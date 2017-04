Um tesouro único no mundo: a biblioteca pessoal de Fernando Pessoa disponível para consulta on-line

Aproximadamente 1200 livros da biblioteca particular de Fernando Pessoa estão disponíveis na internet para consulta on-line. A digitalização do acervo foi feita pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Os livros de vários gêneros e idiomas, no formato PDF e JPG, trazem dedicatórias, anotações, assinaturas, notas, diagramas e poemas do maior poeta de língua portuguesa da história.

“Entendemos que uma biblioteca desta importância devia tornar-se património da humanidade — e não apenas dos que podem deslocar-se a esta Casa onde Fernando Pessoa viveu os últimos 15 anos da sua vida. Graças à dedicação de uma equipa internacional de investigadores foi possível digitalizar, na íntegra, toda a biblioteca. Deste encontro de entusiasmos generosos resultou a disponibilização gratuita da preciosa biblioteca do autor de ‘O Livro do Desassossego’, que agora pertence aos leitores em qualquer parte do globo”. Procuramos tornar acessível e simples a compreensão da biblioteca no seu todo — que está classificada por categorias temáticas — e a consulta de cada livro. Destacamos páginas que incluem manuscritos do próprio Pessoa — ensaios e poemas escritos nas páginas de guarda dos livros. Trata-se de uma biblioteca aberta ao infinito da interpretação — bela, surpreendente e instigante, como tudo o que Fernando Pessoa criou. Usufruam-na, afirmam os curadores do projeto”.

