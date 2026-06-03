Toni Servillo encara os pecados do poder em suspense político disponível no Prime Video

Há filmes que anunciam um suspense e, aos poucos, deixam claro que estão interessados em outra coisa. “As Confissões” é um deles. Roberto Andò parte de uma morte misteriosa durante uma reunião reservada de autoridades econômicas internacionais, mas não parece seduzido apenas pela pergunta mais imediata da trama. O que está em jogo não é só a descoberta de uma culpa criminal, e sim a exposição de uma culpa mais difusa, menos fácil de nomear, ligada ao modo como o poder se protege, se justifica e se esconde atrás de uma linguagem técnica.

Essa escolha dá ao filme seu traço mais interessante e também sua limitação mais visível. “As Confissões” tem uma premissa forte: Roberto Salus, monge vivido por Toni Servillo, é chamado para um encontro de ministros e figuras ligadas ao poder financeiro em um hotel luxuoso na costa do Báltico. A reunião, fechada e carregada de protocolos, discute decisões de grande impacto. A presença do religioso naquele ambiente não combina com nada ao redor. Ele não fala como os outros, não reage como os outros, não negocia como os outros. E, por isso mesmo, passa a incomodar.

O filme cresce quando entende esse incômodo como matéria dramática. Salus não entra na história como herói disposto a denunciar o sistema, nem como investigador improvisado. Sua força é menos direta. Ele escuta, observa, guarda. Em um espaço onde todos parecem treinados para controlar versões, calcular consequências e medir cada palavra, a reserva do monge vira uma falha no mecanismo. O poder sabe lidar com adversários, acordos e ameaças. Tem mais dificuldade diante de alguém que simplesmente não se oferece ao jogo.

O peso do silêncio

A melhor ideia de “As Confissões” está na oposição entre dois segredos. De um lado, há o segredo da confissão, ligado à culpa individual e a uma responsabilidade que não depende de cargo, função pública ou conveniência política. De outro, há o segredo institucional, aquele que protege decisões tomadas em salas fechadas, longe das pessoas que serão afetadas por elas. O filme encontra seu eixo quando coloca essas duas lógicas frente a frente, sem transformar o monge em porta-voz óbvio de uma moral superior.

Toni Servillo sustenta essa ambiguidade com uma atuação econômica e firme. Seu Roberto Salus tem serenidade, mas não é dócil; tem calma, mas não parece ingênuo. O ator trabalha com pausas, olhares e pequenos deslocamentos de expressão, o bastante para sugerir que o personagem sabe mais do que diz, embora o filme evite reduzi-lo a um cofre de informações. Em volta dele, os representantes do poder se agitam, perguntam, suspeitam, tentam enquadrar sua presença em algum tipo de utilidade. Salus resiste porque não transforma tudo em instrumento.

É aí que o silêncio deixa de ser apenas recurso atmosférico. Em “As Confissões”, calar pode ser uma forma de enfrentar. Não por rebeldia teatral, mas por recusa. O monge não participa da lógica que domina aquele hotel: a administração do dano, a preservação de imagem, a decisão sem transparência. O filme não precisa dizer isso de modo frontal o tempo inteiro, embora às vezes chegue perto demais de sublinhar sua tese. Quando confia na tensão entre corpos, espaços e palavras retidas, funciona melhor.

A encenação ajuda a fixar essa sensação de mundo blindado. O hotel não surge apenas como cenário elegante. Ele parece uma bolha, um território apartado, protegido por formalidades e por uma cordialidade fria. As conversas têm algo de polido e ameaçador ao mesmo tempo. O luxo pesa menos pelo brilho do que pela distância que cria. Ali, a crise não entra pela porta da frente; aparece como ruído, suspeita, fissura na superfície de uma reunião que gostaria de continuar parecendo racional e necessária.

A tensão que falta

O problema é que “As Confissões” nem sempre encontra uma dramaturgia tão forte quanto sua ideia central. Há momentos em que os personagens parecem mais próximos de posições em um debate do que de pessoas pressionadas por dilemas concretos. O economista, o ministro, o representante institucional, o religioso: a composição é clara, talvez clara demais. Andò quer construir uma alegoria sobre o poder financeiro e sua falta de responsabilidade moral, mas a nitidez dessa alegoria às vezes reduz a imprevisibilidade das cenas.

Isso afeta especialmente o lado de suspense. A morte que movimenta a trama é importante, mas raramente tem a força de um mistério capaz de reorganizar o filme por dentro. Interessa mais pelo mal-estar que provoca do que pela investigação em si. Essa escolha é coerente com a proposta, só que deixa alguns trechos em uma zona intermediária: o filme não quer ser um thriller convencional, mas também não aprofunda todos os conflitos dramáticos que poderiam substituir essa engrenagem. Em certos momentos, a atmosfera segura mais do que a progressão.

Ainda assim, seria injusto cobrar de “As Confissões” a energia de um filme de perseguição ou de reviravoltas. Seu ritmo é outro, mais seco, mais concentrado em pequenas alterações de poder dentro de ambientes fechados. O que se observa é a tentativa de manter uma tensão moral em vez de uma tensão puramente narrativa. O resultado oscila. Quando essa contenção produz desconforto, o filme ganha densidade. Quando vira solenidade, perde temperatura.

A relação entre fé e mercado também poderia escapar um pouco mais das oposições previsíveis. O filme é mais instigante quando sugere que a culpa circula por aquele ambiente sem precisar ser nomeada. É menos forte quando organiza tudo em polos muito reconhecíveis: espiritualidade de um lado, tecnocracia do outro; silêncio ético de um lado, manipulação política do outro. A crítica ao poder econômico é pertinente, mas ficaria mais aguda se alguns personagens tivessem contradições menos funcionais.

Mesmo assim, “As Confissões” mantém interesse porque não transforma sua irregularidade em vazio. Há um incômodo real atravessando o filme. A pergunta que permanece não é apenas o que aconteceu na noite da morte, mas por que aquela reunião, aquele grupo e aquele ambiente parecem tão incapazes de lidar com uma noção simples de responsabilidade. O segredo religioso, protegido por uma regra que não pertence ao mundo dos negócios, desorganiza um sistema acostumado a comprar tempo, controlar danos e reescrever versões.

Essa é a melhor provocação do filme. O poder ali não é mostrado como caricatura histérica, mas como uma máquina de normalidade. Pessoas bem vestidas, discursos moderados, salas discretas, decisões imensas. Contra essa normalidade, Salus não oferece espetáculo. Oferece limite. E talvez por isso seja tão ameaçador para os demais: ele não está à venda, não parece intimidado e não aceita que toda verdade precise virar documento, vantagem ou arma.

“As Confissões” não é um suspense plenamente realizado. Também não é um drama político inteiramente preciso. Mas tem uma ideia forte, uma atmosfera consistente e uma presença central capaz de sustentar suas partes menos vivas. Roberto Andò faz um filme irregular, às vezes rígido, porém atento a uma questão que continua incômoda: o que resta da culpa quando as decisões mais graves são protegidas por linguagem técnica e distância institucional? A resposta não vem em forma de revelação explosiva. Vem no rosto contido de Toni Servillo, na recusa em ceder ao barulho dos outros. Nesse silêncio, o filme encontra seu melhor argumento.