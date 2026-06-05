Suspense europeu acaba de chegar na Netflix e é um verdadeiro quebra-cabeça criminal

“A Desconhecida” transforma uma investigação policial em uma corrida angustiante contra o tempo ao acompanhar uma mulher sem memória encontrada à beira da morte no porto de Barcelona. Lançado pela Netflix e dirigido por Gabe Ibáñez, “A Desconhecida” chega ao catálogo em 2026 apostando em uma combinação bastante familiar para os fãs do suspense europeu.

Há uma vítima sem identidade, policiais tentando montar um quebra-cabeça incompleto e criminosos determinados a apagar qualquer vestígio do que aconteceu. A diferença está na forma como a história concentra sua atenção nos personagens, especialmente nas marcas emocionais carregadas por cada um deles.

A trama começa quando trabalhadores localizam uma mulher gravemente ferida dentro de um contêiner no porto de Barcelona. Amordaçada, amarrada e em estado crítico, ela é levada ao hospital sem conseguir responder à pergunta mais básica de todas. Quem ela é? A personagem interpretada por Ana Rujas não reconhece o próprio passado, não sabe por que foi torturada e tampouco consegue identificar quem deseja sua morte.

A investigação é entregue à detetive Anna Ripoll, vivida por Candela Peña. O caso marca seu retorno ao trabalho após uma tragédia pessoal que ainda pesa sobre sua vida. Desde suas primeiras cenas, Anna surge cansada, emocionalmente abalada e distante da figura tradicional do policial brilhante que sempre tem todas as respostas. Ainda assim, ela percebe que a mulher encontrada no contêiner corre perigo. Quem tentou matá-la provavelmente descobrirá que ela sobreviveu.

Uma vítima que vale mais viva do que morta

Enquanto os médicos tentam estabilizar a paciente, Anna busca qualquer pista capaz de revelar sua identidade. O problema é que a única pessoa capaz de explicar o que aconteceu perdeu justamente a memória que poderia solucionar o caso.

Essa premissa poderia facilmente render apenas mais um suspense convencional, mas o roteiro de Lara Sendim encontra maneiras interessantes de explorar a situação. Cada lembrança recuperada pela desconhecida tem valor. Um rosto, uma palavra ou um fragmento aparentemente insignificante passam a carregar informações preciosas para a polícia.

Ao mesmo tempo, essas descobertas aumentam o risco ao redor da protagonista. Quanto mais ela se aproxima da verdade, maior se torna a ameaça representada por aqueles que desejam mantê-la em silêncio.

Um parceiro que inspira desconfiança

Anna recebe a ajuda do policial Quique Zárate, interpretado por Pol López. A relação entre os dois funciona como um dos motores da narrativa.

Quique possui um comportamento agressivo, impaciente e muitas vezes inconveniente. Em vários momentos ele parece mais interessado em acelerar a investigação do que em proteger a vítima. Sua postura gera dúvidas constantes. Ele é apenas um policial de métodos questionáveis ou existe algo mais por trás de suas atitudes?

Pol López aproveita bem essa ambiguidade. O personagem passa boa parte do filme ocupando uma área cinzenta. O espectador nunca sabe exatamente até onde pode confiar nele, e essa incerteza ajuda a manter a tensão elevada durante boa parte da história.

A dinâmica entre Anna e Quique também impede que a investigação siga por caminhos previsíveis. Há divergências, suspeitas e desacordos que tornam a parceria mais interessante do que uma simples dupla policial tradicional.

Barcelona como território de perigo

O porto de Barcelona não aparece apenas como cenário de abertura. Sua presença ajuda a definir o clima do filme.

Contêineres, armazéns, corredores industriais e espaços de circulação reforçam a sensação de anonimato que cerca a protagonista. Ela surgiu naquele ambiente sem passado, sem documentos e sem qualquer ligação visível com o mundo exterior.

O hospital também assume papel importante. Em muitos thrillers, o local representa proteção. Aqui acontece o contrário. A permanência da mulher naquele espaço deixa evidente que os responsáveis pelo crime continuam próximos. Nem mesmo cercada por médicos e policiais ela consegue sentir segurança.

Essa instabilidade permanente sustenta boa parte da tensão. A qualquer momento surge a impressão de que alguém está observando, esperando uma oportunidade para concluir um trabalho interrompido.

Personagens acima do mistério

Embora a investigação seja o elemento mais visível da trama, o aspecto mais interessante de “A Desconhecida” está nos personagens.

Candela Peña entrega uma atuação marcada pela contenção. Anna Ripoll é uma mulher emocionalmente ferida que tenta continuar trabalhando enquanto lida com dores particulares. A atriz evita exageros e constrói uma policial vulnerável, imperfeita e profundamente humana.

Ana Rujas também enfrenta um desafio complexo. Sua personagem precisa despertar empatia mesmo sem possuir uma identidade definida durante boa parte da história. A atriz consegue transmitir medo, confusão e fragilidade sem transformar a protagonista em uma figura passiva.

Entre os coadjuvantes, nomes como Manolo Solo, Luka Peros e Kira Miró ajudam a enriquecer um universo onde quase ninguém parece revelar tudo o que sabe.

Um suspense eficiente e envolvente

Gabe Ibáñez demonstra segurança ao administrar as informações oferecidas ao público. O diretor sabe quando entregar respostas e quando manter determinadas peças escondidas. Isso permite que o suspense permaneça interessante sem recorrer a truques excessivos.

“A Desconhecida” trabalha seus elementos com competência. A história prende a atenção porque faz o espectador compartilhar a mesma angústia da protagonista. Ela busca descobrir quem é. A polícia tenta descobrir quem a transformou naquele alvo. E os criminosos trabalham para impedir que qualquer dessas respostas venha à tona.

Ele deixa a sensação de ter acompanhado um thriller sólido, bem interpretado e sustentado por personagens que carregam feridas tão profundas quanto os mistérios que investigam.