O filme mais esquisito do Prime Video para este fim de semana tem cães, trauma e uma atuação fora da curva

“O Homem-Cão” não chega em silêncio. Desde os primeiros movimentos, Luc Besson deixa claro que prefere o risco do excesso à segurança da medida. O filme tropeça nessa escolha, às vezes com força: carrega certas notas dramáticas, insiste em emoções que já estavam expostas e, em alguns momentos, parece querer demonstrar intensidade quando bastaria deixar a cena trabalhar. Ainda assim, há vida nesse descontrole. O longa tem problemas evidentes, mas não se confunde com aquele cinema polido que atravessa a tela sem atrito. É uma obra torta, desconfortável, irregular, e parte de sua força vem daí.

A trama acompanha Douglas Munrow, vivido por Caleb Landry Jones, um homem marcado por uma infância violenta e por uma relação extrema com cães. Depois de ser detido, ele passa a narrar sua história a uma psicóloga da polícia, enquanto o filme reconstrói seu passado em idas e vindas. A estrutura não é nova, mas serve a Besson como moldura para observar um personagem que escapa das classificações fáceis. Douglas é vítima, ameaça, sobrevivente, criminoso e figura performática. O roteiro nem sempre equilibra essas faces, mas Jones encontra um caminho menos óbvio para habitá-las.

Um corpo em ruínas

Caleb Landry Jones é o que mantém “O Homem-Cão” de pé quando o filme ameaça ceder ao próprio peso. Sua atuação não pede simpatia imediata, e isso faz diferença. Douglas aparece como alguém que aprendeu a existir em estado de defesa. Antes mesmo de explicar sua dor, ele já a carrega no corpo, na postura, na fala medida, nos silêncios prestes a se romper. Quando Besson confia nessa presença, o filme ganha espessura. Quando tenta sublinhá-la, perde precisão.

O ponto mais interessante está na forma como Douglas transforma a própria fratura em linguagem. Ele não é apenas alguém ferido pelo passado. É alguém que reorganizou essa ferida como método de sobrevivência, como cena e como armadura. Sua relação com os cães nasce de uma carência brutal, mas não se limita ao afeto. Os animais são abrigo, família possível, proteção e extensão emocional. Também são força de ataque, instrumento de controle e resposta a um mundo que o rejeitou cedo demais. “O Homem-Cão” acerta quando não suaviza essa contradição.

Seria fácil reduzir a história a uma fábula sobre um homem traumatizado que encontra nos animais uma espécie de redenção. O filme cresce quando se afasta dessa chave. Douglas não é puro, nem deveria ser tratado como tal. A violência que sofreu ajuda a entender suas escolhas, mas não absolve tudo. Há algo de incômodo no personagem porque ele provoca reações que não se acomodam numa resposta só: pena, medo, curiosidade, repulsa e fascínio. O melhor do longa está nessa zona instável, quando sua figura central não vira lição moral nem símbolo fechado.

O problema é que Besson raramente resiste à tentação de aumentar o volume. A infância traumática, a marginalização, a teatralidade, o crime, o suspense e a relação com os cães se empilham até formar um melodrama de contornos bastante carregados. Algumas cenas funcionariam melhor se respirassem mais. Outras parecem desconfiar do silêncio, como se a dor precisasse ser reiterada para continuar válida. Esse impulso enfraquece passagens que poderiam ser mais duras justamente pela contenção.

O excesso como método

Ainda assim, o excesso não pode ser tratado apenas como defeito. Besson nunca foi um diretor da discrição, e “O Homem-Cão” pertence claramente a esse território de personagens deslocados, imagens fortes, fantasia urbana e melodrama contaminado por violência. O filme funciona melhor quando assume sua natureza febril. A Nova Jersey que aparece na tela não busca realismo rigoroso. Surge como espaço estilizado, quase teatral, adequado a um protagonista que vive como se estivesse sempre encenando a própria sobrevivência.

Essa teatralidade é mais do que ornamento. Douglas não apenas guarda uma dor; ele a organiza em presença. Seu modo de se apresentar ao mundo faz parte da defesa que construiu. Há gestos, figurinos, pausas e mudanças de energia que sugerem alguém tentando controlar a cena para não ser engolido por ela. O filme encontra uma boa chave quando entende identidade como performance e proteção ao mesmo tempo. A fragilidade, aqui, não aparece como transparência emocional, mas como algo filtrado, trabalhado, quase fabricado para resistir.

A direção explora essa tensão entre vulnerabilidade e espetáculo. A música, a montagem e o desenho visual ampliam a sensação de fábula sombria, às vezes com resultado expressivo, às vezes com mão pesada. Quando os elementos se ajustam, “O Homem-Cão” alcança um registro particular, entre o grotesco e o comovente. Quando se desajustam, tudo parece alto demais: a tragédia, o perigo, a simbologia, o sofrimento. A irregularidade tonal é o maior obstáculo do filme. Ele alterna drama psicológico, suspense criminal, melodrama familiar e ação estilizada sem costurar todas essas frentes com a mesma firmeza.

Há escolhas que pedem uma boa dose de suspensão de descrença. Há outras que parecem calculadas para provocar impacto imediato. Mesmo assim, o filme não soa vazio. Sua instabilidade conversa, em parte, com a instabilidade do protagonista. Isso não transforma cada falha em virtude, nem torna o roteiro mais preciso do que ele é. Certas soluções são fáceis, alguns conflitos chegam carregados demais e o filme poderia confiar mais na complexidade que já tinha em mãos. Mas existe uma tentativa real de filmar alguém que não cabe em uma categoria confortável.

O melhor de “O Homem-Cão” aparece quando Douglas deixa de ser explicado e passa a ser observado. Jones entende isso muito bem. Ele não interpreta o personagem como vítima exemplar nem como monstro transparente. Seu trabalho está na oscilação. Douglas parece perto de quebrar, mas também capaz de reorganizar o ambiente ao redor. A composição tem intensidade sem depender apenas do grito. Há um controle físico e emocional que mantém o personagem mais ambíguo do que o roteiro, por vezes, permite.

“O Homem-Cão” não é uma grande obra sobre trauma, nem uma abordagem sutil da exclusão. Também não merece ser descartado como simples extravagância. É falho, desigual e excessivo, mas tem pulso. Besson aposta alto, erra bastante e encontra, no meio do descontrole, uma história com força visual e emocional. O filme vale menos pela precisão de sua construção e mais pela coragem de sustentar uma figura desconfortável, difícil de amar e difícil de ignorar. Quando pesa a mão, cai no melodrama mais evidente. Quando acerta, encosta numa ferida aberta e permanece ali, sem pressa de fechá-la.