Seu sofá será o melhor lugar da casa: 5 bons filmes que chegaram a Netflix está semana

Quem Matou? (2023), de Wisit Sasanatieng

Divulgação / Netflix

Um pequeno vilarejo tailandês é abalado por uma série de assassinatos brutais, deixando os habitantes em choque e um determinado detetive na caça do culpado. O turista inglês, cujos sogros estavam entre as vítimas, se torna o principal suspeito. A esposa tailandesa do suspeito emerge como a única luz de esperança, lutando para provar a inocência de seu marido contra todas as probabilidades.