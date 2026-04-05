A série de romance mais assistida da Netflix em 2026

Dirigida ao longo da temporada por Andy Mikita, Audrey Cummings, Monika Mitchell, Ruba Nadda e Felipe Rodriguez, “Virgin River” retoma a história poucas semanas depois do casamento de Mel e Jack. Alexandra Breckenridge e Martin Henderson seguem no centro desse mundo, com Tim Matheson e Annette O’Toole em volta, enquanto a cidade volta a se oferecer como abrigo e pressão. Entre a fazenda, a casa e a ressaca feliz da cerimônia, a série põe os recém-casados diante de um problema muito simples. Como transformar empolgação em rotina.

A possibilidade de adotar o bebê de Marley desloca a temporada para um terreno mais concreto, porque já não basta imaginar um futuro bonito na varanda ou na cozinha da fazenda. O assunto atravessa conversas, pausas e hesitações do casal, sempre ligado à imagem de família que os dois carregam desde antes do casamento. A pergunta muda de figura. Em vez de apenas desejar um filho, Mel e Jack precisam pensar em tempo, trabalho, responsabilidade e no espaço real que essa decisão ocupa dentro da vida que tentam montar.

A vida em comum pesa mais

Ao redor desse eixo, Virgin River continua girando como uma comunidade em que ninguém sofre sozinho e ninguém passa despercebido. Doc enfrenta um problema sério ligado à clínica e à sua atuação profissional, o que leva a série para consultórios, reuniões tensas e um desgaste menos acolhedor do que a paisagem costuma sugerir. A cidade observa tudo. Lizzie e Denny, à espera do bebê, reforçam essa corrente de telefonemas, visitas e sobressaltos que atravessa os episódios e ajuda a manter a sensação de cuidado permanente.

O núcleo de Brie, Mike e Brady ocupa boa parte da temporada com reencontros atravessados, ressentimentos antigos e indecisões que demoram mais do que o necessário para se resolver. Ainda assim, esse triângulo preserva alguma força porque repete, em outra chave, o mesmo impasse que ronda Mel e Jack. Ninguém se livra do passado tão fácil. Em “Virgin River”, escolher uma pessoa não significa expulsar o resto da sala, e a série insiste nesse desconforto também quando aproxima Kaia e Preacher de uma decisão prática sobre permanência, casa e compromisso.

A cidade continua no centro

A viagem de Mel e Jack para Tulum, no México, abre uma breve saída da paisagem conhecida, mas a própria escapada confirma o quanto a série depende da geografia da cidade para se manter de pé. Quando se afasta da fazenda, dos comércios e dos encontros comunitários, parece ficar em suspenso; quando volta, retorna também o circuito de ajuda, intromissão e afeto que organiza a vida daquele lugar. Basta a série voltar para casa. Há ainda a morte chocante ligada ao entorno de Charmaine e Calvin, que introduz outra linha de tensão e impede que a temporada deslize apenas no conforto.

A sétima temporada se sustenta melhor quando aproxima casamento de tarefa, desejo de filho de decisão concreta e vida amorosa de consequências bem palpáveis. Nem todas as linhas paralelas têm o mesmo peso, e algumas giram por costume, mas o centro continua vivo porque Mel, Jack, Doc, Brie e os demais estão sempre às voltas com gestos materiais, assinar um papel, defender uma clínica, preparar um quarto, decidir onde ficar. É aí que a série encontra seu melhor pulso. O que permanece é a imagem da estrada de terra, da varanda acesa e da cozinha ainda quente no começo da noite.