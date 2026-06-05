Hollywood subestimou, o streaming ressuscitou: o desastre com Gerard Butler que virou febre está no Prime Video

“Destruição Final: O Último Refúgio” chega com todos os sinais de um filme que poderia se contentar com o básico. Há um cometa em rota de colisão com a Terra, autoridades tentando controlar o incontrolável, famílias em fuga, aeroportos em colapso, estradas congestionadas e a percepção de que a vida comum pode desaparecer em poucas horas. O terreno é familiar. O cinema-catástrofe já explorou esse imaginário muitas vezes, quase sempre dividido entre a grandiosidade da destruição e o drama íntimo de quem tenta sobreviver a ela. O filme de Ric Roman Waugh não muda essa lógica, mas faz uma escolha importante: em vez de apostar tudo na imagem monumental do fim do mundo, concentra boa parte de sua força na aflição de uma família que tenta não se perder pelo caminho.

Essa decisão não torna o longa original, mas o torna mais interessante. “Destruição Final: O Último Refúgio” é um filme de fórmula, e sabe disso. A narrativa avança por obstáculos sucessivos, separações, reencontros, decisões tomadas sob pressão e momentos em que a sorte pesa tanto quanto a coragem. Ainda assim, a execução evita a sensação de produto preguiçoso. O roteiro acompanha John Garrity, vivido por Gerard Butler, sua esposa Allison, interpretada por Morena Baccarin, e o filho Nathan, papel de Roger Dale Floyd, enquanto fragmentos de um cometa ameaçam o planeta. O movimento é simples: eles precisam chegar a um abrigo. O que importa, porém, é o que essa travessia revela sobre medo, privilégio, pânico e falência das regras sociais.

Medo em escala humana

O acerto do filme está em perceber que o apocalipse não precisa estar sempre em primeiro plano. Em muitas cenas, a ameaça chega por alertas oficiais, telas de televisão, ruídos distantes, mensagens truncadas e olhares de pessoas tentando entender se ainda há alguma ordem possível. O desastre é gigantesco, mas a experiência dos personagens é limitada, confusa, parcial. Eles não assistem ao fim do mundo de uma posição privilegiada. Recebem pedaços de informação e precisam agir antes de compreendê-los por completo. É nessa falta de domínio que o suspense ganha corpo.

Ric Roman Waugh dirige com objetividade. A câmera não procura uma elegância especial nem tenta transformar o caos em assinatura visual, mas acompanha bem o deslocamento dos personagens por ambientes que vão perdendo estabilidade. Uma casa deixa de ser abrigo. Um aeroporto deixa de ser passagem. Uma estrada deixa de ser caminho. Um posto militar deixa de ser garantia. O filme se alimenta dessa transformação dos espaços cotidianos em lugares de risco. A cada etapa, uma regra muda, um acesso se fecha, uma escolha precisa ser feita rápido demais.

Essa construção dá ao longa uma tensão mais concreta do que a destruição digital poderia oferecer sozinha. Há explosões, impacto, ameaça física, mas o nervo do filme está no comportamento humano sob pressão. A possibilidade de salvação passa por filtros, listas, pulseiras, documentos, decisões administrativas e critérios que nem sempre parecem justos ou transparentes. O medo não vem apenas do cometa. Vem também da percepção de que, quando o desastre se aproxima, a sobrevivência pode virar uma fila mal explicada na qual alguns entram e outros ficam para trás.

Gerard Butler se beneficia desse desenho. John Garrity não é apresentado como um herói invencível, daqueles que atravessam qualquer crise como se o mundo existisse para confirmar sua força. Ele tenta proteger a família, mas erra, hesita, se desespera e depende de circunstâncias que não controla. Butler mantém a presença física esperada, só que o filme funciona melhor quando deixa aparecer a impotência do personagem. John não domina o caos; tenta negociar com ele por alguns minutos a mais.

Morena Baccarin também sustenta boa parte da credibilidade emocional da história. Allison poderia virar apenas a esposa em perigo, mas sua presença tem peso próprio. Ela toma decisões, protege Nathan, reage ao medo com uma mistura de firmeza e exaustão. A personagem ajuda a impedir que o drama familiar seja reduzido à perspectiva masculina da ação. Roger Dale Floyd, como Nathan, completa esse núcleo com uma vulnerabilidade que não soa apenas decorativa. A criança não existe para arrancar emoção fácil; sua fragilidade torna cada atraso e cada escolha mais graves.

A fórmula exposta

O filme, claro, não escapa de seus mecanismos mais visíveis. Há coincidências convenientes, personagens secundários que entram e saem para cumprir funções muito claras e situações desenhadas para elevar a tensão em intervalos regulares. Em alguns trechos, a engrenagem aparece sem disfarce. A separação precisa acontecer. O reencontro precisa ser dificultado. Uma nova ameaça precisa surgir quando a anterior parece resolvida. “Destruição Final: O Último Refúgio” trabalha com um manual conhecido, e nem sempre encontra uma maneira de esconder as páginas.

Também há diálogos mais funcionais do que vivos. Algumas falas existem para reposicionar a trama, reforçar emoções já compreensíveis ou explicar o que a cena poderia sugerir com mais confiança. O filme não chega a perder o rumo por causa disso, mas esses momentos limitam sua força dramática. Quando se permite observar o pânico, a espera e o desconforto de uma decisão sem sublinhar tudo, ele cresce. Quando verbaliza demais, volta ao terreno mais comum do entretenimento de gênero.

Ainda assim, há uma honestidade na forma como o longa assume seus limites. Ele não tenta parecer mais complexo do que é. Não transforma a catástrofe em tese grandiosa, não busca solenidade desnecessária, não confunde gravidade com pose. Seu interesse está em acompanhar uma família tentando atravessar um mundo que deixa de funcionar. Essa modéstia, aqui, ajuda. O filme é direto, mas não vazio; previsível, mas não indiferente.

A montagem tem papel importante nessa eficiência. A progressão mantém a urgência sem desorganizar a ação, e o espectador entende onde os personagens estão, o que desejam e por que cada atraso importa. A fotografia acompanha esse estado de alerta com uma imagem grave, pouco ornamental, adequada à sensação de deslocamento constante. O desenho de som e a trilha reforçam a pressão sem sequestrar a cena. Nada disso surpreende formalmente, mas tudo trabalha a favor da narrativa.

O aspecto mais interessante talvez esteja na maneira como o filme trata a sobrevivência como algo menos heroico do que seletivo. Não basta correr, amar a família ou fazer a coisa certa. É preciso ser escolhido, ter acesso, chegar ao lugar certo, possuir a informação certa, carregar o documento certo. Essa dimensão dá ao suspense um desconforto adicional. O desastre natural é inevitável; o desastre social parece construído por decisões humanas, privilégios e falhas que a emergência apenas torna mais visíveis.

Por isso, “Destruição Final: O Último Refúgio” acaba sendo melhor quando parece menor. Suas cenas mais fortes não dependem do tamanho da explosão, mas da impossibilidade de proteger alguém o tempo todo. O filme entende que a imagem de uma família tentando permanecer junta pode ser mais angustiante do que a visão ampla de uma cidade destruída. Essa escolha não elimina os clichês, mas dá a eles uma função dramática mais firme.

O resultado é um thriller-catástrofe acima da média, convencional no desenho e competente na execução. Falta ousadia, falta surpresa, falta uma construção mais refinada de alguns conflitos secundários. Mas há ritmo, clareza e um núcleo emocional que segura o filme quando a fórmula ameaça falar mais alto. “Destruição Final: O Último Refúgio” não precisa ser tratado como grande cinema para ser reconhecido como bom entretenimento dramático. Sua força está em aproximar o apocalipse daquilo que ele realmente destruiria primeiro: a sensação frágil de que a família, a casa e o mundo ainda estão sob algum controle.