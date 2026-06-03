Samuel L. Jackson e John Cusack estrelam ficção científica de Stephen King no Prime Video

“Conexão Mortal” se pergunta o que aconteceria se o aparelho que milhões de pessoas carregam no bolso todos os dias se transformasse, de uma hora para outra, na maior ameaça à sobrevivência humana? Lançado em 2016 e dirigido por Tod Williams, o filme adapta o romance de Stephen King para contar a história de um colapso global provocado por um misterioso sinal transmitido pela rede de telefonia celular. No centro dessa catástrofe está Clay Riddell, personagem interpretado por John Cusack, um artista que tenta desesperadamente voltar para casa e descobrir o destino de sua família em meio a uma sociedade que desmorona em poucas horas.

A história começa em um aeroporto. Clay acaba de desembarcar quando presencia algo impossível de compreender. Pessoas falando ao celular passam a agir de maneira extremamente violenta. Em questão de minutos, corredores, lojas e áreas de embarque se transformam em cenários de pânico. Ninguém sabe o que está acontecendo. Não há avisos das autoridades, não existe explicação científica e tampouco qualquer estrutura capaz de conter a crise. O mundo simplesmente entra em colapso.

Da noite para o dia

A rapidez com que a normalidade desaparece é reforçado. Um aparelho celular, símbolo de comunicação e proximidade, passa a representar perigo. Quem utiliza o telefone é afetado por um impulso incontrolável que o transforma em uma criatura agressiva. O resultado é uma epidemia que se espalha em escala mundial antes mesmo que alguém consiga reagir.

Para Clay, porém, o problema ganha uma dimensão ainda mais pessoal. Sua esposa e seu filho estão em outra cidade. Sem qualquer forma de contato confiável, ele decide atravessar a Nova Inglaterra para tentar encontrá-los. É uma decisão movida por esperança, mas também pela culpa de não saber se eles conseguiram escapar da transmissão que desencadeou o caos.

Experiência compartilhada

Durante a fuga, Clay conhece Tom McCourt, interpretado por Samuel L. Jackson. Veterano, observador e menos impulsivo, Tom passa a ser um aliado importante. Os dois formam uma parceria baseada em necessidade. Em um mundo onde qualquer desconhecido pode representar uma ameaça, confiar em alguém se torna um risco calculado.

Pouco depois, eles encontram Alice Maxwell, vivida por Isabelle Fuhrman. A jovem também perdeu contato com a família e procura uma forma de sobreviver. A presença de Alice acrescenta uma camada emocional à narrativa. Ela não é apenas mais uma sobrevivente. Sua vulnerabilidade reforça o sentimento de perda que atravessa todos os personagens. Cada um deles carrega a esperança de reencontrar alguém que talvez já não esteja vivo.

Perigo iminente

Enquanto avançam por estradas vazias, bairros abandonados e pequenas cidades marcadas pela destruição, o grupo percebe que os infectados apresentam um comportamento mais complexo do que imaginavam. Inicialmente vistos como indivíduos descontrolados, eles começam a demonstrar sinais de organização. Há uma espécie de conexão entre eles, algo que sugere a existência de uma inteligência coletiva.

Essa descoberta muda completamente a percepção do perigo. Sobreviver deixa de significar apenas evitar ataques. Agora existe a possibilidade de que os contaminados estejam se comunicando e agindo em conjunto. Quanto mais o grupo avança, mais evidente se torna a sensação de que estão sendo observados.

É nesse ponto que “Conexão Mortal” se afasta dos modelos tradicionais de filmes de zumbis. Os infectados não são apenas corpos vagando sem direção. Existe um mistério envolvendo a origem do sinal e a forma como ele continua influenciando aqueles que foram afetados. O suspense passa a depender menos dos ataques físicos e mais da dúvida sobre o que realmente aconteceu com a humanidade.

Tod Williams procura sustentar essa atmosfera de incerteza durante boa parte da narrativa. Nem todas as respostas são entregues ao espectador. Em alguns momentos, essa escolha fortalece o clima de ameaça permanente. Em outros, provoca a sensação de que determinadas ideias poderiam ter sido desenvolvidas com mais profundidade.

John Cusack assume a maior parte do peso dramático da história. Seu personagem está sempre dividido entre a necessidade de permanecer vivo e a vontade de reencontrar a família. Samuel L. Jackson traz segurança para as cenas em que aparece. Seu Tom McCourt funciona como uma voz de experiência em meio ao caos. Isabelle Fuhrman, por sua vez, oferece uma interpretação que combina fragilidade e coragem, características importantes para que Alice não se torne apenas uma acompanhante de viagem.

Paralelo com a realidade atual

Há também um elemento curioso que atravessa todo o filme. Stephen King escreveu a obra em um período em que a dependência dos celulares crescia em ritmo acelerado. Vista hoje, a premissa parece até mais atual do que em seu lançamento. A ideia de uma sociedade completamente conectada por dispositivos eletrônicos tornou-se ainda mais presente na vida cotidiana.

Isso não significa que “Conexão Mortal” seja uma reflexão profunda sobre tecnologia. O foco principal permanece na sobrevivência. O que realmente move a narrativa é a busca de Clay por respostas e pela possibilidade de rever aqueles que ama. A ficção científica aparece como ponto de partida para uma história que, acima de tudo, fala sobre pessoas tentando preservar vínculos quando todas as estruturas ao redor deixam de existir.

“Conexão Mortal” mantém interesse ao transformar um objeto comum em fonte permanente de insegurança. O filme constrói um cenário em que ninguém sabe exatamente quem continua sendo humano, quem foi afetado pelo sinal e quanto tempo ainda resta para que qualquer tentativa de reencontro se torne impossível.