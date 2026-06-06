É consenso entre críticos de que esse é o melhor filme dirigido por Clint Eastwood na história, na Netflix

Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial caminhava para seus momentos decisivos no Pacífico, uma pequena ilha vulcânica tornou-se peça fundamental para o futuro do Japão. Em “Cartas de Iwo Jima”, lançado em 2006 e dirigido por Clint Eastwood, a batalha é vista pelo olhar dos soldados japoneses que aguardam a chegada das forças americanas. Liderados pelo general Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe), homens exaustos, mal equipados e cercados por uma derrota cada vez mais provável tentam cumprir sua missão enquanto lidam com o medo, a saudade e a certeza de que muitos jamais voltarão para casa.

Quando Kuribayashi desembarca em Iwo Jima, encontra uma guarnição presa a velhos costumes militares e pouco preparada para enfrentar o poderio americano. A ilha é considerada a última grande barreira antes das ilhas principais do Japão e sua perda pode abrir caminho para ataques ainda mais devastadores.

O novo comandante conhece os Estados Unidos melhor do que muitos de seus colegas. Ele estudou no país anos antes e sabe exatamente a capacidade industrial e militar que enfrentará. Por isso, suas primeiras ordens causam desconforto. Enquanto outros oficiais defendem ataques frontais e sacrifícios imediatos, Kuribayashi exige que seus homens cavem uma extensa rede de túneis e fortalezas subterrâneas.

A decisão provoca resistência. Muitos oficiais consideram aquelas medidas um sinal de fraqueza. O clima dentro da própria hierarquia militar torna-se tão tenso quanto a ameaça que se aproxima pelo mar. Antes mesmo do primeiro disparo americano, o general já trava uma batalha silenciosa contra seus próprios subordinados.

O olhar de quem está na base

Paralelamente à história do general, o filme acompanha Saigo (Kazunari Ninomiya), um jovem padeiro convocado para a guerra. Sua presença oferece uma perspectiva completamente diferente dos acontecimentos.

Saigo não sonha com glória militar nem com feitos heroicos. Ele queria permanecer ao lado da esposa e acompanhar o nascimento do filho. Em vez disso, encontra-se preso numa ilha distante, submetido a treinamentos brutais e a superiores que exigem obediência absoluta.

Através dele, Eastwood mostra o cotidiano dos soldados comuns. São homens que carregam fotos da família, escrevem cartas e tentam preservar alguma esperança enquanto o cerco se fecha. A guerra surge menos como um espetáculo militar e mais como uma sucessão de dias difíceis vividos por pessoas comuns que foram colocadas em circunstâncias extremas.

Essa escolha narrativa dá ao filme uma dimensão humana rara dentro do gênero. O espectador acompanha o conflito por meio de indivíduos específicos, com medos, memórias e sonhos interrompidos.

A ilha se transforma em armadilha

À medida que os preparativos avançam, os túneis escavados sob a ilha tornam-se essenciais para a estratégia de defesa. Kuribayashi acredita que o único caminho possível é prolongar a resistência pelo maior tempo possível.

A espera, porém, pesa sobre todos. A comida escasseia. Os recursos são limitados. As notícias vindas do restante da guerra tornam-se cada vez mais desanimadoras. Muitos soldados sabem que as chances de sobrevivência são mínimas.

Entre os oficiais está o Barão Nishi (Tsuyoshi Ihara), antigo medalhista olímpico de hipismo. Sua presença acrescenta outra camada à narrativa. Diferentemente de alguns comandantes mais fanáticos, Nishi demonstra compaixão pelos soldados e mantém uma visão menos rígida sobre o conflito. Sua relação com Kuribayashi ajuda a equilibrar um ambiente marcado por disciplina severa e desespero crescente.

Enquanto isso, Saigo tenta apenas permanecer vivo. Em diversos momentos, o maior perigo não vem dos americanos, mas das próprias regras impostas pelo exército japonês. A pressão psicológica constante transforma cada decisão em um risco.

Quando a batalha finalmente começa

A invasão americana rompe o longo período de expectativa e mergulha a ilha no caos. O plano elaborado por Kuribayashi entra em ação e surpreende os invasores nos primeiros momentos. Os túneis permitem que os japoneses resistam mais tempo do que muitos imaginavam.

Eastwood filma os combates com intensidade, mas seu interesse permanece nos homens que ocupam aquelas posições. O que está em jogo não é apenas território. Cada personagem precisa decidir até onde está disposto a ir para cumprir seu dever ou preservar a própria vida.

Mesmo durante os momentos mais violentos, o filme mantém o foco nos rostos cansados, nas cartas guardadas nos bolsos dos uniformes e nas lembranças de uma vida distante da guerra. São detalhes que tornam a experiência ainda mais dolorosa.

Há uma cena recorrente ao longo da narrativa. Soldados escrevem mensagens para familiares que talvez nunca mais vejam. Essas cartas atravessam toda a história e funcionam como lembretes permanentes de que aqueles homens existiam antes de se tornarem combatentes.

Uma visão rara da guerra

Durante décadas, o cinema americano retratou a Batalha de Iwo Jima quase exclusivamente pelo ponto de vista dos vencedores. Clint Eastwood faz algo diferente. Ele atravessa a linha de combate e observa os acontecimentos a partir do outro lado.

Essa mudança transforma completamente a experiência. Kuribayashi deixa de ser apenas um nome nos livros de história. Saigo deixa de ser mais um soldado anônimo. Ambos ganham profundidade e humanidade.

“Cartas de Iwo Jima” é praticamente um complemento de “A Conquista da Honra”, lançado no mesmo período, mas alcança uma força emocional muito maior. Enquanto muitos filmes de guerra se concentram em estratégias militares e grandes operações, aqui o interesse está nos indivíduos que enfrentam as consequências dessas decisões.

O trabalho é um dos mais maduros da carreira de Clint Eastwood. Sem romantizar o conflito e sem transformar seus personagens em símbolos, o diretor constrói um retrato sensível de homens presos entre a lealdade ao país, a vontade de sobreviver e a saudade de casa. Quando os créditos chegam, permanecem na memória menos os combates e mais as vozes registradas nas cartas que deram origem à história.