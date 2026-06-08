O melhor filme que chegou este mês à Netflix é uma daquelas histórias que você não deveria deixar passar

“Depois do Fogo” começa depois da cena que muitos filmes colocariam no centro. O rancho de Dusty foi destruído por um incêndio florestal, mas Max Walker-Silverman não filma a destruição como grande espetáculo. O que chega à tela são os dias seguintes: a moradia provisória, o acampamento de trailers, a convivência com outros desabrigados, a tentativa de voltar a falar com a ex-mulher e a filha sem agir como se tudo pudesse retomar o lugar antigo. O título original, “Rebuilding”, já indica o caminho do drama. A perda aparece no endereço temporário, nas pessoas que dividem o mesmo acampamento e no modo como uma rotina passa a ser refeita com o que sobrou.

Dusty, vivido por Josh O’Connor, vem de um tipo reconhecível do western e do drama rural americano. É o homem de poucas palavras, preso ao trabalho, ao rancho, à rotina e à ideia de que a vida pode ser mantida de pé com cerca, terra e teimosia. O incêndio tira dele uma propriedade, mas também arranca o papel que ele sabia representar. No acampamento, nada se resolve sozinho. Dusty precisa de teto, de regras comuns, de algum tipo de conversa, e passa a morar num trailer ao lado de gente que também perdeu casa e segurança.

Depois da cerca

A ida de Dusty para esse espaço provisório muda o modo como “Depois do Fogo” usa o Oeste americano. A região, tantas vezes filmada como lugar de avanço individual, surge aqui por meio de reparos miúdos: uma nova cama, uma visita à filha, uma conversa mal terminada, a vergonha de depender de ajuda. A paisagem do Colorado não serve à aventura. Ela lembra que alguém pode estar cercado de terra e, mesmo assim, não ter para onde voltar. Terra queimada, trailers, encontros familiares e frases interrompidas situam o personagem sem que Walker-Silverman precise explicar demais.

A perda de controle de Dusty aparece em situações práticas: onde dormir, como trabalhar, quando ver a filha, de que modo se aproximar de Ruby, sua ex-mulher, interpretada por Meghann Fahy. O roteiro poderia empurrar essa família para cenas de cobrança intensa, reconciliações fáceis ou explosões de choro. As conversas avançam por hesitação, com personagens que não dizem tudo e tampouco conseguem fingir normalidade. O resultado afasta “Depois do Fogo” do melodrama mais óbvio, embora algumas cenas terminem sem que Ruby, Dusty ou Callie Rose saiam de fato do primeiro embaraço.

O’Connor faz Dusty parecer alguém que calcula cada pedido antes de falar. Ele não demonstra sofrimento em blocos grandes. Mede o custo de cada aproximação, como se pedir ajuda o diminuísse diante dos outros e, principalmente, diante de si mesmo. Essa escolha combina com um rancheiro que descobre tarde que depender de alguém não é uma etapa curta até a volta da vida anterior. Com Callie Rose, a filha interpretada por Lily LaTorre, o filme acha uma cobrança simples. Ela não precisa formular a decepção em frases adultas. A relação com o pai já obriga Dusty a perceber que paternidade não se resolve com propriedade, trabalho e boa intenção.

O acampamento de trailers poderia virar um quadro limpo de superação coletiva. “Depois do Fogo” evita isso em boa parte porque aquele lugar não nasce de uma escolha generosa. Todos estão ali porque perderam casa, rotina, documentos, objetos e a segurança básica de saber onde dormir. A ajuda existe porque não há alternativa confortável. Mesmo assim, faltam moradores com vida própria ao redor de Dusty. Em várias passagens, os vizinhos entram menos como pessoas marcadas por perdas específicas e mais como parte da aprendizagem do protagonista, o que deixa o acampamento menor do que ele poderia ser.

A rotina provisória

O incêndio fica no passado imediato, e isso evita a grande cena de destruição. A catástrofe surge pelo tamanho da nova moradia, pelo constrangimento de dividir espaço, pela visita à filha, pelo cuidado de não transformar cada conversa familiar em acerto definitivo. Walker-Silverman acompanha dias parecidos, nos quais a casa antiga não volta e a nova moradia ainda não tem cara de lar. Essa repetição combina com a espera de quem depende de soluções que não chegam por vontade própria. Em alguns trechos, porém, as cenas permanecem no mesmo grau de hesitação por tempo demais.

O parentesco com o neo-western aparece no que Dusty já não faz. Ele não parte para conquistar nada. Ele tenta ficar. Não há inimigo de rosto definido, e sim burocracia, orgulho, lembrança do rancho, uma família que já aprendeu a existir sem sua autoridade diária. O cowboy de “Depois do Fogo” não ganha missão grandiosa. Ganha uma cama provisória, vizinhos forçados pela perda e uma filha diante da qual a velha reserva masculina começa a parecer inútil. Sem discurso sobre masculinidade, Walker-Silverman mostra como esse tipo de homem fica desajeitado quando não há terra, cerca ou trabalho capazes de organizar sua identidade.

A atenção dada a Dusty deixa menos tempo para Ruby, Callie Rose e os moradores do acampamento. Meghann Fahy sugere uma mulher que reorganizou a vida fora da órbita do ex-marido, mas o roteiro nem sempre lhe dá cenas suficientes para que essa reorganização apareça com mais detalhes. Callie Rose tem maior rendimento, porque sua expectativa diante do pai altera o modo como Dusty se comporta. Lily LaTorre não precisa carregar grandes falas para indicar que a infância também foi arrancada de uma rotina.

Kali Reis e Amy Madigan completam o elenco em torno dessas perdas compartilhadas, embora a atenção siga voltada para Dusty. Quando a narrativa se aproxima das outras pessoas, a reconstrução deixa de soar como palavra de cartaz e vira tarefa concreta: esperar, dividir, aceitar ajuda, engolir orgulho, voltar a trabalhar, visitar uma criança, dormir perto de estranhos. Seria bom ver mais dessas pessoas fora da função que exercem na vida do protagonista.

As passagens mais convincentes deixam o recomeço sem cara de lição. “Depois do Fogo” observa o desconcerto prático de quem perdeu a casa e precisa viver em um arranjo temporário. Seu defeito nasce da repetição de cenas que mantêm Dusty preso ao mesmo grau de retração. Algumas relações pediam respostas menos pacientes de Ruby ou dos moradores do acampamento, não para aumentar o volume do drama, mas para tirar o protagonista da posição de homem ferido que aprende aos poucos.

Mesmo com essas reservas, o resultado merece avaliação favorável. Walker-Silverman usa o cowboy sem repetir o vencedor solitário. Dusty não vence o incêndio, porque não há incêndio a vencer quando a casa já virou passado. Ele tenta continuar sem recuperar a forma antiga de viver, e o filme trata essa tentativa sem transformá-la em recompensa imediata.

“Depois do Fogo” deixa a reconstrução em estado provisório. O trailer não vira lar por encanto, a família não se recompõe por obrigação de roteiro, e o orgulho de Dusty não desaparece apenas porque ele entendeu parte do estrago. No lugar da cura, ficam uma cama pequena, a convivência forçada, a visita seguinte à filha e a tarefa de acordar de novo no mesmo acampamento.