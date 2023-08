Desperte a felicidade: 5 filmes encantadores na Netflix que farão você esquecer os problemas e deixar a alma mais leve

Você nem Imagina (2020), Alice Wu

KC Bailey / Netflix

Dirigido por Alice Wu, a protagonista Ellie Chu é uma estudante do ensino médio que vive em uma cidade pequena e tranquila com seu pai viúvo. Ellie, uma jovem inteligente e talentosa, frequentemente ganha dinheiro escrevendo redações para seus colegas de classe. A rotina de Ellie sofre uma reviravolta quando Paul Munsky, um jogador de futebol da escola, a contrata para escrever cartas de amor para Aster Flores, uma das meninas mais bonitas da escola. A princípio, Ellie hesita, mas aceita o trabalho. Conforme escreve as cartas, Ellie começa a desenvolver sentimentos por Aster, levando a um turbilhão de emoções inesperadas e desconfortáveis. Neste filme, Ellie navega pelas águas turbulentas do amor não correspondido e da autodescoberta enquanto confronta questões de identidade, aceitação e os desafios de se apaixonar.