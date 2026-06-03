Drama delicado e sensível com Diane Keaton e Morgan Freeman vai te emocionar, na Netflix

“Ruth & Alex” acompanha um momento delicado na vida de um casal que passou quatro décadas construindo uma história no mesmo endereço. Lançado em 2014 e dirigido por Richard Loncraine, o filme reúne Diane Keaton e Morgan Freeman nos papéis de Ruth e Alex Carver, moradores de um apartamento no Brooklyn que, diante da idade avançada e das dificuldades do cotidiano, começam a considerar a venda do imóvel onde viveram grande parte de suas vidas. Enquanto tentam decidir o que fazer, eles enfrentam compradores curiosos, a insistência de uma corretora determinada e a preocupação crescente com a saúde do cachorro da família. Tudo acontece em uma Nova York agitada por uma crise que domina os noticiários e deixa a cidade em estado de tensão.

Quarenta anos dentro das mesmas paredes

Ruth (Diane Keaton) e Alex (Morgan Freeman) formam um daqueles casais que parecem ter encontrado um equilíbrio raro. Eles se provocam, discordam ocasionalmente e seguem dividindo a vida com a cumplicidade de quem atravessou décadas juntos. O problema surge quando o apartamento onde moram passa a representar um desafio físico.

Localizado em um prédio sem elevador, o imóvel exige que o casal enfrente vários lances de escada diariamente. O que antes fazia parte da rotina agora se transforma em uma dificuldade cada vez mais evidente. Ruth acredita que chegou o momento de buscar uma alternativa mais confortável. Alex demonstra menos entusiasmo com a ideia. Para ele, deixar aquele espaço significa abandonar uma parte importante da própria história.

O apartamento não aparece apenas como cenário. Cada ambiente guarda lembranças acumuladas ao longo dos anos. Fotografias, móveis e objetos funcionam como registros silenciosos de uma vida construída naquele endereço. A possibilidade de venda traz dinheiro e comodidade, mas também levanta uma pergunta desconfortável. Quanto vale um lugar onde estão guardadas tantas memórias?

A corretora da família entra em ação

A situação ganha velocidade com a chegada de Lily Portman (Cynthia Nixon), sobrinha de Ruth e corretora de imóveis. Convencida de que aquele é o momento ideal para vender, ela organiza visitas e tenta despertar o interesse de possíveis compradores.

Lily trabalha com entusiasmo quase inabalável. O apartamento recebe uma sucessão de desconhecidos que entram, observam detalhes, fazem perguntas e avaliam cada metro quadrado do imóvel. Alguns visitantes demonstram interesse genuíno. Outros se comportam de maneira tão inconveniente que transformam situações comuns em momentos bastante engraçados.

Richard Loncraine aproveita essas visitas para mostrar como o mercado imobiliário pode ser um espetáculo peculiar. Enquanto os compradores analisam a propriedade como investimento, Ruth e Alex observam pessoas estranhas circulando por espaços carregados de lembranças pessoais. Existe uma ironia discreta nessa dinâmica. Aquilo que para uns representa uma oportunidade financeira, para outros corresponde a uma vida inteira.

Uma cidade dominada pelo noticiário

Paralelamente à questão imobiliária, Nova York atravessa um período turbulento. Um incidente amplamente divulgado pela imprensa provoca congestionamentos, boatos e uma atmosfera de insegurança que se espalha pela cidade.

O acontecimento permanece em segundo plano durante boa parte da narrativa, mas interfere constantemente na rotina dos personagens. Deslocamentos se tornam mais difíceis. Compromissos sofrem atrasos. O clima geral de apreensão afeta o humor das pessoas e cria obstáculos adicionais para quem já está lidando com decisões importantes.

O roteiro utiliza esse contexto para mostrar como acontecimentos externos costumam invadir a vida privada. Ruth e Alex tentam resolver questões familiares enquanto a cidade inteira parece ocupada por outra preocupação. A combinação produz um retrato bastante reconhecível da vida urbana contemporânea.

A preocupação que realmente importa

Entre visitas ao apartamento e conversas sobre a mudança, surge uma questão muito mais sensível para o casal. Dorothy, a cachorra da família, apresenta problemas de saúde que exigem atenção constante.

Esse aspecto da história acrescenta uma camada emocional particularmente eficiente. Quem já teve um animal de estimação sabe que decisões relacionadas à saúde de um companheiro de muitos anos costumam mobilizar sentimentos profundos. Ruth e Alex passam a dividir suas energias entre a possível venda do apartamento e os cuidados com Dorothy.

O filme trata essa relação com delicadeza. Não há exageros nem tentativas de arrancar lágrimas a qualquer custo. A preocupação do casal surge de maneira natural e reforça o vínculo construído entre eles ao longo do tempo.

O charme da maturidade

“Ruth & Alex” mostra claramente a química entre Diane Keaton e Morgan Freeman. Os dois atores trabalham com enorme naturalidade e conseguem transmitir intimidade sem depender de grandes declarações ou conflitos artificiais.

A relação entre os personagens é construída através de conversas simples, pequenos gestos e momentos cotidianos. O espectador acredita naquele casamento porque ele parece vivido. Há afeto, impaciência ocasional, preocupação e companheirismo. Tudo aparece na medida certa.

Richard Loncraine também demonstra sensibilidade ao retratar personagens mais velhos sem transformá-los em caricaturas. Ruth e Alex continuam ativos, independentes e perfeitamente capazes de tomar decisões importantes. O envelhecimento surge apenas como mais um elemento da vida, não como sua definição.

“Ruth & Alex” é um drama leve, observador e profundamente humano. Ao acompanhar um casal diante da possibilidade de deixar para trás o lugar onde construiu sua história, o filme fala sobre pertencimento, passagem do tempo e os dilemas que surgem quando o futuro começa a bater à porta. Sem recorrer a grandes acontecimentos, encontra força nas pequenas escolhas que acabam moldando uma vida inteira.