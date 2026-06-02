Ficção científica com Patrick Wilson que vai fazer todas as suas crenças se despedaçarem, no Prime Video

Em “Moonfall: Ameaça Lunar”, ficção científica lançada em 2022 e dirigida por Roland Emmerich, a Lua sai de sua órbita e passa a ameaçar a Terra, obrigando a NASA, militares e antigos astronautas a enfrentar uma catástrofe que começa no espaço, mas logo chega às famílias, às ruas e aos centros de poder.

Logo na abertura, o filme volta a 2011 para apresentar Brian Harper (Patrick Wilson), Jocinda “Jo” Fowler (Halle Berry) e Alan Marcus (Frank Fiola) durante uma missão de reparo em um satélite. O trabalho parecia mais uma operação espacial de rotina, até que um enxame misterioso ataca a nave, mata Alan, deixa Jo inconsciente e faz Brian retornar sozinho com uma história difícil de sustentar. Ele sobrevive, pousa a nave danificada e tenta explicar o que viu. A NASA, porém, trata seu relato como erro humano. Brian perde prestígio, carreira e credibilidade, enquanto a instituição arquiva o assunto com a discrição típica de quem sabe que certas perguntas custam caro.

Tempo depois

Dez anos depois, a crise volta pela porta dos fundos. KC Houseman (John Bradley), um teórico da conspiração que acredita que a Lua seja uma megaestrutura artificial, acessa um telescópio de pesquisa e percebe que o satélite natural está se aproximando da Terra. Ele tenta avisar Brian, mas é difícil convencer o mundo quando seu currículo parece escrito para uma mesa de podcast sobre apocalipse, gatos e segredos da NASA. Ainda assim, KC acerta onde muita gente importante falha. A Lua realmente está fora do lugar, e o planeta começa a sentir os efeitos dessa aproximação.

Jo, agora vice-diretora da NASA, assume uma posição delicada. Ela precisa lidar com cientistas, militares, autoridades políticas e uma população em pânico, enquanto os sinais de colapso se tornam cada vez mais visíveis. Uma missão é enviada para investigar a anomalia lunar, mas o mesmo enxame que destruiu a carreira de Brian ataca novamente. A tentativa fracassa, astronautas morrem e a agência perde tempo, gente e margem de ação. O problema deixa de ser uma hipótese incômoda e passa a ser uma ameaça mundial.

A partir daí, “Moonfall: Ameaça Lunar” abraça sem cerimônia o tipo de espetáculo que Roland Emmerich conhece bem. A gravidade enlouquece, mares avançam, cidades sofrem, destroços atravessam o céu e pessoas comuns tentam seguir por estradas que já não obedecem às regras conhecidas da física. O filme não busca sobriedade científica. Sua aposta está na urgência, no exagero e naquela estranha satisfação de ver personagens levando a sério uma premissa que, em outras mãos, poderia virar piada involuntária.

Mistérios e segredos

Enquanto Jo tenta recuperar alguma autoridade dentro da NASA, Brian é chamado de volta ao centro da crise. Ele carrega o peso de ter sido desacreditado por anos, mas também é uma das poucas pessoas que viu o enxame de perto e sobreviveu. Patrick Wilson interpreta Brian como um homem cansado de pedir que acreditem nele. Halle Berry dá a Jo uma mistura de competência, culpa e pressa, porque sua personagem sabe que cada hora perdida aumenta o número de mortos. John Bradley, por sua vez, transforma KC em uma figura quase cômica, mas nunca inútil. Ele fala demais, entra em pânico com facilidade e, ainda assim, segue sendo essencial para que a verdade chegue onde precisa chegar.

O roteiro também inclui uma camada de segredo institucional. Jo procura Holdenfield (Donald Sutherland), antigo funcionário da NASA, e descobre que a agência escondia informações sobre a Lua desde as missões Apollo. A revelação empurra o filme para um terreno ainda mais delirante, envolvendo apagões de rádio, sinais luminosos na superfície lunar, projetos militares abandonados e um pulso eletromagnético capaz de atingir o enxame. É muita coisa, sem dúvida. Emmerich sabe disso e parece se divertir com a própria falta de modéstia. O espectador que compra a proposta ganha uma aventura barulhenta, absurda e curiosamente sincera em sua vontade de entreter.

Na Terra, o núcleo familiar tenta dar algum peso humano ao fim do mundo. Sonny Harper (Charlie Plummer), filho de Brian, precisa atravessar uma paisagem cada vez mais perigosa ao lado de Jimmy Fowler (Azriel Dalman), filho de Jo, e Michelle (Kelly Yu), cuidadora do menino. Eles encontram Brenda (Carolina Bartczak), ex-mulher de Brian, seu marido Tom (Michael Peña) e outros familiares, enquanto buscam abrigo nas montanhas do Colorado. Essa parte do filme alterna momentos de tensão, correria e sacrifício, mostrando que a catástrofe não atinge apenas astronautas em trajes especiais, mas também gente tentando proteger crianças, economizar oxigênio e fugir de estranhos armados.

Quando Brian, Jo e KC partem com o ônibus espacial Endeavour, retirado de um museu, o filme assume de vez sua vocação para o impossível. A nave decola em meio ao caos, usando a força gravitacional da própria Lua enquanto um tsunami destrói a Base Aérea de Vandenberg. É o tipo de sequência que exige do público menos cobrança científica e mais disposição para aceitar o contrato proposto. Emmerich entrega escala, velocidade e perigo permanente. Nem tudo convence, mas quase tudo se move com energia suficiente para impedir que a história fique parada.

Reviravolta espacial

Os personagens entram na Lua e descobrem que ela não é apenas uma esfera rochosa. O interior revela uma estrutura gigantesca, alimentada por uma anã branca, ligada a uma civilização ancestral e a uma inteligência artificial rebelada. A explicação é grandiosa, quase desavergonhada, e leva o filme para uma mitologia espacial que mistura origem da humanidade, tecnologia avançada e ameaça autônoma. Brian passa a compreender que a queda da Lua envolve uma guerra antiga, enquanto KC e Jo precisam agir antes que o enxame termine de drenar a energia da estrutura.

“Moonfall: Ameaça Lunar” é irregular, excessivo e muitas vezes implausível, mas raramente é tímido. O filme trabalha melhor quando aceita sua natureza de aventura catástrofe, colocando personagens pressionados por prazos, falhas técnicas, ordens militares e laços familiares. O drama nem sempre tem a força desejada, e algumas explicações parecem disputar espaço com o barulho das destruições. Ainda assim, há prazer em ver uma produção tão empenhada em levar o absurdo até as últimas consequências, sem pedir desculpas a cada curva.

Roland Emmerich entrega um espetáculo de ficção científica feito para quem aceita Lua caindo, ônibus espacial de museu voltando à ativa, conspiração lunar, pânico global e John Bradley tentando salvar o mundo com a convicção de quem sempre soube que estava certo. “Moonfall: Ameaça Lunar” pode não convencer quem procura realismo, mas oferece uma diversão robusta para quem gosta de catástrofes monumentais, heróis improváveis e soluções que só parecem possíveis dentro de um blockbuster disposto a gastar tudo antes que a órbita desabe.