10 clássicos ganhadores do Oscar de Melhor Filme para assistir de graça na Netmovies

A Fonte da Donzela (1960) Ingmar, Bergman

Na Suécia, no século 14, uma família de cristãos fanáticos envia a filha adolescente, Karïm, para levar velas à Virgem Maria em uma igreja próxima. No caminho, ela se depara com dois pastores de cabras que a violentam e a assassinam. No meio da noite, eles batem na porta da casa dos pais da moça e pedem abrigo e comida. Quando um dos criminosos, ignorante de que a jovem morava no local, tenta vender à família uma peça de roupa de sua vítima, os pais se dão conta do ocorrido e planejam secretamente sua vingança.