Baseado em história real, filme sobre revolução científica está na Netflix

“Joy” resgata uma das histórias mais importantes da medicina moderna ao acompanhar, na Inglaterra entre 1968 e 1978, o trabalho de três profissionais que desafiaram a comunidade científica, líderes religiosos, políticos e parte da imprensa para tornar possível o nascimento do primeiro bebê concebido por fertilização in vitro. Dirigido por Ben Taylor, o longa acompanha a enfermeira e embriologista Jean Purdy (Thomasin McKenzie), o cientista Robert Edwards (James Norton) e o cirurgião Patrick Steptoe (Bill Nighy), trio que dedicou uma década de trabalho a uma pesquisa considerada por muitos uma afronta à natureza.

O grande mérito de “Joy” está em transformar um tema altamente técnico em uma narrativa acessível e profundamente humana. Embora o filme trate do desenvolvimento da fertilização in vitro, o interesse da história está menos nos procedimentos médicos e mais nas pessoas que decidiram insistir em uma ideia quando quase ninguém acreditava nela.

Projeto de fertilização

A trama começa quando Jean Purdy passa a trabalhar ao lado de Robert Edwards, pesquisador obcecado pela possibilidade de ajudar mulheres que não conseguem engravidar. Edwards acredita que a fertilização de óvulos em laboratório pode abrir um caminho inédito para milhares de famílias. Para colocar a teoria em prática, ele se une ao cirurgião Patrick Steptoe, especialista em laparoscopia, técnica ainda relativamente nova na época.

Os três formam uma parceria que funciona quase como uma pequena operação de resistência. Enquanto tentam aperfeiçoar seus métodos, enfrentam sucessivas barreiras institucionais. Hospitais relutam em apoiar os experimentos. Conselhos médicos colocam em dúvida a legitimidade das pesquisas. Líderes religiosos condenam publicamente o projeto. Parte da imprensa trata os cientistas como figuras perigosas brincando de criar vida.

Dificuldades

O roteiro mostra de forma bastante clara como cada avanço exige meses de trabalho e inúmeras tentativas fracassadas. O grupo passa anos coletando dados, realizando procedimentos e lidando com resultados decepcionantes. A pesquisa avança em passos pequenos. Muitas vezes, quando parece que tudo está perto de dar certo, surge um novo obstáculo financeiro, político ou científico.

Jean Purdy acaba se tornando o coração emocional da narrativa. Thomasin McKenzie interpreta a personagem com delicadeza e firmeza. Enquanto Robert Edwards aparece frequentemente defendendo suas teorias e Patrick Steptoe atua na linha de frente dos procedimentos clínicos, Jean é quem mantém o trabalho cotidiano funcionando. Ela acompanha pacientes, organiza pesquisas, registra resultados e ajuda a sustentar a equipe nos períodos mais difíceis.

Há uma qualidade particularmente interessante na forma como o filme retrata seu papel. Durante décadas, a contribuição de Jean Purdy recebeu menos reconhecimento público do que a dos colegas homens. “Joy” corrige parcialmente essa injustiça histórica ao colocá-la no centro dos acontecimentos.

Personagens

James Norton constrói um Robert Edwards determinado e frequentemente exausto pela necessidade constante de justificar sua pesquisa. O personagem passa boa parte da história tentando convencer autoridades médicas de que seus estudos merecem continuidade. Cada negativa ameaça anos de trabalho. Cada autorização representa mais algum tempo de sobrevivência para o projeto.

Já Bill Nighy entrega uma interpretação elegante e contida de Patrick Steptoe. Seu médico é alguém acostumado à resistência do meio profissional. Mesmo diante das críticas, continua oferecendo estrutura e experiência clínica para que os experimentos possam prosseguir.

“Joy” mostra que os antagonistas da história não estão concentrados em uma única figura. A oposição aparece espalhada por instituições inteiras. Surge em manchetes alarmistas, em reuniões administrativas, em pareceres médicos e em discursos religiosos. Essa escolha torna os conflitos mais realistas. Os protagonistas não enfrentam um vilão específico. Enfrentam uma cultura que considera suas ideias inaceitáveis.

O filme também lembra constantemente quem está esperando pelos resultados daquela pesquisa. Casais que convivem com a infertilidade aparecem ao longo da narrativa como o principal motivo para que a equipe continue insistindo. A cada tentativa malsucedida, existe alguém do outro lado alimentando esperança. Isso confere peso emocional aos acontecimentos sem transformar a história em um drama excessivamente sentimental.

Ben Taylor mantém uma narrativa sóbria e eficiente. Em vez de buscar grandes reviravoltas ou momentos artificiais de tensão, prefere acompanhar a passagem do tempo e o desgaste acumulado por uma década de pesquisa. Essa escolha faz sentido porque o verdadeiro desafio vivido por aqueles profissionais não estava em um único acontecimento extraordinário, mas na soma de centenas de pequenas batalhas travadas diariamente.

“Joy” lembra que algumas das maiores mudanças da história surgem de pessoas trabalhando silenciosamente durante anos, muitas vezes sem reconhecimento e sob constante desconfiança. Hoje, a fertilização in vitro é uma técnica utilizada em diversos países e responsável pelo nascimento de milhões de crianças. O filme retorna ao momento em que tudo isso ainda parecia impossível.

Ao contar essa história pelo olhar de Jean Purdy, o longa encontra seu diferencial. Mais do que celebrar uma conquista científica, “Joy” presta homenagem a profissionais que passaram uma década ouvindo que estavam errados e, ainda assim, continuaram trabalhando. O resultado é um drama histórico sensível, bem interpretado e capaz de transformar uma descoberta médica em uma narrativa envolvente sobre perseverança, coragem e a capacidade humana de desafiar limites que pareciam intransponíveis.