O filme que parecia impossível sem Sylvester Stallone chegou à Netflix — e ainda bate como uma pancada

“Creed III” começa com uma ausência que não passa despercebida. Rocky Balboa não aparece para aconselhar, abençoar a trajetória de Adonis Creed ou servir de ponte afetiva com o passado da franquia. Seria fácil transformar essa falta em problema, como se a série perdesse sua âncora emocional sem a figura que ajudou a moldar seu imaginário. Mas o filme encontra justamente aí sua melhor decisão. Ao retirar Rocky do centro, a narrativa obriga Adonis a sustentar o próprio peso. Ele já não precisa provar que merece entrar em uma linhagem. Precisa lidar com aquilo que fez, com aquilo que calou e com a vida que construiu sobre essas escolhas.

Essa mudança dá ao longa uma energia mais adulta, ainda que ele continue preso a uma estrutura conhecida. “Creed III” não abandona os códigos do drama esportivo: há rivalidade, preparação física, queda, confronto público e uma luta final organizada como acerto emocional. A fórmula está lá, bem visível. A diferença é que Michael B. Jordan, em sua estreia na direção de um longa-metragem, parece mais interessado no desconforto anterior ao golpe do que no golpe em si. Adonis não surge como um campeão em busca de afirmação, mas como um homem instalado no sucesso e, mesmo assim, pouco à vontade dentro dele.

Esse Adonis é marido, pai, empresário e ex-campeão. Tem dinheiro, prestígio, família e controle sobre a própria imagem. Mas a estabilidade que o cerca não elimina a impressão de que algo foi apenas empurrado para baixo do tapete. Ele se move como quem aprendeu a administrar tudo ao redor, menos a própria culpa. Há uma rigidez em sua postura, uma tentativa constante de manter cada coisa no lugar certo. O corpo treinado, que antes simbolizava conquista, aqui também funciona como defesa. Adonis parece forte, mas o filme entende que força e silêncio podem ser parentes próximos.

Damian Anderson entra nesse espaço como uma cobrança antiga que ganhou forma. Amigo de infância de Adonis e antigo talento do boxe, ele retorna depois de anos na prisão carregando ressentimento, orgulho e uma fome evidente de recuperar o tempo perdido. Jonathan Majors interpreta Damian sem reduzi-lo ao antagonista invejoso que a trama poderia fabricar com facilidade. Ele é ameaçador, sim, mas há algo quebrado em sua maneira de olhar para Adonis. Sua raiva não nasce apenas do desejo de vencer. Ela vem da sensação de ter sido deixado para trás enquanto outro homem pôde seguir adiante.

Fora da sombra

A grande inteligência de “Creed III” está em perceber que a ausência de Rocky não precisa ser explicada a cada cena. O filme simplesmente muda de eixo. A herança continua presente, porque Adonis carrega um sobrenome que nunca será neutro, mas o conflito principal deixa de ser a relação com os ídolos anteriores. Agora, o que importa é a responsabilidade pessoal. Adonis não está lutando contra a memória do pai, contra a comparação com Rocky ou contra a desconfiança do mundo. Ele enfrenta uma parte menos heroica de si mesmo.

Isso torna o protagonista mais interessante. Adonis sempre foi um personagem dividido entre disciplina e impulso, orgulho e carência. Em “Creed III”, essa divisão aparece de modo mais seco. Ele não precisa fazer longos discursos para revelar que está acuado. Basta notar como evita certas conversas, como tenta transformar problemas íntimos em decisões práticas, como administra a vida familiar com a mesma lógica de quem organiza uma carreira esportiva. Michael B. Jordan acerta ao não interpretar Adonis como um homem permanentemente explosivo. Seu fechamento diz mais. É um personagem que controla o corpo porque não sabe muito bem o que fazer com a memória.

A relação com Damian funciona porque coloca dois destinos em choque sem fingir que eles são equivalentes. Os dois vêm de um passado comum, mas não viveram as mesmas consequências. Um se tornou ídolo, empresário, figura pública. O outro saiu do percurso antes de conseguir disputar o próprio lugar. O roteiro de Keenan Coogler e Zach Baylin encontra boa matéria dramática nessa diferença, mas nem sempre confia nela por tempo suficiente. Há conflitos morais fortes em jogo: culpa, abandono, oportunidade, lealdade, ressentimento. Em alguns momentos, porém, o filme parece apressado para conduzir tudo ao formato mais familiar do embate esportivo.

É uma pena, porque o material comportaria zonas mais ásperas. Damian não é apenas um obstáculo para Adonis superar. Ele é a lembrança de uma história que o protagonista preferiu organizar pela metade. Quando o filme abraça essa tensão, ganha densidade. Quando volta rápido demais para a engrenagem do treinamento e da revanche, perde parte do incômodo que havia construído. Ainda assim, a direção de Jordan segura o drama com personalidade. As lutas têm impacto, mas não se limitam à exibição de preparo físico. O ringue vira espaço mental, quase uma sala fechada onde os personagens finalmente dizem, com o corpo, aquilo que não conseguiram dizer antes.

O rival íntimo

A estilização dos combates é uma das marcas mais fortes do filme. “Creed III” não busca apenas reproduzir a brutalidade do boxe com realismo. Em certas passagens, isola Adonis e Damian do mundo ao redor, como se a plateia desaparecesse e restasse apenas a disputa entre dois homens presos ao mesmo trauma. A escolha pode soar um pouco enfática, mas combina com a proposta. O confronto não vale somente por cinturão, carreira ou reputação. Vale porque os dois personagens tentam transformar uma ferida mal resolvida em algo que possa ser vencido, ainda que essa ideia seja, por si só, limitada.

Os problemas aparecem quando a trama se afasta dessa rivalidade central. Bianca, vivida por Tessa Thompson, continua sendo uma presença importante, mas o filme lhe dá menos espaço do que deveria. Ela ajuda a revelar a dificuldade de Adonis em se comunicar e em dividir o peso do passado, mas muitas vezes fica restrita à função de equilíbrio emocional. Há força na relação dos dois, sobretudo porque Bianca não trata a dureza de Adonis como virtude automática. Ainda assim, o longa poderia observá-la com mais autonomia, em vez de usá-la principalmente como contraponto ao bloqueio do protagonista.

A presença de Amara, filha de Adonis e Bianca, abre um caminho interessante. Por ela, “Creed III” desloca a ideia de legado para um campo mais íntimo. Não se trata apenas de nome, fama ou vitórias acumuladas, mas do que um pai transmite quando não sabe lidar com a própria violência. O filme toca nessa questão com bons momentos, sem transformá-la em discurso pesado. O limite é que, outra vez, a narrativa sugere mais do que desenvolve. A família de Adonis humaniza o personagem, mas também deixa a impressão de que havia ali um drama doméstico mais rico, esperando alguns minutos a mais.

Ainda assim, “Creed III” é uma continuação mais viva do que burocrática. Tem falhas claras: simplifica conflitos, arruma certas pontas com rapidez e evita deixar Damian bagunçar demais a imagem heroica de Adonis. Mas também tem direção segura, boas escolhas de encenação e um entendimento preciso de como a franquia poderia seguir sem repetir eternamente a mesma dependência afetiva de Rocky. O filme respeita a tradição, mas não se ajoelha diante dela.

O melhor de “Creed III” está nessa negociação. Ele não reinventa o cinema de boxe, nem escapa completamente de seus caminhos mais previsíveis. Mas encontra uma razão dramática convincente para voltar ao ringue. Ao tirar Adonis da sombra de Rocky, Michael B. Jordan coloca o personagem diante de um adversário mais incômodo do que qualquer campeão: a parte de si mesmo que ele passou anos evitando. Quando o filme se concentra nisso, seu golpe chega com força.