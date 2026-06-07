Poucos filmes falam sobre um tema tão delicado com tanta humanidade, na Netflix

“Mais uma Chance” transforma um tema delicado em uma das histórias mais honestas e humanas sobre casamento produzidas no cinema americano recente. Lançado em 2018 e dirigido por Tamara Jenkins, o longa acompanha Richard e Rachel, interpretados por Paul Giamatti e Kathryn Hahn, um casal de meia-idade que vive em Nova York e enfrenta um problema que afeta milhões de pessoas, mas ainda costuma ser tratado em silêncio. Depois de anos tentando ter um filho, eles se veem diante da possibilidade de nunca alcançar aquilo que imaginaram para suas vidas. A partir daí, cada decisão passa a carregar um peso emocional cada vez maior.

Richard e Rachel já estão casados há bastante tempo quando a história começa. Eles construíram uma vida estável, possuem uma relação sólida e compartilham os mesmos objetivos. O principal deles é formar uma família. O problema é que as tentativas de gravidez não produzem resultado.

O casal frequenta clínicas de fertilidade, realiza exames e investe tempo, energia e dinheiro em procedimentos que prometem aumentar suas chances. Cada nova consulta chega acompanhada de esperança. Cada fracasso deixa marcas mais profundas. Aos poucos, o assunto passa a ocupar praticamente todos os espaços da rotina.

Tamara Jenkins retrata esse desgaste com uma sensibilidade rara. Em vez de transformar a infertilidade em um grande espetáculo de sofrimento, ela observa os pequenos efeitos que o problema produz dentro da vida doméstica. O silêncio durante uma refeição, uma conversa interrompida ou um comentário feito sem maldade acabam revelando muito mais do que longos discursos.

Uma crise que afeta duas pessoas de formas diferentes

Rachel encara a situação de maneira intensa. Ela continua acreditando que existe uma alternativa possível e demonstra disposição para insistir em novos tratamentos. Kathryn Hahn entrega uma atuação extraordinária ao mostrar uma mulher dividida entre esperança, cansaço e frustração.

Richard reage de forma diferente. Paul Giamatti constrói um personagem mais reservado, que tenta apoiar a esposa enquanto lida com suas próprias inseguranças. Ele também deseja ser pai, mas começa a questionar até que ponto o casal consegue suportar emocionalmente aquela sequência interminável de tentativas.

É justamente nessa diferença de comportamento que o filme encontra sua principal força dramática. Os dois querem a mesma coisa. O problema está no modo como cada um enfrenta a dor da espera.

A chegada de Sadie muda tudo

Quando os médicos apresentam alternativas ligadas à reprodução por terceiros, Rachel e Richard recebem a ideia com resistência. A proposta parece distante daquilo que imaginaram para suas vidas. A situação ganha novos contornos quando Sadie, interpretada por Kayli Carter, reaparece no círculo familiar.

Sadie é uma jovem que abandonou a faculdade e vive um momento de incerteza. Sua presença cria uma possibilidade que antes existia apenas em teoria. Pela primeira vez, o casal precisa avaliar uma alternativa concreta e lidar com todas as implicações emocionais que ela carrega.

A entrada da personagem também traz um novo ritmo para a narrativa. Enquanto Rachel e Richard convivem com a pressão do tempo, Sadie ainda está descobrindo quem deseja ser. Essa diferença de perspectivas gera conversas desconfortáveis, situações inesperadas e uma série de dilemas que não possuem solução simples.

Humor nas situações mais constrangedoras

Apesar do tema delicado, “Mais uma Chance” reserva momentos genuinamente engraçados. O humor surge de encontros familiares, comentários inadequados e situações sociais embaraçosas que qualquer adulto reconhece imediatamente.

Tamara Jenkins demonstra grande habilidade para equilibrar emoções distintas dentro da mesma cena. Um diálogo pode começar com uma observação divertida e terminar revelando uma insegurança profunda. Essa combinação faz com que os personagens pareçam pessoas reais, não versões idealizadas de um drama sobre fertilidade.

Grande parte desse resultado vem da química entre Kathryn Hahn e Paul Giamatti. Os dois trabalham com uma naturalidade impressionante. Quando discutem, existe afeto. Quando discordam, permanece a sensação de que estão tentando preservar algo importante. Essa proximidade impede que a relação seja reduzida a uma sucessão de brigas ou desentendimentos.

Uma história sobre amor adulto

Há muitos filmes sobre o desejo de ter filhos. Poucos conseguem retratar o assunto com a maturidade encontrada em “Mais uma Chance”. Tamara Jenkins está interessada nas consequências concretas que surgem quando um sonho demora mais do que o esperado para acontecer.

O roteiro observa pessoas comuns enfrentando decisões difíceis enquanto tentam preservar a própria identidade, o relacionamento e a capacidade de continuar acreditando em um futuro possível. Em vez de oferecer soluções fáceis, a diretora acompanha personagens que seguem avançando mesmo quando o caminho parece cada vez mais incerto.

Kathryn Hahn realiza provavelmente uma das melhores atuações de sua carreira. Paul Giamatti entrega uma interpretação igualmente precisa. Kayli Carter completa o trio central com uma presença que acrescenta novas camadas à história.

“Mais uma Chance” fala sobre fertilidade, mas seu alcance é muito maior. O filme examina o que acontece quando a vida insiste em seguir um roteiro diferente daquele que planejamos. E faz isso com inteligência, sensibilidade e uma honestidade que permanece na memória muito depois dos créditos finais.