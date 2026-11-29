Com Kim Ji-won, de “Rainha das Lágrimas”, “Doctor X: A Máfia do Jaleco Branco” liderou o ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix por duas semanas seguidas. De 12 a 18 de outubro de 2026, a minissérie sul-coreana somou 7,1 milhões de visualizações, segundo a plataforma.
Doctor X: A Máfia do Jaleco Branco (2026)
O Hospital Universitário Guseo precisa de médicos. A agência manda Gye Su-jeong, uma cirurgiã que aceita casos difíceis e tem pouca disposição para observar a hierarquia local. Por ser temporária, ela ocupa um lugar curioso. Os chefes precisam do que ela sabe fazer na sala de cirurgia, mas esperam que demonstre a deferência de quem precisa de um emprego. Kim Ji-won, conhecida no Brasil por “Rainha das Lágrimas”, interpreta uma mulher capaz de contrariar essa expectativa sem interromper o trabalho.
Son Hyun-joo vive o diretor do hospital. Lee Jung-eun é a empresária que colocou a cirurgiã lá e entende muito bem o valor dos seus serviços. Entre os dois, um procedimento bem-sucedido pode ter efeitos opostos: dar prestígio ao hospital e, ao mesmo tempo, deixar claro que a decisão de operar teria sido outra se dependesse apenas de quem manda. É nessa disputa pelo crédito que o drama médico encontra sua história de poder.
A emissora japonesa TV Asahi identifica a produção da Coreia do Sul como uma nova versão de “Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon”. E a versão coreana já fez seu próprio percurso. Entre 12 e 18 de outubro de 2026, teve 7,1 milhões de visualizações e liderou pela segunda semana consecutiva o ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix.
Por que assistirKim Ji-won muda o ritmo de uma conversa apenas pela maneira de esperar que um superior termine de falar. A cirurgiã sabe que, quando o paciente chegar à mesa, a discussão sobre quem manda terá consequências muito concretas. Veja outras indicações de séries da Bula.