5 comédias românticas na Netflix que são verdadeiros presentes para o coração e farão seus problemas parecerem minúsculos

Você nem Imagina (2020), Alice Wu

Em uma pacata cidade, Ellie Chu, uma brilhante estudante, tem o talento incomum de redigir trabalhos escolares por dinheiro. Tudo muda quando o atleta Paul Munsky a solicita para redigir cartas apaixonadas à encantadora Aster Flores. No entrelaçar das palavras, Ellie se vê emaranhada em sentimentos por Aster. Esta história, dirigida por Alice Wu, é uma travessia pelo amor, identidade e as ondas inconstantes do coração adolescente.