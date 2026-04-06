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Operação InfernoDivulgação / Sony Pictures
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Thriller de ação para viciados em adrenalina acaba de chegar na Netflix

Há um momento, em qualquer operação clandestina, em que obedecer cegamente deixa de ser uma garantia de sucesso e passa a ser um risco calculado, e é exatamente aí que a história começa a se complicar. Em “Operação Inferno”, dirigido por Tony Giglio, acompanhamos Mercy Callo (Jon Foo), um agente de operações secretas que entra em cena com uma missão aparentemente simples: invadir um bordel, capturar um suspeito e encerrar o problema ali mesmo. O alvo carrega um pen drive com informações sensíveis, e a ordem é direta, quase burocrática na sua frieza. Mas Mercy faz algo que esse tipo de operação não costuma tolerar: ele hesita.

O homem está rendido, sob controle, e Mercy percebe que há mais em jogo do que aquele dispositivo sugere. Em vez de executar o prisioneiro, ele segura o gatilho. Essa escolha, que poderia parecer pequena no momento, muda completamente o rumo da missão. A partir daí, o que era uma operação de captura vira um problema maior, mais difuso e, principalmente, mais perigoso.

Evolução da operação

O tempo passa e a investigação ganha outra escala. Surge o nome de Rudolph Martin (Falk Hentschel), um criminoso escorregadio ligado a uma possível ameaça terrorista de grandes proporções. A missão é reaberta, ampliada e, como acontece nesses casos, mais gente passa a dar ordens — e menos margem existe para questionamentos. Mercy, que já carregava a marca da desobediência, agora precisa provar que sua intuição não foi um erro.

Para localizar Martin, a equipe chega a um novo cenário: uma prisão chechena administrada por Ivan Rudovsky (Vinnie Jones), um sujeito que não parece interessado em protocolos internacionais ou direitos básicos. O lugar não é apenas um presídio, mas uma estrutura vertical que se aprofunda vários níveis abaixo da terra, como se cada andar fosse um passo a mais para longe de qualquer tipo de controle externo.

Com o apoio remoto de Natalie Meyers (Joanne Kelly), especialista em inteligência global, Mercy e sua equipe tentam infiltrar o local. Só que o plano desanda rápido. A prisão não é um espaço onde você entra, cumpre sua tarefa e sai discretamente. Ela reage. E reage com força.

A equipe é localizada, emboscada e eliminada. De repente, Mercy deixa de ser parte de um grupo e passa a ser o último homem em pé. Isolado, sem comunicação eficiente com o exterior e cercado por guardas e detentos que não têm absolutamente nada a perder, ele precisa se adaptar. Não há mais plano elaborado, apenas decisões rápidas para continuar vivo.

E é nesse ponto que o filme realmente encontra seu ritmo. Mercy circula pelos níveis da prisão tentando encontrar Rudolph Martin enquanto evita se tornar apenas mais um corpo esquecido ali dentro. Cada corredor é uma aposta, cada confronto físico é menos sobre vitória e mais sobre continuar avançando.

Luta como obstáculo

Há algo interessante na forma como o filme lida com isso. As lutas não são gratuitas, não surgem só para preencher tempo. Elas funcionam como passagem, quase como se cada adversário fosse um obstáculo literal entre Mercy e o próximo pedaço de informação. Ainda assim, dá para perceber que a ação, em alguns momentos, joga pelo seguro, não é o trabalho mais inventivo de Jon Foo, especialmente para quem já o viu em papéis mais dinâmicos.

Isso não significa que não funcione. Pelo contrário. Quando o filme decide apertar o ritmo, principalmente nos confrontos mais diretos, há energia suficiente para manter o interesse. Existe um embate mais intenso perto do terço final que finalmente permite a Foo explorar melhor sua fisicalidade, ainda que o filme pareça conter um pouco esse potencial.

Ao mesmo tempo, Vinnie Jones constrói um antagonista que não precisa de grandes discursos. Ivan Rudovsky impõe sua presença pela maneira como ocupa o espaço, como observa e como age. Ele não negocia, ele controla. E isso transforma cada movimento de Mercy em algo mais arriscado do que parece à primeira vista.

“Operação Inferno” não revoluciona o cinema, nem tenta. Ele trabalha dentro de uma estrutura conhecida, com missão, erro inicial, expansão de ameaça e sobrevivência em ambiente hostil. O que sustenta o filme é justamente essa progressão clara: uma escolha aparentemente pequena que cresce até engolir o protagonista. Mercy não erra por incompetência, ele erra porque pensa. E, naquele mundo, pensar demais pode custar caro.

Filme: Operação Inferno
Diretor: Tony Giglio
Ano: 2013
Gênero: Ação/Suspense
Avaliação: 3/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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