A Netflix acaba de receber uma comédia que parece inofensiva até virar um tapa na cara

Há uma boa ideia no centro de “Vizinhos Bárbaros”: uma comunidade que se orgulha da própria generosidade até descobrir que essa generosidade tinha origem, rosto e conveniência previamente definidos. O filme de Julie Delpy parte desse incômodo com precisão. Em uma pequena localidade da Bretanha, os moradores aceitam receber refugiados ucranianos, gesto que confirma, ao menos na superfície, uma autoimagem coletiva de civilidade, solidariedade e abertura. A engrenagem da comédia começa a girar quando a família enviada é síria. O orgulho comunitário dá lugar à hesitação, depois ao desconforto, depois a uma sequência de justificativas mal disfarçadas. O alvo é claro: a hospitalidade seletiva, essa disposição de acolher o outro desde que ele não seja tão outro assim.

O mérito inicial do filme está em não depender de uma construção dramática complicada para expor sua tese. A troca entre refugiados esperados e refugiados recebidos basta para revelar fissuras que já estavam ali. “Vizinhos Bárbaros” entende que o preconceito raramente se apresenta como preconceito. Ele aparece como prudência, preocupação prática, defesa da ordem, comentário casual, medo da mudança, piada torta, apego à tradição. Delpy trabalha essa zona de disfarces com vocação para a comédia de costumes, observando como pessoas comuns conseguem preservar uma imagem progressista de si mesmas enquanto negociam, em voz baixa, os limites da própria empatia.

Hospitalidade seletiva

A força de “Vizinhos Bárbaros” está menos na novidade do diagnóstico e mais na clareza com que encontra uma situação capaz de dramatizá-lo. A chegada da família síria funciona como um teste moral aplicado a uma aldeia inteira. Ninguém precisa discursar longamente sobre imigração para que o conflito apareça. Ele se instala na sala, na rua, nas reuniões, nas pequenas conversas em que a cordialidade começa a perder a pose. A comédia nasce desse atrito entre o que os moradores gostariam de representar e o que demonstram ser quando a convivência deixa de ser uma ideia abstrata.

Delpy tem faro para esse tipo de contradição. Sua direção privilegia o choque entre personagens, a circulação de boatos e a vida comunitária como um palco sempre aceso. O filme parece mais interessado no comportamento coletivo do que em uma trajetória individual. Isso combina com o tema, porque a xenofobia retratada não pertence apenas a um vilão conveniente. Ela se espalha como reflexo social. Alguns personagens são mais explícitos, outros mais polidos, mas quase todos participam, de algum modo, da mesma coreografia de desconforto. A aldeia, nesse sentido, importa mais do que qualquer morador isolado.

O elenco ajuda a dar corpo a essa estrutura coral. Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte e Ziad Bakri sustentam boa parte da dinâmica entre constrangimento e confronto. A presença dos atores impede que o filme se reduza por completo ao enunciado de sua premissa. Há momentos em que uma pausa, uma reação enviesada ou uma mudança mínima de tom dizem mais do que a piada em si. Quando “Vizinhos Bárbaros” confia nesses pequenos desajustes, encontra seu melhor ritmo. O humor não precisa berrar a própria conclusão. Basta deixar o raciocínio torto dos personagens chegar até o fim.

O problema é que o filme nem sempre resiste à vontade de sublinhar aquilo que já estava visível. A sátira trabalha com exagero, e não há nada de errado em criar tipos reconhecíveis. O risco surge quando esses tipos passam a funcionar apenas como placas indicativas de uma tese. Em alguns momentos, os moradores parecem menos pessoas contraditórias do que peças distribuídas para representar posições sociais previsíveis. O conservador, o liberal constrangido, o cidadão educado que teme perder espaço, o progressista seletivo: todos têm utilidade dramática, mas nem todos ganham densidade suficiente para escapar da função.

O limite da sátira

É nesse ponto que “Vizinhos Bárbaros” se torna mais discutível. A obra mira um alvo justo e frequentemente acerta, mas sua crítica perde força quando facilita demais o caminho até a conclusão. A pergunta sobre quem são os bárbaros está no centro da trama desde o título, e o roteiro parece, às vezes, ansioso para respondê-la com nitidez excessiva. A comédia política pode ser direta sem se tornar rasa; aqui, a fronteira oscila. Quando Delpy observa o ridículo social em gestos cotidianos, o filme ganha agudeza. Quando transforma o conflito em demonstração, perde nuance.

Isso não anula seu interesse. Parte da vitalidade de “Vizinhos Bárbaros” está justamente em sua imperfeição. O filme quer ser acessível, popular, frontal. Não procura a ambiguidade silenciosa de um drama austero, mas o riso desconfortável de uma comédia que cutuca hábitos reconhecíveis. Dentro dessa escolha, há algo eficaz. A obra percebe que o debate sobre refugiados costuma ser filtrado por hierarquias invisíveis de identificação. Certos sofrimentos parecem mais próximos, mais aceitáveis, mais compatíveis com a ideia europeia de si mesma. Outros são recebidos como ameaça, mesmo quando chegam carregando histórias de perda, deslocamento e sobrevivência.

O melhor do filme está nessa exposição da distância entre princípio e prática. A aldeia aceita ajudar enquanto a ajuda permanece abstrata, administrável, quase decorativa. Quando o acolhimento ganha rosto, sotaque, hábitos e presença física, a virtude pública começa a cobrar um preço. Delpy encontra aí uma comédia de espelho: o riso não vem apenas da estupidez alheia, mas da facilidade com que sociedades inteiras reorganizam seus valores para continuar se considerando decentes.

Ainda assim, falta ao filme uma camada maior de risco formal e humano. A direção é funcional, o ritmo se apoia bem nos embates do grupo, mas a encenação raramente surpreende. O roteiro prefere a eficiência da situação à descoberta gradual dos personagens. Isso torna a crítica compreensível, mas também limita seu alcance. O tema é espinhoso; o tratamento, em certos trechos, parece confortável demais para quem já concorda com o ponto de partida. A sátira toca no nervo, mas nem sempre aprofunda o corte.

“Vizinhos Bárbaros” funciona melhor como provocação do que como investigação complexa. É uma comédia social com boa mira, elenco forte e um assunto que segue vivo no debate público, mas também com atalhos evidentes e caricaturas que enfraquecem parte de seu impacto. Seu valor está em transformar uma premissa simples em constrangimento coletivo. Sua limitação está em confiar demais nessa premissa. O resultado é um filme irregular, pertinente e discutível, que talvez não diga algo novo sobre o preconceito, mas encontra uma forma direta de mostrar como ele se acomoda nos lugares mais educados.