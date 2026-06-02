Robert De Niro, Jamie Foxx e Scott Eastwood se encontram em suspense de ação que chega ao Prime Video

“Soldado de Chumbo” começa com um conflito dramático que poderia render um thriller mais duro, mais tenso e menos convencional. O filme de Brad Furman olha para veteranos de guerra marcados por traumas, afastados da vida civil e atraídos por uma promessa de pertencimento. Há força nesse ponto de partida. Homens treinados para obedecer, lutar e sobreviver encontram abrigo em uma comunidade que parece entender suas dores, mas também sabe usá-las como instrumento de controle. O longa percebe a potência desse material, só que não consegue transformá-la em cinema com a mesma intensidade.

A história acompanha Nash Cavanaugh, interpretado por Scott Eastwood, um ex-soldado chamado para uma missão que o obriga a voltar a um passado mal resolvido. Ele precisa se aproximar novamente do território comandado por Bokushi, líder vivido por Jamie Foxx, figura que reúne veteranos em torno de uma doutrina de disciplina, propósito e devoção. Robert De Niro aparece como Emmanuel Ashburn, agente experiente envolvido na operação. Com esses elementos, “Soldado de Chumbo” tenta costurar infiltração, trauma militar, culto armado e ação. O material é promissor. A costura, nem tanto.

O filme sofre porque trata temas fortes com uma construção instável demais. Em vez de deixar a tensão crescer, alterna lembranças, explicações, deslocamentos e confrontos sem encontrar um ritmo firme. A gravidade do assunto está sempre anunciada, mas nem sempre encarnada. Há uma diferença grande entre um thriller que trabalha o desconforto e um thriller que apenas sinaliza que deseja ser sombrio. “Soldado de Chumbo” fica muitas vezes preso nessa segunda posição.

O culto da dor

O melhor do filme está na ideia de que a violência não nasce apenas do treinamento militar ou da arma em punho. Ela também pode nascer do abandono, da solidão, da dificuldade de voltar para casa e da necessidade de pertencer a alguma coisa. Bokushi se apresenta como alguém capaz de oferecer ordem a homens emocionalmente partidos. Seu poder não depende só da ameaça. Depende de discurso, ritual, disciplina e promessa de sentido. Nesse ponto, “Soldado de Chumbo” toca em algo mais interessante do que a ação comum costuma explorar: um culto se torna perigoso quando transforma dor em identidade.

Essa percepção, porém, fica mais sugerida do que desenvolvida. O filme aponta para manipulação psicológica, masculinidade ferida e fanatismo armado, mas raramente se detém nos mecanismos dessa adesão. Entende-se que Bokushi é perigoso. Entende-se que seus seguidores são treinados, vulneráveis e devotos. Ainda assim, falta clareza dramática para mostrar como a dor individual vira obediência coletiva. O culto deveria ser o centro mais inquietante da narrativa. Muitas vezes, acaba funcionando como cenário de ameaça.

Jamie Foxx tenta ocupar esse vazio com uma atuação de presença forte e gestos calculadamente estranhos. Seu Bokushi é o personagem mais chamativo do filme, alguém que mistura liderança espiritual, comando militar e teatralidade. Há momentos em que essa composição sugere um antagonista menos óbvio do que o vilão funcional de um filme de ação. Mas a performance fica presa a um roteiro que não lhe oferece densidade suficiente. O personagem surge cercado de aura e mistério, mas o filme não sustenta plenamente o fascínio que ele deveria exercer sobre os outros.

Scott Eastwood, como Nash, carrega o eixo emocional da trama. Seu personagem vive entre culpa, memória e retorno forçado ao lugar da ferida, e o ator funciona melhor quando aposta na contenção. A rigidez combina com a ideia de um homem treinado para suportar mais do que consegue elaborar. O problema é que o filme insiste tanto em fragmentar sua dor por meio de lembranças e sinais de trauma que acaba enfraquecendo o personagem. Nash parece assombrado, mas nem sempre parece complexo. Falta ao roteiro transformar seu passado em conflito vivo, não apenas em informação dramática.

Ação sem pulso

O elenco de apoio reforça a sensação de desperdício. Robert De Niro empresta peso imediato a qualquer cena, mas Emmanuel Ashburn é mais uma função dentro da engrenagem do que um personagem com presença própria. Sua participação sugere autoridade, experiência e desgaste, mas o filme explora pouco essas possibilidades. John Leguizamo, dentro do conjunto, também aparece limitado por uma estrutura que reúne nomes fortes sem oferecer a eles material à altura. “Soldado de Chumbo” tem atores capazes de adensar o drama, mas raramente lhes dá espaço para isso.

A dificuldade maior está na forma. A montagem fragmentada, os flashbacks e a narração procuram traduzir uma mente ferida, atravessada por culpa e memória. A intenção é compreensível. O problema é que desordem não é, por si só, subjetividade. Quando o filme embaralha demais as informações, a experiência não se torna necessariamente mais psicológica; torna-se menos precisa. O espectador percebe a tentativa de criar instabilidade, mas essa instabilidade raramente ganha força expressiva. Falta controle de ritmo. Falta tensão acumulada. Falta fazer cada retorno ao passado pesar de fato no presente.

Nas cenas de ação, a limitação aparece por outro caminho. O filme reúne soldados, armas, operações e confrontos, mas poucas sequências deixam marca. A ação deveria nascer do conflito moral e emocional, como consequência de um mundo em que a guerra continua agindo sobre os corpos muito depois do campo de batalha. Em vez disso, muitas passagens parecem cumprir uma obrigação do gênero. Há deslocamento, ameaça e explosão de violência, mas pouca urgência dramática. O perigo está na tela, só que nem sempre alcança quem assiste.

Essa fragilidade compromete a ambição de “Soldado de Chumbo”. O longa quer tratar de trauma, fanatismo e manipulação de veteranos, mas com frequência reduz essas questões a combustível para um thriller convencional. Não é que o filme precisasse abandonar a ação para ganhar seriedade. O cinema de gênero pode lidar com temas espinhosos sem perder força popular. O problema é que, aqui, a ação não aprofunda o drama, e o drama não sustenta a ação. As duas frentes caminham lado a lado, sem se fortalecerem.

Ainda assim, “Soldado de Chumbo” não é um filme sem interesse. Sua premissa resiste. A ideia de um líder messiânico que transforma veteranos vulneráveis em força armada tem potência política e psicológica. A presença de Jamie Foxx cria algum atrito. A figura silenciosa de Scott Eastwood combina com a imagem de um homem treinado para engolir o próprio colapso. Em outra versão, esses elementos talvez formassem um thriller sombrio sobre a fabricação da obediência e o comércio emocional da redenção.

O que chega à tela, porém, é mais irregular do que provocador. Brad Furman reúne uma premissa promissora, atores reconhecíveis e um conflito atual, mas não encontra a liga necessária para transformar tudo isso em tensão cinematográfica. “Soldado de Chumbo” mira alto ao aproximar trauma militar, culto armado e manipulação emocional. Acerta ao escolher um terreno fértil. Erra ao atravessá-lo com uma narrativa dispersa, personagens subaproveitados e ação de pouco peso. Fica a impressão de um filme que entende a gravidade do assunto, mas não sabe como sustentá-la sem se perder no próprio ruído.