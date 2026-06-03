Jacob Elordi aparece em um drama real no Prime Video que divide o público entre lágrimas e incômodo

Há filmes que chegam com uma vantagem difícil de ignorar: a força de uma história real. “2 Corações” nasce desse lugar, apoiado em amor, perda e doação de órgãos, três elementos que, combinados, já seriam suficientes para sustentar um drama de impacto. O problema é que o longa dirigido por Lance Hool parece não confiar plenamente nessa matéria-prima. Em vez de deixar os acontecimentos dramatizados respirarem, a narrativa insiste em conduzir cada reação, reforçar cada virada e preparar cada emoção com antecedência. O resultado não é frio, porque o assunto dificilmente permitiria isso. Mas também não alcança a intensidade que a própria história parecia prometer.

O filme acompanha duas relações em tempos e espaços diferentes. Leslie e Jorge se conhecem durante um voo, enquanto Chris, estudante universitário vivido por Jacob Elordi, se apaixona por Sam, interpretada por Tiera Skovbye. A montagem alterna essas trajetórias até revelar a ligação entre elas, construindo o drama em torno de acaso, doença, família e generosidade. É uma premissa de apelo imediato, mas também exige cuidado. Quando uma história lida com sofrimento real, o risco não está em emocionar, e sim em transformar a emoção em procedimento. “2 Corações” cruza essa linha mais de uma vez.

Emoção conduzida

A estrutura paralela é o principal mecanismo do roteiro. Em tese, o diálogo entre os dois casais poderia ampliar a percepção de destino e criar contraste entre juventude e maturidade, paixão inicial e compromisso, descoberta e permanência. Há uma ideia dramática forte nesse espelhamento. Na prática, porém, a engrenagem fica exposta demais. As cenas nem sempre parecem interessadas em observar os personagens em suas contradições; muitas vezes funcionam como degraus para a próxima revelação emocional. O filme sabe onde quer chegar, mas essa certeza excessiva tira parte da vida que poderia surgir no caminho.

Ainda assim, “2 Corações” não é incapaz de envolver. Seria injusto negar a força humana de seu tema, sobretudo quando a doação de órgãos passa a ocupar o centro do drama. A possibilidade de uma perda abrir caminho para outras vidas carrega uma potência que atravessa as limitações do roteiro. O longa se apoia nesse impacto, e há momentos em que a comoção acontece quase apesar da condução. Mas a relevância do assunto não resolve, sozinha, a fragilidade da construção cinematográfica. Uma história verdadeira pode tocar o público; um filme precisa fazer algo com essa verdade. Aqui, muitas escolhas seguem pelo caminho mais previsível.

O elenco trabalha dentro de papéis bastante definidos. Jacob Elordi dá a Chris uma presença solar, compatível com a ideia de juventude, impulso e descoberta, mas o personagem raramente escapa da função que o roteiro lhe reserva. Tiera Skovbye, como Sam, sustenta a delicadeza da relação sem conseguir romper os limites de uma dinâmica romântica desenhada de forma convencional. Adan Canto e Radha Mitchell, nos papéis de Jorge e Leslie, carregam a parte mais adulta da narrativa, ligada a decisões, fragilidades e permanência afetiva. O problema não está exatamente nas atuações, mas na maneira como o filme reduz quase todos a posições emocionais muito claras. Cada personagem parece existir para cumprir uma etapa do efeito pretendido.

O limite do melodrama

O melodrama não deveria ser tratado como defeito automático. O cinema já mostrou inúmeras vezes que coincidências, perdas, paixões e reviravoltas podem render grandes filmes quando existe precisão de olhar. A questão, em “2 Corações”, é outra. O longa não apenas aposta na comoção; ele a explica, a embala e a antecipa. A música, a montagem e a organização das revelações parecem avisar ao público quando a emoção deve chegar. Falta espaço para hesitação, para silêncio, para uma tristeza menos guiada. O filme teme a pausa, e esse medo empobrece justamente os momentos que pediam mais confiança.

Também pesa a forma como a narrativa lida com a ideia de destino. A conexão entre as histórias é o grande recurso dramático do roteiro, mas o filme prefere tratá-la como uma resposta confortadora, quase uma ordenação luminosa da dor. Havia ali a chance de encarar com mais densidade o acaso, a morte e a sobrevivência, sem transformar tudo em mensagem edificante. “2 Corações” escolhe outro caminho. Quer consolar antes de investigar. Quer inspirar antes de incomodar. Para parte do público, essa escolha pode funcionar, especialmente dentro da chave do drama romântico inspiracional. Para uma leitura crítica, ela limita o alcance da obra.

A relação com a história real torna essa avaliação mais delicada. Não faz sentido olhar para “2 Corações” com cinismo, como se a emoção provocada pelo tema fosse ilegítima. Ela não é. A doação de órgãos, o impacto sobre as famílias e a possibilidade concreta de continuidade da vida são assuntos fortes, humanos e difíceis. O incômodo está em perceber que o filme simplifica essa complexidade para chegar a um efeito mais direto. A dor aparece organizada, a perda ganha contorno de lição, e a generosidade é tratada como ponto de chegada de uma construção dramática muito arredondada. Falta aspereza. Falta dúvida. Falta a sensação de que aquelas vidas poderiam escapar um pouco do desenho previsto.

Por isso, “2 Corações” acaba sendo mais forte pelo que representa fora da tela do que pelo que realiza como cinema. A história que inspira o filme é maior do que o próprio filme. Existe ali um núcleo humano potente, capaz de tocar espectadores dispostos a aceitar sua proposta sentimental sem muita resistência. Mas a força do assunto não transforma previsibilidade em delicadeza, nem excesso em profundidade. O longa emociona em alguns momentos, só que essa emoção vem menos da precisão da direção ou do roteiro e mais do peso natural da situação retratada.

No saldo, “2 Corações” é sincero em intenção e limitado em resultado. Tem bons motivos para existir, encontra alguma verdade no tema e pode cumprir seu papel para quem procura um drama de adesão emocional imediata. Como cinema, porém, deixa a sensação de que confiou pouco no próprio material. A comoção chega pronta demais, guiada demais, protegida demais de qualquer ambiguidade. O filme quer tocar o coração, e às vezes toca. Mas, quando tudo é tão cuidadosamente apontado, sobra pouco espaço para que a emoção encontre seu próprio caminho.