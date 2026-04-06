Thriller de ação para viciados em adrenalina acaba de chegar na Netflix

Há um momento, em qualquer operação clandestina, em que obedecer cegamente deixa de ser uma garantia de sucesso e passa a ser um risco calculado, e é exatamente aí que a história começa a se complicar. Em “Operação Inferno”, dirigido por Tony Giglio, acompanhamos Mercy Callo (Jon Foo), um agente de operações secretas que entra em cena com uma missão aparentemente simples: invadir um bordel, capturar um suspeito e encerrar o problema ali mesmo. O alvo carrega um pen drive com informações sensíveis, e a ordem é direta, quase burocrática na sua frieza. Mas Mercy faz algo que esse tipo de operação não costuma tolerar: ele hesita.

O homem está rendido, sob controle, e Mercy percebe que há mais em jogo do que aquele dispositivo sugere. Em vez de executar o prisioneiro, ele segura o gatilho. Essa escolha, que poderia parecer pequena no momento, muda completamente o rumo da missão. A partir daí, o que era uma operação de captura vira um problema maior, mais difuso e, principalmente, mais perigoso.

Evolução da operação

O tempo passa e a investigação ganha outra escala. Surge o nome de Rudolph Martin (Falk Hentschel), um criminoso escorregadio ligado a uma possível ameaça terrorista de grandes proporções. A missão é reaberta, ampliada e, como acontece nesses casos, mais gente passa a dar ordens — e menos margem existe para questionamentos. Mercy, que já carregava a marca da desobediência, agora precisa provar que sua intuição não foi um erro.

Para localizar Martin, a equipe chega a um novo cenário: uma prisão chechena administrada por Ivan Rudovsky (Vinnie Jones), um sujeito que não parece interessado em protocolos internacionais ou direitos básicos. O lugar não é apenas um presídio, mas uma estrutura vertical que se aprofunda vários níveis abaixo da terra, como se cada andar fosse um passo a mais para longe de qualquer tipo de controle externo.

Com o apoio remoto de Natalie Meyers (Joanne Kelly), especialista em inteligência global, Mercy e sua equipe tentam infiltrar o local. Só que o plano desanda rápido. A prisão não é um espaço onde você entra, cumpre sua tarefa e sai discretamente. Ela reage. E reage com força.

A equipe é localizada, emboscada e eliminada. De repente, Mercy deixa de ser parte de um grupo e passa a ser o último homem em pé. Isolado, sem comunicação eficiente com o exterior e cercado por guardas e detentos que não têm absolutamente nada a perder, ele precisa se adaptar. Não há mais plano elaborado, apenas decisões rápidas para continuar vivo.

E é nesse ponto que o filme realmente encontra seu ritmo. Mercy circula pelos níveis da prisão tentando encontrar Rudolph Martin enquanto evita se tornar apenas mais um corpo esquecido ali dentro. Cada corredor é uma aposta, cada confronto físico é menos sobre vitória e mais sobre continuar avançando.

Luta como obstáculo

Há algo interessante na forma como o filme lida com isso. As lutas não são gratuitas, não surgem só para preencher tempo. Elas funcionam como passagem, quase como se cada adversário fosse um obstáculo literal entre Mercy e o próximo pedaço de informação. Ainda assim, dá para perceber que a ação, em alguns momentos, joga pelo seguro, não é o trabalho mais inventivo de Jon Foo, especialmente para quem já o viu em papéis mais dinâmicos.

Isso não significa que não funcione. Pelo contrário. Quando o filme decide apertar o ritmo, principalmente nos confrontos mais diretos, há energia suficiente para manter o interesse. Existe um embate mais intenso perto do terço final que finalmente permite a Foo explorar melhor sua fisicalidade, ainda que o filme pareça conter um pouco esse potencial.

Ao mesmo tempo, Vinnie Jones constrói um antagonista que não precisa de grandes discursos. Ivan Rudovsky impõe sua presença pela maneira como ocupa o espaço, como observa e como age. Ele não negocia, ele controla. E isso transforma cada movimento de Mercy em algo mais arriscado do que parece à primeira vista.

“Operação Inferno” não revoluciona o cinema, nem tenta. Ele trabalha dentro de uma estrutura conhecida, com missão, erro inicial, expansão de ameaça e sobrevivência em ambiente hostil. O que sustenta o filme é justamente essa progressão clara: uma escolha aparentemente pequena que cresce até engolir o protagonista. Mercy não erra por incompetência, ele erra porque pensa. E, naquele mundo, pensar demais pode custar caro.