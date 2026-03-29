Suspense slow-burn com Aaron Eckhart e Ben Kingsley vai te deixar em alerta profundo, no Prime Video

Um agente do FBI deslocado para uma cidade periférica tenta reconstruir a própria carreira ao investigar um assassinato estranho no Novo México, em 2004, porque precisa provar que ainda merece confiança dentro da instituição. Em “Suspeito Zero”, dirigido por E. Elias Merhige, a história acompanha Thomas Mackelway (Aaron Eckhart), um agente que chega a Albuquerque depois de cometer um erro grave em uma operação anterior, erro esse que resultou na libertação de um criminoso perigoso. A transferência não é exatamente uma nova chance, mas uma forma discreta de punição. Ainda assim, quando surge o caso de um caixeiro-viajante assassinado em circunstâncias incomuns, Mackelway enxerga ali uma oportunidade rara de recuperar espaço dentro do FBI.

O corpo de Harold Speck (Kevin Chamberlin) aparece sem sinais claros de luta ou motivação aparente, e o que deveria ser mais um caso isolado ganha contornos inquietantes quando a única pista encontrada é um símbolo desenhado: um círculo cortado por uma linha. Não há testemunhas, não há padrão imediato, e o silêncio ao redor do crime obriga Mackelway a trabalhar quase no escuro. É o tipo de investigação que não rende manchetes, mas cobra precisão, e ele não está em posição de errar novamente.

Aos poucos, ao cruzar dados e revisitar registros, Mackelway começa a suspeitar que o assassinato não é um evento isolado. A pista do símbolo leva a um nome que não deveria estar no radar: Benjamin O’Ryan (Ben Kingsley), um ex-agente do governo que, por razões pouco claras, passou a atuar sozinho. O detalhe mais perturbador não é sua existência fora do sistema, mas o fato de que ele parece ter desenvolvido uma obsessão específica: caçar e matar serial killers antes que a polícia consiga agir.

Esse desvio muda completamente o eixo da investigação. Mackelway não está mais apenas tentando identificar um assassino, mas entender alguém que escolhe suas vítimas com um critério próprio — alguém que, em teoria, elimina pessoas que também são criminosas. Isso cria um desconforto imediato: perseguir O’Ryan significa, em certa medida, defender a lei mesmo quando ela falha em agir com rapidez.

Carrie-Anne Moss entra na história como Fran Kulok, uma agente que acompanha Mackelway e observa seus movimentos com atenção quase clínica. Ela não confia totalmente nele, e tem motivos. A parceria entre os dois é funcional, mas carregada de tensão, porque cada decisão fora do protocolo pode encerrar a investigação de vez. Fran tenta manter os pés no chão, enquanto Mackelway, pressionado pelo próprio histórico, se permite arriscar mais do que deveria.

O problema central é que O’Ryan não se comporta como um suspeito comum. Ele não foge deixando rastros, não reage de forma previsível e, sobretudo, não tem um rosto definido para quem o procura. Mackelway acredita saber a região onde ele pode estar, mas não consegue descrevê-lo com precisão, o que transforma a busca em algo quase abstrato. É como perseguir uma ideia, e isso, para um agente acostumado a evidências concretas, é profundamente frustrante.

Há um momento em que a investigação deixa de ser apenas profissional e começa a tocar algo mais pessoal. Mackelway percebe que, para entender O’Ryan, precisa aceitar que o sistema que ele representa tem falhas reais. Ele não verbaliza isso diretamente, mas suas escolhas passam a refletir essa inquietação. E aí mora o risco: quanto mais ele se aproxima do raciocínio do suspeito, mais se afasta das regras que deveriam guiá-lo.

O filme se sustenta nesse jogo de aproximação e recuo. O’Ryan observa, antecipa, desaparece antes de ser encontrado. Mackelway insiste, erra, corrige a rota e insiste de novo. Não há atalhos, não há respostas fáceis, e, talvez por isso, a investigação se alonga mais do que ele gostaria. Cada passo exige tempo, e tempo é justamente o que ele não tem, considerando sua posição frágil dentro do FBI.

Merhige conduz essa dinâmica com uma escolha interessante: mantém O’Ryan fora de quadro por longos trechos, o que aumenta a sensação de incerteza. Não se trata apenas de esconder o personagem, mas de criar um vazio onde ele deveria estar. Esse vazio pressiona Mackelway, que precisa agir sem ter certeza de nada, uma situação que encurta sua margem de erro a cada decisão.

“Suspeito Zero” não é apenas sobre capturar um criminoso, mas sobre entender quem decide o que é justiça quando a lei não dá conta. Mackelway começa o filme tentando recuperar a própria carreira, mas termina lidando com algo mais complexo: a possibilidade de que nem sempre estar certo significa estar do lado certo.