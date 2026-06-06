A Netflix tem o filme perfeito para domingo: ação, romance, explosões e Ryan Gosling no modo mais carismático

“O Dublê” melhora quando para de correr atrás da própria conspiração e presta atenção naquilo que o move de verdade: o corpo que cai para que outro pareça invencível. O filme de David Leitch chega como comédia de ação estrelada por Ryan Gosling e Emily Blunt, com romance mal resolvido, astro desaparecido, bastidores de Hollywood e uma investigação que ganha volume à medida que avança. A melhor ideia, porém, está fora dessa engrenagem policial. O longa troca a pose do herói pelo trabalho de quem o fabrica. Em uma indústria acostumada a polir tudo até apagar as marcas do esforço, “O Dublê” encontra graça no impacto, no erro calculado, na dor encenada, no profissional que some atrás da imagem final.

Colt Seavers, interpretado por Gosling, é um dublê que se afasta da profissão depois de um acidente grave. Ao voltar para um set, reencontra Jody Moreno, personagem de Emily Blunt, diretora de um ambicioso filme de ficção científica e também sua ex-namorada. A situação já arma uma comédia romântica em terreno instável: ele tenta se reaproximar, ela precisa manter de pé uma produção complicada, e os dois ainda são atravessados pelo sumiço de Tom Ryder, astro vaidoso vivido por Aaron Taylor-Johnson. A partir daí, entram ação, bastidor, romance e investigação. O encaixe nem sempre é firme. A trama policial cumpre seu papel, mas nunca tem a vitalidade daquele mundo de cabos, ensaios, egos e acidentes coreografados que se agita ao redor.

O corpo em cena

A força de “O Dublê” está em transformar o dublê em protagonista sem tratar isso como uma inversão simpática demais. O filme entende que há algo quase absurdo nesse ofício: alguém se joga, capota, apanha, atravessa estruturas cenográficas, repete movimentos perigosos e, quando a cena está pronta, muitas vezes não aparece como rosto reconhecível. Colt é herói, mas não um herói solene. É um trabalhador especializado, cansado, ferido, vaidoso em pequenas doses e ainda preso a um amor mal resolvido. Essa mistura dá ao personagem uma vulnerabilidade boa, distante do sujeito indestrutível que o cinema de ação tantas vezes vende como ideal.

Ryan Gosling ocupa esse espaço com precisão. Seu Colt não precisa ser o homem mais esperto da sala, e o ator parece à vontade nesse descompasso entre competência física e desordem emocional. Há humor no modo como ele tenta sustentar alguma pose enquanto tudo ao redor perde o controle, mas também aparece uma melancolia discreta, sem vontade de sublinhar drama. O filme ganha muito com essa presença. Gosling deixa a piada respirar, aceita o ridículo sem abrir mão do charme e faz de Colt um personagem mais interessante pelas hesitações do que pelos feitos.

Emily Blunt também encontra bons momentos como Jody. A personagem corre o risco de ficar presa à função de par romântico e motor sentimental da história, e o roteiro se aproxima desse limite em alguns trechos. Ainda assim, Blunt dá a Jody uma energia prática, uma impaciência compreensível e uma combinação de afeto e frustração que impede a relação de virar enfeite. A química entre os dois sustenta boa parte do filme. Quando “O Dublê” se apoia no constrangimento, na tensão romântica e nas falhas de comunicação entre Colt e Jody, a comédia ganha temperatura e escapa do piloto automático.

O olhar de David Leitch ajuda a explicar por que as sequências de ação têm mais peso que a intriga. A direção valoriza a coreografia, o deslocamento no espaço, a mecânica do set e o prazer físico da cena. Há interesse em mostrar como a ação é construída, não apenas o resultado limpo, pronto para virar imagem de divulgação, mas o esforço que vem antes. Isso dá às quedas, perseguições e brigas uma dimensão metalinguística sem transformar o filme em explicação. O espectador percebe um blockbuster comentando o próprio funcionamento, mas o longa raramente interrompe o ritmo para anunciar sua tese. Funciona melhor quando confia nesse gesto.

Hollywood sem veneno

O problema é que “O Dublê” nem sempre confia nessa matéria. A trama sobre o desaparecimento de Tom Ryder e a conspiração que cerca a produção serve para levar Colt de uma situação a outra, mas também revela o lado mais convencional do roteiro. Os vilões são caricaturais, as viradas não surpreendem muito e a duração pesa em alguns momentos. São 126 minutos, e o filme, apesar da energia, poderia ser mais seco. A ação e o romance parecem saber o que querem; a investigação, em vários trechos, apenas procura uma desculpa para continuar.

Também há uma escolha de tom que pode dividir. “O Dublê” olha para Hollywood com ironia, mas sem acidez real. Brinca com astros mimados, produtores interesseiros, egos inflados e filmagens caóticas, porém evita uma crítica mais dura à máquina que retrata. Em vez de atacar a indústria, prefere abraçá-la, o que reduz o alcance satírico do filme. Quem espera uma desmontagem mais cruel do sistema de celebridades pode achar tudo domesticado demais. Mas essa doçura também faz parte de sua identidade. O longa não quer dinamitar o espetáculo; quer lembrar quem se machuca para que ele exista.

Esse equilíbrio entre celebração e acomodação define a experiência. “O Dublê” não reinventa a comédia de ação, não transforma sua metalinguagem em grande comentário sobre o cinema e não resolve todos os personagens com a mesma generosidade. Ainda assim, há algo honesto em sua defesa do trabalho invisível. A graça está menos na originalidade da história do que na mudança de foco. O astro, aqui, é uma farsa narcisista. O dublê, que deveria ser sombra, ganha rosto, desejo, medo e presença.

Aaron Taylor-Johnson se diverte com Tom Ryder, um astro que parece acreditar demais na própria lenda publicitária. Hannah Waddingham, Winston Duke e Stephanie Hsu ajudam a compor esse universo de bastidores, ainda que alguns personagens funcionem mais como peças de engrenagem do que como figuras completas. O filme sabe que sua melhor aposta está em Colt e Jody, e volta a eles sempre que precisa recuperar fôlego. Quando faz isso, quase sempre acerta.

A avaliação mais justa de “O Dublê” passa por aceitar suas contradições sem tentar maquiá-las. Ele é irregular, mas carismático. É longo, mas raramente sem pulso. É pouco venenoso ao olhar para Hollywood, mas genuinamente afetuoso ao olhar para os profissionais que sustentam a fantasia. Seu mistério evapora rápido; suas quedas permanecem. Em um cinema de ação muitas vezes obcecado por superfícies lisas, corpos digitais e ameaças sem peso, “O Dublê” recupera o prazer de ver o risco como linguagem: não o risco real irresponsável, mas o risco coreografado, técnico, coletivo, feito por gente que conhece a dor como parte da ilusão.

O filme de David Leitch encontra seu melhor argumento quando deixa de fingir que a conspiração importa tanto quanto o ofício que está filmando. O que permanece é a imagem do trabalhador que faz o espetáculo acontecer e quase nunca recebe o aplauso simbólico. “O Dublê” não precisa ser tratado como grande obra sobre o cinema. Funciona melhor como um blockbuster leve, imperfeito e esperto o bastante para perceber que, antes do close do herói, alguém precisou cair.