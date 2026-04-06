Suspense instigante com Daisy Ridley que vai manter seus olhos fixos na TV, no Prime Video

Em “A Filha do Rei do Pântano”, dirigido por Neil Burger, acompanhamos Helena Pelletier (Daisy Ridley), uma mulher que vive nos Estados Unidos, no presente, tentando proteger a família de um passado que nunca deixou de existir, e que volta à tona quando seu pai, um criminoso que a manteve isolada na infância, reaparece ligado a um novo caso.

Helena parece ter tudo sob controle. Ela trabalha, cuida das filhas, mantém um casamento estável e administra a rotina com a eficiência de quem aprendeu cedo a prever problemas. Só que essa organização tem um motivo: esconder a própria origem. Filha de uma mulher sequestrada ainda adolescente, ela cresceu em cativeiro, sob a tutela de um homem que transformou o isolamento em regra e a sobrevivência em método. Quando conseguiu sair desse ambiente, Helena fez o que muita gente faria: cortou o passado e construiu outra vida, com novos vínculos e novas regras.

O problema é que o passado não aceita bem esse tipo de corte limpo. Quando surge a notícia de que seu pai biológico voltou a circular após um crime, Helena entende rapidamente o que isso significa. Não é só uma lembrança incômoda ou um trauma mal resolvido. É uma ameaça concreta, com potencial de alcançar sua casa, seu marido e, principalmente, suas filhas. E aqui o filme não perde tempo com rodeios: ela decide agir antes que alguém bata à sua porta.

Essa decisão muda tudo. Helena não confia totalmente nas autoridades, não explica tudo ao marido e não pede ajuda de forma aberta. Ela prefere fazer o que sabe: observar, rastrear, antecipar. As habilidades que aprendeu no pior contexto possível agora viram ferramenta. E há algo de desconcertante nisso, o que foi construído como mecanismo de controle, agora vira recurso de defesa. É quase irônico, se não fosse tão tenso.

Enquanto avança na busca, Helena precisa lidar com um obstáculo que não aparece em forma de perseguição direta, mas como um tipo de presença constante. O pai, vivido por Ben Mendelsohn, não é um vilão que grita ou se expõe. Ele é alguém que entende o território, que sabe quando aparecer e, principalmente, quando desaparecer. Isso transforma o confronto em algo mais psicológico do que físico. Não é sobre quem ataca primeiro, mas sobre quem consegue prever o próximo movimento.

Ao mesmo tempo, a ausência de Helena começa a pesar dentro de casa. O marido percebe que há algo errado, mas não tem acesso à história completa. Isso cria uma tensão doméstica que o filme usa bem, sem exageros. Ninguém aqui está confortável, e ninguém tem todas as informações. Brooklynn Prince, como uma das filhas, representa esse ponto frágil que Helena tenta proteger à distância, mesmo sabendo que distância, nesse caso, pode ser um risco.

Há momentos em que Helena claramente percebe que está andando em uma linha estreita demais. Ela precisa continuar avançando, porque parar significa dar vantagem ao pai. Mas continuar também significa se expor. E o filme trabalha bem essa sensação de escolha ruim entre duas opções igualmente perigosas. Não há decisão limpa, apenas decisões possíveis.

Reencontro

O reencontro entre pai e filha não é tratado como um grande espetáculo, mas como algo inevitável. Quando acontece, carrega mais história do que ação. Ele não precisa dizer muito para deixar claro que ainda se vê como alguém no controle. E ela, por sua vez, não reage com heroísmo automático. Há cálculo, hesitação e uma tentativa constante de não repetir o que viveu. Esse equilíbrio entre confronto e contenção é o que sustenta a tensão até o fim.

“A Filha do Rei do Pântano” funciona melhor quando foca nessas escolhas práticas, nessas pequenas decisões que acumulam consequência. Não é um filme interessado em discursos grandiosos ou reviravoltas mirabolantes. Ele aposta mais no incômodo de ver alguém lidar com algo que nunca foi realmente resolvido. E faz isso com um ritmo que respeita o tempo das ações, sem pressa, mas também sem distrações.

Não é só a história de uma caçada, mas de alguém tentando definir até onde o passado pode ir. Helena não está apenas atrás do pai. Ela está tentando estabelecer um limite claro entre quem ela foi e quem decidiu ser. E isso, mais do que qualquer perseguição, é o que realmente está em jogo.