças constantemente e aumentam a sensação de instabilidade dentro da cabana.

Uma noite de perseguições

A segunda metade do filme se dedica a uma longa sequência de fugas, emboscadas e tentativas de escapar da propriedade. A cabana, o porão, o lago, o barco e a mata ao redor passam a funcionar como peças de um mesmo tabuleiro.

Dan e Lisa precisam recuperar armas, localizar chaves e aproveitar qualquer oportunidade para fugir. Cada erro gera consequências dolorosas. Ferimentos se acumulam, personagens desaparecem e retornam em momentos inesperados, enquanto a violência cresce de maneira significativa.

Taccone administra bem o espaço da ação. O espectador sempre sabe onde os personagens estão e o que procuram alcançar. Essa clareza ajuda a sustentar o suspense mesmo quando a história abraça situações bastante exageradas.

O roteiro também sabe rir do próprio absurdo. Afinal, existe algo profundamente engraçado em acompanhar um casal que saiu de casa planejando cometer um assassinato e termina a noite tentando escapar de criminosos armados.

Entre fama e reconciliação

Embora a violência ocupe boa parte da narrativa, “Por Cima do Seu Cadáver” permanece interessado nas contradições de seus protagonistas. Dan e Lisa passam o filme inteiro expondo ressentimentos acumulados durante anos. A convivência forçada diante do perigo acaba revelando aspectos que estavam escondidos sob a rotina e as mentiras.

Samara Weaving é quem mais se destaca. A atriz alterna sarcasmo, desespero e determinação sem perder o controle do tom adotado pelo filme. Jason Segel funciona como um contraponto eficiente, interpretando um homem inseguro que vê sua vida sair dos trilhos em velocidade impressionante.

A produção não busca realismo absoluto nem profundidade psicológica elaborada. Seu objetivo é oferecer entretenimento apoiado em uma premissa criativa e em personagens que permanecem interessantes mesmo quando tomam decisões desastrosas.

“Por Cima do Seu Cadáver” sabe exatamente qual história deseja contar. Ao combinar casamento em crise, cobiça, criminosos foragidos e uma cabana isolada, o filme constrói uma aventura caótica, engraçada e frequentemente violenta. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma experiência divertida graças ao carisma do elenco e à capacidade de transformar cada novo problema em algo ainda mais complicado do que o anterior.