Florence Pugh e Andrew Garfield estrelam romance no Telecine que encara o amor sem idealização

Em “Todo Tempo que Temos”, Almut (Florence Pugh) e Tobias (Andrew Garfield) se cruzam de maneira inesperada, cada um carregando um tipo diferente de bagagem emocional, e o que nasce dali avança rápido até se tornar algo sério o bastante para ser ameaçado por uma verdade que não foi dita. Almut é uma chefe de cozinha que vive no limite entre o controle e o improviso, alguém que decide rápido e não pede desculpas por isso. Tobias, recém-divorciado, opera no sentido contrário: pensa demais, revisa escolhas e tenta evitar qualquer passo que possa levá-lo de volta ao mesmo lugar de antes.

Quando eles começam a sair juntos, essa diferença não é um problema imediato, mas ela estabelece o ritmo da relação desde o início. Ele tenta organizar o caos dela; ela bagunça a rigidez dele. E, curiosamente, funciona. Os primeiros encontros evoluem sem muito cálculo. Eles passam de conversas casuais para uma convivência mais constante, como quem testa um terreno sem mapear todos os riscos. Almut não vê sentido em desacelerar algo que parece dar certo, enquanto Tobias, mesmo cauteloso, aceita avançar. Esse acordo silencioso permite que o relacionamento cresça com rapidez, criando uma sensação de estabilidade que, na prática, ainda está sendo construída.

Com o tempo, o que era espontâneo vira rotina. Eles dividem espaço, ajustam horários, discutem tarefas domésticas e, aos poucos, começam a pensar em algo maior que apenas dois indivíduos compartilhando dias bons. A ideia de família surge não como plano distante, mas como extensão natural do que já existe. Só que esse avanço cobra um preço: quanto mais a relação se estrutura, menos espaço existe para zonas cinzentas.

E é exatamente nesse ponto que o filme muda de direção.

O segredo

Um segredo guardado por Almut começa a interferir na dinâmica do casal. Não se trata apenas da revelação em si, mas do fato de ela ter sido adiada por tanto tempo. Tobias, que já vinha tentando construir uma base segura, se vê diante de uma informação que altera completamente sua percepção do relacionamento. Ele não explode, não dramatiza além do necessário, mas muda a forma como escuta, pergunta e reage. E isso é suficiente para deslocar tudo.

Almut, por outro lado, não recua facilmente. Ela tenta explicar suas razões, justificar o silêncio e manter o que já foi construído. Mas há uma diferença entre explicar e reparar, e o filme deixa isso claro sem precisar sublinhar. A cada conversa, a confiança passa a ser negociada como algo concreto, quase palpável, que pode aumentar ou diminuir dependendo do que é dito ou omitido.

Há um momento específico em que os dois tentam retomar uma normalidade improvisada, inclusive com situações que flertam com o humor, pequenas tentativas de agir como se nada tivesse mudado. Mas a leveza já não tem o mesmo efeito. O que antes resolvia conflitos agora apenas disfarça o problema por alguns instantes. E quando o silêncio volta, ele pesa mais do que antes.

Sem palco para a dor

O interessante é que o filme não transforma essa crise em espetáculo. O que existe são decisões cotidianas que passam a ter consequências maiores: continuar ou não, confiar ou não, insistir ou recuar. Tobias começa a medir o quanto está disposto a aceitar, enquanto Almut tenta recuperar um espaço que já não controla completamente.

Essa tensão se prolonga sem pressa. Crowley opta por não encurtar o caminho, o que pode frustrar quem espera soluções rápidas, mas recompensa quem acompanha o processo com atenção. Nos momentos finais, o que está em jogo não é apenas o amor, mas a capacidade de sustentá-lo depois que ele deixa de ser simples. Almut e Tobias não são mais aqueles dois desconhecidos que se encontraram por acaso; agora, eles carregam história, erros e expectativas. E isso muda tudo.