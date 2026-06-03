No Prime Video, J.K. Simmons rouba cenas em um romance leve que merece ser redescoberto

Muitas vezes, grandes problemas podem ser resolvidos com pequenas viagens, ainda que ninguém garanta que novas questões e ainda mais absorventes não surjam pelo caminho, exigindo soluções que acabam se perdendo. Nada é tão inspirador para alguém que vai experimentando desilusões de naturezas variadas que o recomeço num lugar novo, argumento essencial de “Recém-Chegada”. Numa mistura de serenidade e algum escracho, Jonas Elmer conta a história de uma mulher que se faz de durona, mas que também não se furta a despir a máscara e revelar o espírito vulnerável capaz de amolecer outros corações arenosos. Os roteiristas C. Jay Cox e Ken Rance às vezes pesam no nonsense que cerca a protagonista, mas ela mesma alivia um qualquer incômodo.

Duas mulheres e um homem

Lucy Hill não é a única mulher determinada de New Ulm — até porque ela não é de lá, e talvez não seja de lugar nenhum. Lucy trocou o sol eterno de Miami pela neve furiosa de Minnesota por uma questão profissional e se esforça para adaptar-se o quanto antes, embora a resistência dos nativos exceda muito o limite do tolerável. Nas primeiras cenas, Blanche Gunderson, uma figura diametralmente oposta à da forasteira, cola recortes num álbum com as vizinhas, representação pictórica com que Elmer congela o olhar do espectador naquela paisagem branca, destacada pela bela fotografia de Chris Seager. Ao longo de 97 minutos, Siobhan Fallon Hogan é a coadjuvante de que Renée Zellweger precisa, e qualquer filme que disponha de J.K. Simmons leva o público a um ponto que ele deve conhecer.