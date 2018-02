10 grandes filmes de amor sem o ‘felizes para sempre’

No cinema, assim como na vida real, nem toda história de amor termina com casais vivendo “felizes para sempre”. A Bula mergulhou fundo na dor de cotovelo do mundo cinematográfico e elegeu dez filmes imperdíveis marcados por romances que não têm o quase sempre esperado final feliz. A seleção foi baseada em listas semelhantes publicadas por sites e revistas estrangeiras. Além disso, as obras não estão organizadas de acordo com critérios classificatórios. Alguns destaques são “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), de Michel Gondry; “(500) Dias com Ela” (2009), de Marc Webb; “Azul é a Cor Mais Quente” (2013), de Abdellatif Kechiche; e o clássico “…E o Vento Levou (1939)”, dirigido por Victor Fleming.

Azul é a Cor Mais Quente (2013), Abdellatif Kechiche

Adèle, uma garota de 17 anos, se apaixona por Emma, uma artista plástica de cabelos azuis e mais velha. Apesar da diferença de idade e experiência, as duas iniciam um relacionamento duradouro. No entanto, o surgimento de uma rival amorosa provoca ciúmes em Adèle e fortes tensões começam a interferir no bom relacionamento vivido até então pelas duas mulheres.

Grandes Esperanças (2012), Mike Newell

Pip é um garoto órfão que começa a ascender na vida graças a um benfeitor cuja identidade não é revelada. Já inserido na sociedade londrina, e comportando-se como um verdadeiro cavalheiro, ele decide impressionar Estella, que se apaixona por ele. A misteriosa origem da fortuna do rapaz, no entanto, começa a causar consequências graves para todas as pessoas que o cercam.

Um Dia (2011), Lone Scherfig

Emma e Dexter se conheceram na faculdade e sentem que possuem uma estranha conexão. Apesar de seguirem caminhos diferentes, eles se encontram todos os anos, durante duas décadas. Enquanto Emma enfrenta constantes dificuldades na carreira, Dexter se dá bem tanto no trabalho quanto com as mulheres.

Blue Valentine(2010), Derek Cianfrance

Cindy e Dean estão casados há vários anos e se dividem entre o trabalho e os cuidados da filha. O excesso de rotina faz com que o relacionamento do casal comece a desandar, causando uma série de incertezas. Mesmo assim, eles decidem seguir em frente, e tentam superar os problemas da vida a dois relembrando os motivos pelos quais eles se apaixonaram um pelo outro no passado.

(500) Dias com Ela (2009), Marc Webb

A vida de Tom Hansen sofre uma reviravolta quando ele conhece Summer Finn, a assistente de seu chefe. Ele se apaixona instantaneamente pela garota e faz de tudo para conquistá-la. A jovem também se interessa por ele, e os dois começam a namorar. Contudo, após algum tempo juntos, Summer decide romper o relacionamento. Tom, então, começa a relembrar os 500 dias que passou com a sua amada.

Closer: Perto Demais (2004), Mike Nichols

Anna é uma fotógrafa bem sucedida. Após se separar do marido, ela decide seduzir Dan, um aspirante a escritor que trabalha escrevendo obituários. No entanto, ela se casa com Larry e o apaixonado Dan é rebaixado a seu amante. Disposto a conquistá-la de vez e fazer com que se separe do marido, o homem se aproveita da stripper Alice para tentar alcançar os seus planos.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry

Joel e Clementine vivem uma paixão arrebatadora, no entanto, as personalidades distintas impedem que o relacionamento dê certo. Após tentarem permanecer juntos por anos, eles se separam de vez. Decidida a esquecer Joel para sempre, Clementine se submete a um tratamento experimental para apagar da memória todos os momentos vividos com o ex-companheiro.

As Virgens Suicidas (1999), Sofia Coppola

Em um bairro de classe média de Michigan, nos Estados Unidos, um professor de matemática e uma rigorosa religiosa educam com rigidez as cinco filhas adolescentes. Um dia, uma das garotas, Cecilia, comete suicídio. Depois da tragédia, a sua irmã Lux quebra todas as regras da casa e se envolve com um garoto, que a abandona. A partir de então a rigidez dos pais aumenta e as garotas começam a seguir destinos desastrosos.

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Woody Allen

O filme narra a história de amor de Alvy Singer, um humorista judeu divorciado, e Annie Hall, uma cantora em início de carreira. Pouco tempo depois de se conhecerem, eles decidem viver juntos. Porém, profundas crises conjugais são iniciadas com o convívio dos dois. O roteiro foi eleito o mais engraçado do cinema pela Writers Guild of America.