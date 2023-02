Bula de Livro: A Consulta, de Katharina Volckmer

Nonagésimo nono (99º) livro lido, em 2022: “A Consulta”, da alemã Katharina Volckmer. Em poucas palavras: “Só as mulheres parecem incapazes de superar o cordão umbilical. Já notou que, quando as mulheres abandonam os filhos para realizar seus sonhos de ter dinheiro, homens mais jovens e uma vagina feliz, elas se transformam em monstros?”

Em um monólogo visceral, a personagem — uma mulher trans, alemã, que vive na Inglaterra —, conduz o leitor por uma jornada de vergonha, revelações, aceitação e assombros, ao mesmo passo em que tenta se libertar de suas origens familiares e do fardo histórico de um país assombrado pelas atrocidades do Holocausto.

A narrativa se passa em um consultório médico, que se torna uma espécie de confessionário da personagem, onde narra, com riqueza de detalhes, suas dores e a epopeia de suas depravações: “Nunca mais precisaria me escutar contando como adquiri o hábito de gozar em cima de pequenos retratos do Führer ao imaginar seu bigode fazendo cócegas nas minhas partes. E como achava difícil chegar ao orgasmo sem fazer a saudação”.

Divertido, engraçado, chocante, mas também severo, sério e dolorido, o livro é, sobretudo, o diário de uma guerra interior, contra algo que habita os mais profundos recônditos da mente, uma guerra travada com a própria identidade sexual — mas com alguma esperança de que uma mudança anatômica seja capaz de reparar a história: “Não somos o destino de ninguém, e não fui eu quem plantou aquela árvore diante da sua janela e projetou aquela sombra sobre sua infância, não fui eu quem o ensinou a ter medo do escuro. (…) Transformemos este corpo em outra coisa. Uma centelha de fogo no céu.” Nota: 10