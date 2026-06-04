Nicolas Cage entrou num faroeste massacrado pela crítica — e o HBO Max tem essa curiosidade quase proibida

“Terra de Pistoleiros” tem uma ideia de partida mais interessante do que o filme que nasce dela. Há um bom faroeste escondido na imagem de uma cidade chamada Redemption, refúgio para criminosos que simulam a própria morte e reaparecem no mundo com outra identidade. O nome é direto, quase didático, mas combina com o gênero. No faroeste, redenção nunca é uma palavra neutra. Carrega culpa, violência, passado, dívida. O problema é que o longa de Brian Skiba parece olhar para esse conceito e enxergar menos um conflito moral do que um atalho eficiente para colocar pistoleiros, caçadores de recompensa e velhas pendências familiares em rota de colisão.

O personagem central é Thomas Keller, assassino foragido há anos depois de matar um integrante da família Rockefeller. Procurado e transformado em recompensa valiosa, ele encontra abrigo em Redemption, cidade comandada por Jericho e habitada por gente que aprendeu a sobreviver apagando rastros. Ali, morrer de mentira é uma estratégia de permanência. Quando Val chega ferida com uma criança, e quando a suposta morte de Keller começa a despertar suspeitas, a trama aciona seu mecanismo principal: o passado, que parecia trancado num caixão vazio, volta armado.

Essa premissa bastaria para sustentar um faroeste B seco, direto, sem grandes cerimônias. “Terra de Pistoleiros” não precisava reinventar o gênero para funcionar. Bastava confiar melhor nos próprios elementos. O foragido que tenta desaparecer, a cidade erguida sobre identidades falsas, a comunidade que depende de silêncio e cumplicidade, a chegada de uma mulher ferida como sinal de ruptura: tudo isso tem força dramática. São peças familiares, sim, mas o faroeste sempre soube tirar vida nova de figuras repetidas. O que falta aqui é organização emocional. O filme tem acontecimentos, mas nem sempre tem consequência. Tem movimento, mas pouca pressão interna.

Faroeste de superfície

O longa recorre aos sinais mais reconhecíveis do gênero: poeira, saloon, armas, homens de passado nebuloso, caçadores de recompensa, alianças frágeis e acertos de contas. Nada disso é defeito. O faroeste vive de códigos, e parte do interesse está em perceber como cada obra os reposiciona. Em “Terra de Pistoleiros”, porém, esses elementos aparecem mais como mobília de cena do que como linguagem. Redemption deveria ter peso próprio. Deveria parecer um lugar corroído pela mentira, uma cidade onde cada rosto esconde uma morte encenada e cada esquina guarda uma versão mal resolvida de alguém. Na prática, quase sempre funciona como palco para o próximo confronto.

A ação também esbarra nessa limitação. Há violência, armas em punho, deslocamentos rápidos, ameaças chegando de fora e a sensação permanente de que alguma conta antiga será cobrada. Mas o filme confunde frequência com intensidade. Atirar muito não basta para criar tensão. A pressa da narrativa parece vir de um medo de parar, de deixar os personagens respirarem por tempo suficiente para que suas feridas importem. O resultado é um filme barulhento em alguns momentos, mas raramente pesado. Ele anuncia culpa, família, identidade e redenção, mas passa por esses temas como quem cruza uma rua poeirenta sem olhar muito para os lados.

Thomas Keller deveria carregar a ambiguidade de alguém que tenta fugir da própria lenda. Stephen Dorff tem o tipo certo para esse papel: rosto fechado, presença seca, aparência de homem que já gastou mais vida do que deveria. O ator ajuda a sugerir um passado áspero, mas o roteiro não lhe entrega densidade equivalente. Keller movimenta a história, atrai perseguidores, ameaça o equilíbrio de Redemption e convoca fantasmas familiares, mas sua culpa permanece mais funcional do que sentida. Ele é apresentado como alguém marcado por escolhas violentas; falta ao filme transformar essa marca em conflito de verdade.

Val, interpretada por Heather Graham, entra como elemento de desestabilização. Sua chegada ferida deveria deslocar o centro emocional da narrativa, introduzindo vulnerabilidade num universo dominado por homens armados, pactos de silêncio e lealdades instáveis. Em parte, isso acontece. Ainda assim, a personagem acaba limitada pela função que exerce dentro da trama. Ela importa porque obriga Keller a encarar o que deixou para trás, não porque o filme a observa com a atenção que poderia. Em vez de ampliar o drama, sua presença muitas vezes apenas empurra a engrenagem para a próxima etapa.

Cage à margem

Nicolas Cage é o nome que mais chama atenção no elenco, e “Terra de Pistoleiros” sabe disso. Sua presença cria expectativa antes mesmo de a história se apresentar, especialmente em um faroeste de ação que poderia tirar proveito de sua disposição para o excesso, para o gesto estranho, para a energia fora do tom. Só que convém não vender outro filme: Cage não é o centro dramático da narrativa. Ele aparece como uma força lateral, uma faísca excêntrica que atravessa o conjunto sem incendiá-lo. Quando está em cena, há curiosidade. Quando sai, fica a impressão de que o filme gostaria de ser mais contaminado por essa eletricidade do que consegue.

Esse desequilíbrio ajuda a explicar a frustração. “Terra de Pistoleiros” tem elenco conhecido, premissa clara e um imaginário de gênero imediatamente reconhecível. Ainda assim, não encontra identidade própria. Não é brutal o bastante para se impor pela secura. Não é estranho o bastante para virar curiosidade memorável. Não é dramático o bastante para sustentar a ideia de redenção que carrega no cenário. Fica num território intermediário, eficiente em aparência, mas sem nervo. A máquina anda, os conflitos se sucedem, as revelações chegam, mas falta aquela sensação de inevitabilidade que faz um bom faroeste parecer conduzido por algo maior do que a próxima troca de tiros.

Há algum mérito na objetividade. O filme não tenta parecer mais importante do que é, não se estende além do necessário e assume seu lugar como entretenimento de gênero. Para quem procura um faroeste de ação direto, com criminosos, recompensas e violência sem muita elaboração, existe um apelo possível. O problema é que essa franqueza também deixa mais visível o que faltou. O longa teria ganhado se confiasse menos no repertório automático do gênero e mais na tensão moral de sua própria premissa.

Redemption é uma ideia forte demais para virar apenas ponto de encontro entre pistoleiros. Uma cidade onde todos fingem ter morrido poderia render uma observação dura, sem discurso, sobre o preço de continuar vivo depois da própria culpa. O filme toca nesse caminho, mas logo se afasta. Prefere a poeira visível ao chão instável. Por isso, “Terra de Pistoleiros” não chega a ser um desastre. É algo um pouco mais incômodo: um faroeste com bons ingredientes, rostos conhecidos e uma ideia inicial promissora, mas sem personalidade suficiente para permanecer depois que a fumaça se dissipa.