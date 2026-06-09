A Netflix tem um suspense de 108 minutos que troca o brilho fácil por culpa, violência e paranoia

Relações humanas em que os vínculos se dão de forma compulsória, sem que os diferentes lados tenham qualquer chance de escolha quanto a bloquear ou interditar de vez a passagem por onde trafegam rancores, cobranças de sentimentos que há muito atrofiaram e morreram na poeira ácida do tempo, são, em muitas circunstâncias, aquelas que mais resistem ao eterno vaivém do existir. Em se tratando de cinema indiano, tudo é sempre ainda mais complexo, como mostra Pulkit em “Além do Dever”, uma trama que junta corrupção, famílias que se esfacelam e horror. Ao longo de 108 minutos, o diretor recusa os estereótipos de Bollywood e sua alegria rosicler e artificiosa para ater-se às impressões de um policial acossado pela violência, mas que resiste.

Falsos profetas e um vingador

Nascemos mergulhados em traumas muito particulares, guardados no mais secreto de cada um, sufocados por incertezas de toda ordem, dilemas existenciais cujo peso só nós mesmos podemos sentir. Somos constantemente desafiados a encontrar motivos que ratifiquem nossa crença na vida, ignorando o cansaço, missão que Pawan Malik assumiu há tempos. Esse espírito que abriga todos os sonhos e que pena para reconhecer a força do mal é arrastado para o centro de um escândalo que irá testá-lo. O inspetor fora designado chefe do esquema de segurança de uma jornalista que investigava Anand Shri, guru que levantara uma fortuna arregimentando seguidores no interior da Índia. Ele falha, ela é morta e a partir desse crime o diretor-roteirista urde uma crônica sociopolítica a respeito das feridas de seu país, com direito a reflexões certeiras sobre a vergonha das castas. Saif Ali Khan encabeça um elenco azeitado, e as passagens com o estreante Saurabh Dwivedi são quase tão boas quanto aquelas em que Pawan divide suas angústias com Ashok Yadav, o tarimbado agente da lei vivido por Sanjay Mishra. É Ashok, a propósito, quem esconde o segredo que reveste a conclusão do pessimismo apenas insinuado na abertura.