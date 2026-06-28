12 motivos para apoiar as antologias de vampiros e lobisomens da Clepsidra e da Ex Machina

As editoras Clepsidra e Ex Machina, especializadas em literatura insólita e textos góticos, vão lançar as antologias Contos Clássicos de Lobisomem e Contos Clássicos de Vampiro. Juntos, os livros reúnem aproximadamente 120 textos, entre contos, noveletas e documentos históricos, de 120 autores e 35 países, no que tende a se configurar como o mais vasto compêndio temático das duas criaturas já publicado em língua portuguesa. Para adquirir os livros, o interessado pode acessar a campanha no Catarse até 11 de julho. A publicação já está garantida, e ainda há chances de novos conteúdos serem acrescentados conforme avançar a arrecadação no financiamento coletivo. Confira, a seguir, 12 motivos para ter os dois livros.

Coleção inédita no mercado editorial brasileiro

No Brasil, raramente se publicam antologias literárias chamadas, no exterior, de omnibus, compilações pensadas e elaboradas como referências definitivas, em extensão e escopo, sobre determinado tema. Quando existem, tendem a reproduzir os mesmos clássicos anglófonos do século 19 ou textos já muito antologizados. A coleção “Contos Clássicos” tem curadoria rigorosa, fruto de vários anos de pesquisa, e inclui um escopo geográfico e histórico incomum. O projeto é coordenado pelas editoras Clepsidra e Ex Machina, em parceria com o canal Fantasticursos, e já havia lançado o volume anterior “Contos Clássicos de Fantasma”, cuja segunda edição, revista e ampliada, acaba de se esgotar.

Mais de 120 autores de 35 países, nem todos parte do cânone

São mais de 70 autores no volume de vampiros e mais de 50 no de lobisomens, de 26 e 18 países, respectivamente. A curadoria da coleção busca ampliar o conceito de gótico para além do Leste Europeu e da Inglaterra vitoriana, proporcionando ao leitor ficções da América Latina, da Escandinávia, da Itália e dos Bálcãs, e apresentando o gótico e suas variantes como partes de um grande imaginário global.

Textos clássicos, raros e obscuros nunca traduzidos para o português

Boa parte dos textos selecionados nos dois livros não existe, até agora, em edições acessíveis no Brasil. A curadoria privilegiou textos raros e obscuros, garimpados a dedo por meio de décadas de pesquisa na literatura fantástica. A seleção de cada volume obedece a uma hierarquia editorial: os “clássicos” são textos fundadores para entender de onde vêm as convenções do gênero; os “raros” existem em outras publicações, mas são de difícil acesso; e os “obscuros” são textos muitas vezes desconhecidos até mesmo de especialistas, conferindo às antologias valor documental e arqueológico.

Contos de lobisomem: de Ovídio ao regionalismo brasileiro

O índice do volume de lobisomens começa com “O castigo de Licáon”, trecho do poema épico de Ovídio escrito por volta do ano 8 d.C. Depois, passa pelas sagas nórdicas medievais, pelos penny dreadfuls vitorianos, pela licantropia psicológica de Luigi Pirandello, pelo lobizón latino-americano e desemboca no regionalismo brasileiro, com textos de Valdomiro Silveira, Viriato Padilha e outros autores, numa amplitude cronológica de dois milênios de narrativa licantrópica.

Contos de vampiro: da Grécia Antiga ao modernismo do século 20

O volume de vampiros abre com uma crônica histórica de Filóstrato, datada do século 3 d.C., e inclui um verbete filosófico de Voltaire, de 1772, uma perícia médico-legal do Império Austríaco, de 1732, além de contos simbolistas, alegóricos, eróticos e de horror. Há vampiros como metáfora queer, como crítica política e como figura do gótico tropical e do gótico botânico.

A literatura brasileira fantástica presente em cada volume

Ambos os livros dedicam uma seção exclusiva ao conto brasileiro. No volume de lobisomens, sete narrativas nacionais são reunidas, entre elas textos de Luís Guimarães Júnior, de 1871, e Valdomiro Silveira, de 1931. No de vampiros, oito contos brasileiros compõem a seção, com obras de Júlia Lopes de Almeida, Coelho Neto e inéditos em livro, como os contos do goiano Caius Martius, pseudônimo de Cláudio de Mendonça, entre outros. A seleção abrange a ficção fantástica nacional do século 19 ao início do século 20.

Equipe de tradução para 14 idiomas contemplados

A tradução é assinada por 14 especialistas que cobrem latim, grego antigo, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, dinamarquês, norueguês, sueco, russo, polonês e nórdico antigo. Entre eles estão nomes como Ana Thereza B. Vieira, Marta Chiarelli, Sabrine Ferreira, Julia Lobão, Luciano Dutra, Felipe Vale da Silva, Pablo Cardellino Soto e Théo de Borba Moosburger, entre outros. A organização, a curadoria principal e a pesquisa dos volumes foram conduzidas por Alexander Meireles da Silva, Bruno Costa e Cid Vale Ferreira.

Estrutura editorial em seções

Cada volume se organiza em quatro seções fixas. A “Introdução” é um dossiê acadêmico assinado pelo Prof. Dr. Alexander Meireles da Silva. Os “Predecessores” reúnem textos anteriores à consolidação do conto moderno como gênero, como documentos, relatos, crônicas e poemas, que ajudam a entender a genealogia de cada criatura. Os “Contos Clássicos” trazem as ficções propriamente ditas. Por fim, há a seção dedicada à contística brasileira.

Eixos temáticos e significados de vampiros e lobisomens

Os sumários cobrem eixos temáticos específicos. No volume de vampiros, há o vampirismo econômico, psíquico, emocional e sexual, além do vampiro como metáfora modernista e do morcego hematófago como figura do gótico tropical. No de lobisomens, destacam-se eixos como a licantropia como punição moral, o lupo mannaro italiano e sua relação com quadros de asma, além dos falsos lobisomens das farsas populares. Cada eixo é um convite a entender como essas criaturas espelham as ansiedades de suas culturas e épocas.

Edições de colecionador com capa dura, miolo costurado e papel off-white

Os dois volumes foram concebidos como objetos editoriais de colecionador, com capa dura, miolo costurado e colado, cadernos de papel off-white de alta qualidade e formato 16 x 23 cm. “Contos Clássicos de Lobisomem” terá cerca de 450 páginas, enquanto “Contos Clássicos de Vampiro” terá cerca de 550. O projeto gráfico do miolo é assinado por Bruno Costa; as capas e o design da campanha são de Filipe Florence Rios.

Metas estendidas ampliam o conteúdo de cada volume

A campanha de financiamento prevê metas estendidas para ambos os livros. No volume de vampiros, já desbloqueada, a meta de 140% adiciona a noveleta “A caveira”, de 1843, do Visconde de Arlincourt. Outras metas incluem artigo de Cid Vale Ferreira sobre vampiros na literatura alemã. No volume de lobisomens, a meta de 150% traz a noveleta “Licantropia”, de 1890, de Clemence Housman, e há conteúdos previstos até 300%, incluindo “Cabeça de lobo”, de 1926, de Robert E. Howard. Cada nova meta atingida libera textos inéditos ou ensaios de especialistas a todos que adquiriram os livros.

A campanha oferece títulos anteriores da coleção com preço especial

Junto aos livros, o interessado pode ainda adquirir outros dois títulos já lançados pela parceria entre Ex Machina e Sebo Clepsidra: “Contos Clássicos de Fantasma”, segunda edição revista e ampliada, com 42 contos sobre assombrações, vinganças e aparições espectrais; e “Poderes das Trevas”, versão sueca de “Drácula”, de Bram Stoker, com tradução de Luciano Dutra.