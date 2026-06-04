A fantasia de US$ 1 bilhão que dividiu críticos e ainda engole blockbusters inteiros está na Netflix

Voltar à Terra Média depois de “O Senhor dos Anéis” nunca seria apenas abrir outra porta no mesmo cenário. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” chega com uma carga rara: a lembrança de uma trilogia que marcou o cinema de fantasia, a expectativa de reencontrar um universo reconhecível e a necessidade de provar que ainda havia fôlego dramático naquele mundo. Peter Jackson sabe filmar esse território. O Condado, as montanhas, os salões de pedra, os mapas, as canções e os ecos da trilha de Howard Shore reaparecem com familiaridade imediata. Há prazer nesse retorno. Mas também há um ruído de proporção. A história de Bilbo Bolseiro pede curiosidade, humor e espanto; o filme, muitas vezes, prefere a solenidade de um épico grande demais para o próprio ponto de partida.

Essa tensão atravessa toda a sessão. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” tem beleza, afeto pelo material de origem, bons atores e momentos de imaginação visual. Ao mesmo tempo, é um filme que se estende além do necessário, como se desconfiasse da força de uma aventura mais simples. Peter Jackson parece dividido entre acompanhar um hobbit arrancado de sua rotina e preparar um projeto maior, carregado de ameaças, antecedentes e promessas de capítulos futuros. O resultado não é frio nem descartável. Pelo contrário: há vida ali. O problema é que essa vida frequentemente precisa disputar espaço com a máquina monumental que o filme insiste em acionar.

Um herói pequeno

O grande acerto está em Martin Freeman. Seu Bilbo não tenta parecer destinado à grandeza. Ele parece, antes de tudo, incomodado. A graça da atuação vem dos olhos desconfiados, das pausas, da educação quase ofendida diante do caos, da maneira como o personagem reage à aventura como quem preferia continuar em casa. Isso dá ao filme uma medida humana que ele nem sempre preserva. Quando a câmera se mantém perto de Bilbo, a narrativa encontra um pulso mais interessante: o de alguém que não nasceu herói, não quer ser herói e, justamente por isso, torna-se mais observável.

Ian McKellen retorna como Gandalf com uma presença que não depende de esforço. Ele é a ponte mais evidente com os filmes anteriores, mas não aparece apenas como lembrança confortável. Gandalf funciona como agente de perturbação. Entra na vida de Bilbo para desorganizar certezas, deslocar hábitos e apostar numa coragem que o próprio personagem ainda não reconhece. Já Thorin, vivido por Richard Armitage, empurra o filme para outro registro. Sua busca por Erebor traz perda, orgulho e desejo de reparação. Essa gravidade dá peso à missão dos anões, mas também começa a puxar a história para um tom mais rígido, mais próximo da tragédia épica do que da aventura de descoberta.

A companhia dos anões rende alguns dos melhores momentos quando é tratada como presença coletiva: barulhenta, invasiva, desajeitada, quase uma força da natureza dentro da casa organizada de Bilbo. A sequência inicial no Condado funciona porque opõe dois modos de vida: o conforto metódico do hobbit e a urgência bagunçada de quem está sempre em trânsito. Nem todos os anões, porém, ganham contorno dramático suficiente. Muitos permanecem como tipos reconhecíveis, mais úteis ao ritmo do grupo do que à construção individual. Isso não desmonta o filme, mas reforça sua dificuldade em equilibrar intimidade e escala.

Na dimensão visual, Peter Jackson continua em território seguro. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” tem cenários, figurinos, criaturas e paisagens que sustentam a materialidade da fantasia. A Terra Média não parece apenas um pano de fundo bonito; ela tem pedra, madeira, poeira, corredores, cavernas, cozinha, ruína e memória. A trilha de Howard Shore ajuda a costurar essa sensação de continuidade emocional sem transformar cada retorno em nostalgia automática. Há cenas de grande precisão, especialmente quando o filme reduz o espaço e deixa o conflito respirar. O encontro entre Bilbo e Gollum é o melhor exemplo: ali, a escala diminui, a tensão cresce e a aventura finalmente encontra o tamanho exato.

O peso da escala

A duração de 2h49 não seria, sozinha, um problema. O cinema já provou muitas vezes que um filme longo pode ser enxuto por dentro. O caso aqui é diferente. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” frequentemente transmite a sensação de estar alongado para caber em um plano maior, não porque sua progressão dramática precise de tanto espaço. Há perseguições que se prolongam, desvios que explicam demais, ameaças que surgem mais como preparação do que como necessidade do presente. A jornada avança, mas avança carregando bagagem extra.

Esse excesso afeta justamente o que a história tem de mais particular. Bilbo interessa porque sua aventura começa pequena, quase doméstica. Ele não parte de uma vocação heroica, mas de uma interrupção. Sua transformação depende de hesitações, escolhas parciais, sustos e pequenos atos de coragem. Quando o filme permite que isso apareça, ele ganha força. Quando tenta vestir essa trajetória com o mesmo peso mítico de “O Senhor dos Anéis”, perde um pouco de frescor. A comparação é inevitável, mas também é uma armadilha. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” não precisa ser “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”. Seu melhor caminho está menos na grandiloquência e mais na precisão da fábula.

A cena com Gollum deixa isso muito claro. Não é preciso uma batalha gigantesca para que o filme tenha consequência. Bastam dois personagens, um jogo de inteligência, medo, humor e uma ameaça muito concreta. Andy Serkis mantém Gollum como uma figura instável, engraçada e perturbadora, enquanto Freeman sustenta Bilbo entre a esperteza e o pânico. A cena dialoga com a mitologia maior, mas funciona antes como cinema: tem ritmo, espaço, tensão e virada. É o tipo de sequência que mostra o quanto o filme poderia ganhar se confiasse mais no detalhe e menos no acúmulo.

Ainda assim, seria injusto reduzir “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” aos seus excessos. Há encanto real nesse retorno. Há prazer em observar Bilbo descobrir que a coragem pode nascer sem pose, quase contra a vontade. Há beleza na construção dos ambientes, energia na movimentação do grupo e uma familiaridade que não soa inteiramente calculada. Peter Jackson filma a Terra Média com intimidade, e isso faz diferença. Mesmo quando a narrativa pesa, o mundo parece habitável.

O que fica, então, é uma impressão dupla. “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” é um bom filme preso a uma ideia de grandeza que nem sempre lhe serve. Tem protagonista forte, universo rico e momentos em que a aventura encontra humor, tensão e espanto na medida certa. Mas também tem gordura narrativa, solenidade em excesso e uma necessidade constante de anunciar que algo maior está por vir. A jornada vale o ingresso, mas não sai ilesa da própria ambição. Bilbo talvez soubesse disso melhor do que ninguém: às vezes, sair de casa já é aventura suficiente.